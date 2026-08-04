"עשן כבד ולהבות": כביש 6 וכביש 1 נחסמו לתנועה

בשעה זו שריפה מתפשטת סמוך לבן שמן. בעקבות כך, כביש 6 נחסם לתנועה לשני הצדדים באזור מחלף דניאל, וכביש 1 למזרח נחסם באזור בן שמן.
מכביש 6, מופנים הנהגים לכביש 444, ומכביש 1 הם מופנים לכביש 443. משטרת ישראל מבקשת מהנהגים לא להתקרב לאזור .
במקביל, 28 צוותי כבאות והצלה הוקפצו למקום, יחד עם ארבעה מטוסי כיבוי .
"לוחמי האש מתחנת איילון פועלים בשעה זו בשריפת שטח פתוח המתפשטת באזור יער בן שמן, בסמוך לכביש 6 ", מסרו בשירותי כבאות והצלה. "במקום נראים עשן כבד ולהבות גבוהות למרחקים".
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