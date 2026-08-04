חברת ההלבשה שמציגה צמיחה דו־ספרתית בהכנסות וברווחים

15:19

הרווח התפעולי של ויליפוד קפץ במעל 20%

יבואנית המזון הציגה שיפור משמעותי ברווחיות הגולמית והתפעולית, אותו ייחסה למחירי קנייה נוחים יותר, בין היתר, בעקבות התחזקות השקל מול הדולר והאירו

יבואנית המזון ויליפוד סיימה את הרבעון השני של 2026 עם יציבות במכירות, אך עם שיפור חד ברווחיות הגולמית והתפעולית. הכנסות החברה הסתכמו בכ-160.5 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד, וזאת למרות ירידה במספר ימי העבודה בשל העיתוי המוקדם של חג הפסח.

הרווח הגולמי זינק ב-21.5% לכ-53.5 מיליון שקל, ושיעורו מהמכירות עלה מ-27.4% ל-33.3%. בחברה ייחסו את השיפור למחירי קנייה נוחים יותר, בין היתר, בעקבות התחזקות השקל מול הדולר והאירו, ולהתמקדות בסל מוצרים רווחי יותר.

הרווח התפעולי גדל ב-22% לכ-25 מיליון שקל, למרות עלייה בהוצאות השיווק, התובלה והשכר, וכן גיוס עובדים לקראת הפעלת המרכז הלוגיסטי החדש. מנגד, הרווח הנקי ירד ב-38.7% לכ-20.5 מיליון שקל, בעיקר בשל צניחה בהכנסות המימון נטו: מ-22.1 מיליון שקל ברבעון המקביל לכ-2.3 מיליון שקל בלבד. הרווח המיוחס לבעלי המניות ירד לכ-12 מיליון שקל, לעומת 20.6 מיליון שקל אשתקד.

במחצית הראשונה, צמחו המכירות ב-4% לכ-317.4 מיליון שקל, אך הרווח הנקי ירד ב-21.1% לכ-41.7 מיליון שקל. החברה החזיקה בסוף יוני מזומנים ונכסים פיננסיים נזילים בהיקף של כ-336 מיליון שקל.