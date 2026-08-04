חברת ההלבשה שמציגה צמיחה דו־ספרתית בהכנסות וברווחים

יבואנית המזון ויליפוד סיימה את הרבעון השני של 2026 עם יציבות במכירות, אך עם שיפור חד ברווחיות הגולמית והתפעולית. הכנסות החברה הסתכמו בכ-160.5 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד, וזאת למרות ירידה במספר ימי העבודה בשל העיתוי המוקדם של חג הפסח.
הרווח הגולמי זינק ב-21.5% לכ-53.5 מיליון שקל, ושיעורו מהמכירות עלה מ-27.4% ל-33.3%. בחברה ייחסו את השיפור למחירי קנייה נוחים יותר, בין היתר, בעקבות התחזקות השקל מול הדולר והאירו, ולהתמקדות בסל מוצרים רווחי יותר.
הרווח התפעולי גדל ב-22% לכ-25 מיליון שקל, למרות עלייה בהוצאות השיווק, התובלה והשכר, וכן גיוס עובדים לקראת הפעלת המרכז הלוגיסטי החדש. מנגד, הרווח הנקי ירד ב-38.7% לכ-20.5 מיליון שקל, בעיקר בשל צניחה בהכנסות המימון נטו: מ-22.1 מיליון שקל ברבעון המקביל לכ-2.3 מיליון שקל בלבד. הרווח המיוחס לבעלי המניות ירד לכ-12 מיליון שקל, לעומת 20.6 מיליון שקל אשתקד.
במחצית הראשונה, צמחו המכירות ב-4% לכ-317.4 מיליון שקל, אך הרווח הנקי ירד ב-21.1% לכ-41.7 מיליון שקל. החברה החזיקה בסוף יוני מזומנים ונכסים פיננסיים נזילים בהיקף של כ-336 מיליון שקל.