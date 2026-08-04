ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ האזהרה של ארה"ב, והתקיפה בעזה למרות דרישת מלדנוב
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ישראל במלחמה | סיקור שוטף

האזהרה של ארה"ב לישראל, והתקיפה בעזה למרות דרישת מלדנוב

על רקע הדרישה ממועצת השלום לעצור את התקיפות בעזה, השרים תקפו: "זה פייק פירוז" • האמריקנים הזהירו את ישראל: "אתם הופכים למדינה מצורעת" • קטאר, מצרים וטורקיה גינו בהצהרה משותפת את התקיפות הישראליות בעזה • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 06:30
ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט
ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

עדכונים שוטפים

02:51 - מרכז הסחר הימי הבריטי עדכן על תקרית ימית שהתרחשה 20 מיילים מצפון-מזרח לעומאן. לפי הדיווח, ספינת מטען נפגעה מירי לא ידוע

23:33 - קטאר, מצרים וטורקיה מגנים בהצהרה משותפת את התקיפות הישראליות בעזה: "הפרת ההסכם פוגעת ביישום השלב השני. אנו קוראים לקהילה הבין-לאומית להפעיל את הלחץ הנדרש על ישראל"

22:59 - האזהרה של ארה"ב לישראל, והתקיפה בעזה למרות דרישת מלדנוב

על רקע הדרישה ממועצת השלום לעצור את התקיפות בעזה, השרים תקפו: "זה פייק פירוז". האמריקנים הזהירו את ישראל: "אתם הופכים למדינה מצורעת". לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12