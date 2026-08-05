סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:19

אופטימיות בשווקים הבוקר (ד'), לאור מה שנראה כהתקדמות בסוגיית איראן. צבא ארה"ב מסר כי מצר הורמוז פתוח למעבר של כל הכלי השיט המסחריים, זאת לאחר ששר האוצר, סקוט בסנט, טען כי הסכם עם איראן קרוב. הציפייה לבשורות בנושא זה בצירוף דוחות כספיים חיוביים שלחו את וול סטריט אמש לעליות חדות והאפקט עדיין משמעותי גם הבוקר.

המסחר באסיה נפתח בעליות חדות לאחר שדוחות כספיים חזקים והתחדשות האופטימיות סביב מניות הטכנולוגיה דחפו אתמול את וול סטריט לשיאים חדשים. בורסת טוקיו מזנקת ב-3%, מדד קוספי בדרום קוריאה מוסיף 4.1%, ומדד MSCI אסיה-פסיפיק (ללא יפן) עולה ב-2.4%. גם מדד המניות הכחולות בסין מתחזק ב-0.7%.

המסחר מושפע מהדוחות שפורסמו לאחר הנעילה בארה"ב. מניית AMD ירדה בכ-8.8% במסחר המאוחר, לאחר שהחברה אמנם עקפה את תחזיות האנליסטים, אך אכזבה משקיעים שציפו לתוצאות חזקות אף יותר.

גם SpaceX מאבדת 7.5%, לאחר שחששות מהיקף הוצאות ההון וההשפעה שלהן על תזרים המזומנים מחקו חלק ניכר מהעליות שנרשמו במהלך המסחר הרגיל.

החוזים העתידיים על נאסד"ק נסחרים כמעט ללא שינוי, בעוד החוזים על S&P 500 עולים בכ-0.3%, לאחר שהמדד קבע שיא אתמול.

אתמול בלילה וול סטריט ננעלה בעליות חדות, כאשר מדדי S&P 500 ודאו ג'ונס קבעו כאמור שיאים חדשים.

מדד S&P 500 טיפס בכ-1.8% נאסד"ק זינק בכ-2.7%, בהובלת מניית פלנטיר שזינקה ב-29% לאחר דוחות חזקים והעלאת תחזיות. דאו ג'ונס עלה ב-1.9%, בהובלת מניית קטרפילר.

העליות לא הוגבלו רק למניות הטכנולוגיה. מגזר הטכנולוגיה זינק בכ-4%, בעוד שמגזרי התעשייה וחומרי הגלם הוסיפו קרוב ל-2% כל אחד. גם מגזר הפיננסים עלה בכ-1%, בהובלת גולדמן סאקס.

מניות השבבים הובילות את העליות בוול סטריט, מדד השבבים של פילדלפיה (SOX) זינק ביותר מ-6% ותומך בעלייתו של מדד S&P 500 לשיא חדש.

עונת הדוחות ממשיכה להפתיע לטובה: לפי נתוני FactSet , יותר מ-84% מחברות מדד S&P 500 שפרסמו עד כה את תוצאותיהן עקפו את תחזיות האנליסטים.

פלנטיר היתה הכוכבת של יום המסחר, לאחר שהציגה דוחות טובים מהצפוי והעניקה תחזית אופטימית, שהרגיעה את החששות מפני האטה בביקוש לפתרונות בינה מלאכותית. הזינוק של 29% הוא החד ביותר במניית החברה מאז פברואר 2024. הנפט פוחת.

מנכ"ל החברה, אלכס קארפ, הגדיר את תוצאות הרבעון כ"מעולם אחר" ואמר כי "הביקוש ל-AI ריבוני (Sovereign AI) השתחרר". לדבריו, לקוחות החברה רוצים שליטה מלאה יותר על הפעילות, המידע וקבלת ההחלטות שלהם, ולא מעוניינים שהיתרון התחרותי שלהם יהפוך לחומר אימון עבור מודלים עתידיים.

● מייקל ברי הימר נגד מהפכת ה-AI - פלנטיר סיפקה לו שיעור כואב

למרות הכל, המשקיע המפורסם מייקל ברי דבק בהימורים הדוביים שלו אפילו בזמן שמדד ה-S&P 500 מזנק לשיא כל הזמנים, ומזהיר כי הראלי עודנו עלול להסתיים בירידות חדות המזכירות את מפולת המניות של שנת 1987.

"אני ממשיך להאמין שייתכן שאנו קרובים לשיא משמעותי, ויתכן אף לנפילה בסגנון 1987, אך כתיבת שיאים חדשים ב-S&P 500 צפויה למשוך כסף חדש לשוק", כתב ברי בפוסט שפרסם אמש.

ברי ציין כי הוא ממשיך להחזיק בפוזיציות שורט (הימור על ירידה) בחברות כמו אנבידיה , טסלה ופלנטיר. הוא הוסיף כי כל הפוזיציות נותרו רווחיות, למעט ההימור שלו נגד אנבידיה.

אמזון ירדה בכ-2% לאחר ש ג'ף בזוס, הגיש תוכנית למכירת כ-15 מיליון מניות של החברה, בשווי מוערך של כ-4.1 מיליארד דולר. המהלך מגיע לאחר שמניית אמזון זינקה לשיא כל הזמנים בעקבות הדוחות הכספיים החזקים, והובילה את שווי השוק של החברה ליותר מ-3 טריליון דולר.

● אמזון בשיא, בזוס ניגש לקופה: מימוש ענק של 4.1 מיליארד דולר

נפט ומט"ח

ירידות קלות הבוקר. מחיר חבית מסוג ברנט יורד ב-1.1% ל-78 דולר . נפט מסוג WTI נסחר סביב 74 דולר לחבית.

הדולר נסחר מתחת ל-3 שקלים לראשונה מזה שלושה שבועות.

תל אביב

סביר שגם הבורסה בתל אביב תושפע לחיוב למרות שלאחרונה התנתקה מהמגמה בוול סטריט.

מי שיכולים לחייך אלה מנהלי הבנקים. אמש חשפנו כי הפיקוח על הבנקים הפיץ למערכת טיוטת חוזר מיוחד שיאפשר להם להחיל כללי חשבונאות אמריקאים. המהלך יאפשר לבנקים רישום כפול גם בחו״ל יגדיל את הסחירות ועשוי לכן להקפיץ את המניות שכבר רשמו ביולי חודש מצוין עם עלייה של כ-10% למרות דשדוש מתחילת השנה.

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