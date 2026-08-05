בכיר ישראלי: "הסביבה של טראמפ רוצה הסכם בכל מחיר"

עדכונים שוטפים

6:12 - טראמפ בריאיון לפוקס ניוז: "יש לנו דיונים טובים עם איראן"

הנשיא הבהיר שאם השיחות האיראנים יקריסו שוב את השיחות הוא "יתקוף אותם בעוצמה". לפי הנשיא, מצר הורמוז ייפתח בקרוב, אם בהסכם ואם בתקיפה.

2:54 - כלי תקשורת ערביים המזוהים עם הציר הפרו-איראני טוענים כי לא בוצעו תקיפות סעודיות בתימן, והפיצוץ שנשמע בצנעא מקורו בהפעלת מערכות ההגנה האווירית לכיוון מטרה אווירית חשודה

2:01 - דיווחים ערביים: סעודיה תוקפת כעת את החות'ים בצנעא

1:39 - דיווח ב-CNN: ארה"ב השתמשה במלחמה בכ-80% ממלאי טילי ה-THAAD ובכמחצית מטילי הפטריוט שלה

00:05 - ישראל מתעדכנת על המו"מ בעקיפין - ושומרת על דריכות: "המרחק בין שלום ומלחמה קרוב אצל טראמפ"

בישראל מודים כי ירושלים לא מעודכנת באופן ישיר בידי האמריקנים על הנעשה במו"מ עם איראן על השליטה בהורמוז, כך פרסמנו אמש (שלישי) ב"מהדורה המרכזית". ישראל מקבלת את רוב המידע בדרכים עקיפות, אבל בכירים בירושלים שמדברים איתנו כמעט ולועגים להתפתחות האחרונה - שאם תקרה תסדיר את אופן הפעילות במצר הורמוז ותאפשר לארה"ב ולאיראן לחזור למזכר ההבנות.

בכירים ישראלים אומרים: "היום זה 'יום השלום העולמי'. הנתיב הדיפלומטי חזר בכל הכוח. טראמפ רוצה הסכם, היועצים שלו רוצים הסכם בכל מחיר - והאיראנים מבינים את זה".

למרות המו"מ, הדריכות והכוננות בישראל נשמרת. צה"ל גם שומר על שיח עם סנטקום - אבל ההבנה בישראל היא שיש הרבה עמימות, ערפל וקופצנות בהחלטות של טראמפ.

"מרחק של שלום ומלחמה אצל טראמפ הוא המרחק בין האותיות t,r ו-u במקלדת", אמר בכיר ישראלי. "כרגע הנתיב נראה דיפלומטי, אבל we'll see what happenes". לכתבה המלאה.

פורסם לראשונה ב-N12.