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רכב ותחבורה "עשן כבד ולהבות": כביש 6 וכביש 1 נחסמו לתנועה
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שריפה

"עשן כבד ולהבות": כביש 6 וכביש 1 נחסמו לתנועה

שריפה מתפשטת סמוך לבן שמן • בעקבות כך, כביש 6 נחסם לתנועה לשני הצדדים באזור מחלף דניאל, וכביש 1 למזרח נחסם באזור בן שמן

אלון פרל 15:04
כבאיות בדרכן למוקדי שריפה (אילוסטרציה) / צילום: ap, Mahmoud Illean
כבאיות בדרכן למוקדי שריפה (אילוסטרציה) / צילום: ap, Mahmoud Illean

בשעה זו שריפה מתפשטת סמוך לבן שמן. בעקבות כך, כביש 6 נחסם לתנועה לשני הצדדים באזור מחלף דניאל, וכביש 1 למזרח נחסם באזור בן שמן.

מכביש 6, מופנים הנהגים לכביש 444, ומכביש 1 הם מופנים לכביש 443. משטרת ישראל מבקשת מהנהגים לא להתקרב לאזור .

במקביל, 28 צוותי כבאות והצלה הוקפצו למקום, יחד עם ארבעה מטוסי כיבוי .
"לוחמי האש מתחנת איילון פועלים בשעה זו בשריפת שטח פתוח המתפשטת באזור יער בן שמן, בסמוך לכביש 6 ", מסרו בשירותי כבאות והצלה. "במקום נראים עשן כבד ולהבות גבוהות למרחקים".