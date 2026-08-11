בשורה לנשים בגיל המעבר? הניסוי שהקפיץ את מניית הפארמה

ניסוי מוצלח לטיפול בתופעות גיל המעבר הקפיץ את המניה

חברת AbCellera, שנסחרת בנאסד"ק, הודיעה אתמול שתרופה הלא-הורמונלית שלה לטיפול בגלי חום בגיל המעבר הפחיתה באופן משמעותי את תדירותם ואת עוצמתם, במסגרת ניסוי שנערך ב־92 מטופלות. בעקבות הניסוי, המניה עלתה ב־40% והחברה נסחרת כעת לפי שווי של 2.9 מיליארד דולר. מתחילת השנה עלתה המניה ב־172%.

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המשתתפות בניסוי דיווחו על ירידה של 83% בגלי החום, בהשוואה ל־33% בקבוצת הביקורת. כמו כן, הן דיווחו על שיפור באיכות השינה. מעטות דיווחו על תופעות לוואי כמו כאבי ראש ועייפות.

75% מהנשים בגיל המעבר סובלות מגלי חום, והטיפול העיקרי שנהוג היום הוא הורמונלי. יש לו השפעות נרחבות על הגוף, ובעבר גם עלו חששות שהוא עלול להגביר את הסיכון לסרטן.

קיימות כיום שתי חלופות לא הורמונליות לטיפול בגלי חום. Veozah של חברת אסטלס, שהושקה ב־2023 ורושמת הכנסות שנתיות של מאות מיליוני דולרים, אך פחות הכנסות מכפי שציפתה. התרופה גם נושאת תווית אזהרה על פגיעה אפשרית בכבד. החלופה השנייה היא תרופה של באייר, Lynkuet , שאושרה ב־2025. החברה צופה הכנסות שיא של מיליארד דולר. המנגנון שבו פועלת התרופה של AbCellera דומה, אך לא זהה, לשני המוצרים הללו - פעולה על רשת מוחית המווסתת טמפרטורה ונפגעת בהיעדר אסטרוגן. על פי הניסוי הנוכחי, נראה שהיעילות שלה גדולה יותר משל המתחרות. כמו כן, התרופה ניתנת בזריקה פעם בחודש, בהשוואה לגלולה בבליעה יומית או פעמיים ביום אצל המתחרות.

תוצאות נוספות מהניסוי צפויות בהמשך, וה־ FDA ימשיך לנטר את תופעות הלוואי. האנליסט אוון סיגרמן מ־ BMO (הבנק של מונטריאול) צופה לתרופה הכנסות שיא של יותר מ־2 מיליארד דולר.

היקף השוק תלוי לא רק בשאלה איזה מוצר ינצח את המתחרים אלא גם איזה שיפוי ביטוחי יסכימו חברות הביטוח לתת עבור מוצר שנועד לטפל בתסמין שאינו נחשב לכזה שגורם נכות או מסכן חיים, ומיועד לקהל צרכניות גדול כל כך.

פסגות סיגמא מתחילה לסקר את סקטור הביומד

חברת הברוקראז' פסגות סיגמא החלה לפרסם סקירות נרחבות של תעשיית הביומד, על תתי־הסקטורים שלה - צעד שמעיד על כך שהגופים המוסדיים בישראל חזרו להתעניין בענף שספג מכה פיננסית בשנים האחרונות. מי שחתום על הסקירה הראשונה הוא אנליסט הבריאות של החברה, יונתן קרייזמן. "לדעתנו, אין הצדקה לחשיפה רוחבית לסקטור, אלא בחירה סלקטיבית של תתי־סקטורים ומניות". ומה ההמלצות שלו?

בסקטור הפארמה, ההמלצה שלו היא חשיפה סלקטיבית ליצרניות התרופות נגד השמנה במנגנון GLP -1. "הדואופול של אלי לילי ונובו נורדיסק מתהדק עם הגמוניה של לילי", הוא כותב. לצדן, ומחוץ לשוק ההשמנה, הוא מציין את אסטרהנזקה כחברה מעניינת.

בתחום הביוטק, קרייזמן מעדיף את מדד ה־ IBB , הכולל חברות גדולות, על פני מדד ה־ XBI הממוקד בחברות צעירות. לדבריו, מצד אחד, צוק הפטנטים של החברות הגדולות מכוון לרכישות ומיזוגים בתחום, אולם התנודתיות והרגישות לסביבת הריבית מחייבים זהירות.

במכשור רפואי, קרייזמן כותב שהביקוש למוצרים גבוה, אך בעקבות התרופות נגד השמנה תיתכן האטה בתחומים כמו כירורגיה בריאטרית, דום נשימה בשינה ובהמשך אולי אורתופדיה וקרדיולוגיה, והוא ממליץ להתרחק מהתחום. יוצאת דופן מבחינתו היא חברת אדוורדס. קרייזמן ממליץ עליה משום שהיא ממוקדת בפיתוח מסתמים, תחום שפחות מושפע מתרופות ה־ GLP .

לגבי ה־ AI, קרייזמן צופה שהשפעתה תהיה דו־כיוונית. מצד אחד האצת גילוי תרופות ושיפור שיעורי ההצלחה בניסויים, ומנגד הורדת חסמי כניסה למתחרים. מבחינת חברות ה־ CRO (ניהול ניסויים קליניים) - ה־AI מאיים על המודל המסורתי. בכל זאת, בינתיים קרייזמן צופה לתחום הזה תשואת יתר, בגלל התאוששות הביוטק ועליית תקציבי המחקר. ספציפית הוא ממליץ על מניית IQVIA , מובילת השוק הנסחרת לדעתו במכפיל נמוך.

בבחירות האמצע בנובמבר, ניצחון דמוקרטי עשוי לבלום את הקיצוץ הנוכחי בסבסוד ביטוחי הבריאות ותקציבי המחקר, אומר קרייזמן, וזו אחת הסיבות שבגינן הוא צופה לסקטור בתי החולים בארה"ב תשואת יתר. לעומת זאת, לחברות הביטוח מנבא קרייזמן תשואת חסר, בשל העלויות הכלליות הגבוהות של שירותי הבריאות.

הסדר חוב בתיקון עולם: ברק רוזן ירכוש את השלד הבורסאי

בית המשפט אישר את הסדר הנושים בתיקון עולם הבורסאית, חברת הקנאביס המובילה־לשעבר שנותרה כמעט ללא פעילות ועם חוב של 16.5 מיליון שקל. תיקון עולם נסחרת לפי שווי של 1.8 מיליון שקל, ומנייתה איבדה יותר מ־99% מהשיא שלה ב־2019.

תיקון עולם, שהוקמה על ידי צחי כהן, שלטה בשנים 2008־2019 בשוק מבחינת הכנסות ונחשבה בעלת ידע ייחודי בתחום. בעקבות טענת המשטרה (שאותה לא נאלצה להוכיח בבית המשפט) שלכהן יש קשרים עם גורמים פליליים, הוא נדרש למכור את הפעילות בישראל. תיקון עולם של כהן ממשיכה לפעול בקנדה, בארה"ב וביוון.

את הפעילות הישראלית רכשה קנביט הבורסאית, ששילמה 23 מיליון דולר ב־2020. עוד לפני כן נפגעה הפעילות בישראל, בעקבות החלטת משרד הבריאות להקפיא את המכירות לכמה חודשים בגלל בעיות איכות. עם הזמן נתקלה תעשיית הקנאביס הישראלית כולה באתגרי רגולציה, מלחמות מחירים ותחרות ממוצרי יבוא. כדי להשיג מימון, תיקון עולם מכרה את החוות החקלאיות ואת המפעל שלה, ומאז היווסדה שרפה יותר מ־250 מיליון שקל. ב־2025 רשמה הכנסות של 9 מיליון שקל בלבד והפסד של 15.8 מיליון.

בסוף 2023 הודיעה החברה על הסכם מיזוג לפעילות תעשייתית של איש העסקים רונן אלעד, אלא שהוא לא הושלם. אלעד נשאר בעל מניות בחברה (4.7%), ואף מונה ליו"ר ומנכ"ל. כעת, החברה תפורק כך שהשלד הבורסאי יירכש על ידי ברק רוזן (בעל השליטה בחברת הנדל"ן ישראל קנדה), מבעלי החברה בעבר, תמורת 5 מיליון שקל. מה שנשאר מהפעילות - בעיקר נכסי ידע - יישאר בידי אלעד בתמורה לקיזוז חוב החברה אליו. שיעור ההחזר לנושים, ובראשם בנק הפועלים, יהיה 40%.

מי שמנהל את ההסדר של החברה הוא עו"ד אלעד עפארי, שותף במחלקת חדלות פירעון בנשיץ ברנדס אמיר.

ב־FDA התווכחו, אבל לשוק אין ספק: המוצר המצליח של יורוג'ן הישראלית

יורוג'ן הישראלית, המפתחת תרופות לסרטן, פרסמה דוחות טובים לרבעון השני של 2026, והמניה שלה עלתה ב־19%. בשנה האחרונה עלתה מניית החברה 150%.

המוצר החדש שלה לטיפול בסרטן בדרכי השתן התחתונות ( Zusduri ), שהושק רק ביוני 2025, רשם הכנסות של 50.4 מיליון דולר ברבעון השני של 2026, גידול של 73% בהשוואה לרבעון הראשון. קצב הצמיחה מעיד על השקה מוצלחת של התרופה ועל ביקושים בשוק, למרות ויכוחים בין אנשי ה־FDA לחברי הוועדה המייעצת שלו סביב אישורו. נראה שלשוק יש פחות ספקות לגבי המוצר, בין היתר בשל תוצאות נוספות מניסוי שלב III שערכה החברה, שהראה שהתוצאות של התרופה מחזיקות לאורך זמן.

הצמיחה של המוצר הרגיעה את השוק לאחר הקיפאון בהכנסות מהמוצר הראשון של החברה, Jelmyto . יורוג'ן עצמה עדיין צופה לו גידול של כ־3% עד 7% השנה.

למרות ההצלחה במוצר הנוכחי, יורוג'ן עדיין רושמת הפסד, 14.4 מיליון דולר ברבעון השני. עם 108 מיליון דולר בקופה, היא ממשיכה כעת בניסוי בדור הבא של Zusduri, שצפוי להרחיב את השוק הפוטנציאלי של המוצר, ובצנרת יש מוצרים נוספים בניסויים קליניים. החברה מצפה לקבל פטנטים שיאריכו את ההגנה על שני מוצריה המסחריים עד 2044, ובינתיים חתמה על הסכם עם טבע, שמאפשר לה לייצר גרסה גנרית של Jelmyto מ־2030.