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שוק ההון והשקעות חברת ההלבשה שמציגה צמיחה דו־ספרתית בהכנסות וברווחים
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חברת ההלבשה שמציגה צמיחה דו־ספרתית בהכנסות וברווחים

דלתא מותגים הציגה צמיחה של 27% ברווח הנקי על רקע התרחבות פעילותה בישראל ובאירופה, ובזכות המשך הצמיחה במותגי הזכיינות ועלייה במכירות מותגי החברה •  ויליפוד הציגה גידול דו־ספרתי ברווחיות הגולמית והתפעולית, אותו ייחסה למחירי קנייה נוחים יותר, בעקבות התחזקות השקל מול הדולר והאירו

נבו שפיר 15:47
מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock
מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock
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10:49
דלתא מותגים מציגה צמיחה דו־ספרתית בהכנסות וברווח הנקי
התוצאות החזקות באות על רקע המשך התרחבות פעילות דלתא מותגים בישראל ובאירופה, ובזכות המשך הצמיחה במותגי הזכיינות ועלייה במכירות מותגי החברה
15:19
הרווח התפעולי של ויליפוד קפץ במעל 20%
יבואנית המזון הציגה שיפור משמעותי ברווחיות הגולמית והתפעולית, אותו ייחסה למחירי קנייה נוחים יותר, בין היתר, בעקבות התחזקות השקל מול הדולר והאירו