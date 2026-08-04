עדכונים שוטפים

02:51 - מרכז הסחר הימי הבריטי עדכן על תקרית ימית שהתרחשה 20 מיילים מצפון-מזרח לעומאן. לפי הדיווח, ספינת מטען נפגעה מירי לא ידוע

23:33 - קטאר, מצרים וטורקיה מגנים בהצהרה משותפת את התקיפות הישראליות בעזה: "הפרת ההסכם פוגעת ביישום השלב השני. אנו קוראים לקהילה הבין-לאומית להפעיל את הלחץ הנדרש על ישראל"

22:59 - האזהרה של ארה"ב לישראל, והתקיפה בעזה למרות דרישת מלדנוב

על רקע הדרישה ממועצת השלום לעצור את התקיפות בעזה, השרים תקפו: "זה פייק פירוז". האמריקנים הזהירו את ישראל: "אתם הופכים למדינה מצורעת". לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12