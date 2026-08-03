קרטל הנפט הבינ"ל אופ"ק (OPEC) הכריז כי החל מספטמבר מכסות ההפקה יגדלו ב-188 אלף חביות ביום. הגדלת המכסות, בפעם השישית ברציפות, תישאר ברובה "על הנייר" בזמן שמצר הורמוז חסום ומדינות המפרץ מנצלות כל דרך עוקפת לייצא נפט בכל זאת. גם הפרישה של איחוד האמירויות מאופ"ק במאי האחרון מחלישה את הקרטל שפעם שלט במחירי הנפט העולמיים. בינתיים, יצוא הנפט מארה"ב שבר שיא של כל הזמנים, לאחר שגם בחודש הקודם שבר את השיא.

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לעת עתה, מדובר רק במכסות ייצור "על הנייר" מכיוון שחברות אופ"ק מתקשות להגיע אפילו למכסות הקיימות כעת. על פי בדיקת רויטרס, חברי אופ"ק הצליחו לייצר כ-20 מיליון חביות ביום בלבד, 6 מיליון פחות מאשר המכסות המוצהרות. זאת, כמובן, בשל חסימת מצר הורמוז. אמנם יש לערב הסעודית את צינור מזרח-מערב שמאפשר לנפט להגיע לים האדום, אך הוא רחוק ממספיק כדי להגיע למכסות שמותרות לה. חמור מכך, היציאה הדרומית מהים האדום, במצר באב אל-מנדב, חסום בידי החות'ים בתימן שמנהלים לאחרונה קרבות נגד הסעודים. זה משאיר רק את היציאה הצפונית דרך תעלת סואץ וצינור "סו-מד" שמוגבל בקיבולת שלו.

למה ירדו מחירי הנפט

גם רוסיה, חברת "אופ"ק+" שנמצאת תחת סנקציות, מתקשה להגיע למכסות שמאפשר לה הקרטל. איחוד האמירויות, שפרשה כאמור במאי האחרון, מתאמצת לייצא ככל הניתן דרך נמל פוג'יירה שנמצא מחוץ למצר, אך גם נתיב זה מוגבל.

קשה לייחס את ירידת מחירי הנפט, עד לרמה של 83 דולר לחבית ברנט, להכרזה של אופ"ק. ככל הנראה הדבר קשור יותר לעצירת התקיפות האמריקאיות באיראן, בשל הגעה למסגרת הסכמות עם איראן. למרות שהסכם אמיתי נראה רחוק, רק האפשרות שמצר הורמוז ייפתח בקרוב מעודדת את השוק. מצד שני, במקרה כזה המכסות של אופ"ק יהפכו להיות רלוונטיות שוב, ומי שצפויה להרוויח היא איחוד האמירויות, שכבר לא מחויבת להן.

5.73

מיליון חביות ביום

השיא שנרשם ביצוא נפט אמריקאי 188

אלף חביות

התוספת היומית למכסות היצוא של מדינות אופ"ק

שיא יצוא בארה"ב

חביות הנפט שמגיעות היום לשוק יוצאות פחות מהמפרץ הפרסי, ויותר מטקסס: משרד האנרגיה האמריקאי רשם שיא של כל הזמנים ביצוא הנפט במאי: 5.73 מיליון חביות ביום בממוצע. בכך, ארה"ב שברה את השיא שהציבה רק בחודש אפריל. בכך, מתגבש שמהפך מהמצב לפני 10 שנים, אז ארה"ב הייתה יבואנית בנטו של נפט.

במקביל, מי שרושמת שפל של עשור ביבוא הנפט לפי משרד האנרגיה האמריקאי, היא סין. יבואנית הנפט הגדולה בעולם, ש"התגייסה" לספוג את הירידה באספקת הנפט העולמית, ובכך מנעה זינוק גדול בהרבה של מחירי הנפט. היא עושה זאת באמצעות צמצום של הצריכה הפנימית, כולל השבתה של בתי זיקוק בתוך סין שמייצאים דלק החוצה.