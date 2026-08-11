טווח של אלפי ק"מ והשראה אוקראינית: הרחפן שיוצר איום חדש

מערכת הביטחון נתפסה לא מוכנה להתמודדות עם רחפני הסיב האופטי של חיזבאללה, אך זו אינה הטכנולוגיה המאתגרת ביותר שניתן להעתיק ממלחמת רוסיה־אוקראינה. בזירת הלחימה הזו צובר תאוצה השימוש ברחפנים מונחי רשת סלולרית. על רקע זה, המנהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית (מפא"ת) במשרד הביטחון פרסם השבוע קול קורא לקבלת מענים בתחום.

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"מפא"ת במשרד הביטחון מזמין אתכם להגיש בקשות לקבלת מידע (RFI) ובקשה להדגמה (RFD) לתחומי הגילוי והאיכון של רחפנים המבוססים על רשת סלולרית", נכתב במסר שהועבר לחברות. "הפתרונות נדרשים לתת מענה מבצעי, נייד ומותאם למאפייני הדינמיקה של הכוח המתמרן בשטח עוין". החשש הכבד מפני רחפנים אלה נובע מיתרונותיהם, הן על פני כלי טיס המופעלים בתדר רדיו (RF) והן על פני רחפנים מונחי סיב.

אתגר השיבוש והיירוט

מול רחפנים המופעלים בתדר רדיו, למשל, ניתן להפעיל אמצעים ללוחמה אלקטרונית ולשבש אותם בשתי דרכים מרכזיות: חסימת תקשורת המפעיל עם הכלי (ג'אמינג), או שיבוש אותות הניווט הלווייני (ספופינג). לרחפני סיב אומנם יש חסינות מפני שיבושים אלה, אך ככל שהם כבדים יותר, כך הטווח וזמן השהייה שלהם באוויר מתקצרים, והמרחק שהם מסוגלים לעבור מוגבל.

מול רחפני הסיב האופטי קיימים כבר כלים ייחודיים להפלה, וחלק נכבד מהם נמצא בשימוש, לכל הפחות חלקי, בדרום לבנון. בשל התלות בסיב, ניתן להשתמש למשל בגדרות תיל המיועדות לחתוך אותו ולגרום לנפילת רחפן ה־FPV. רובד נוסף כולל אמצעי הגנה אישית כמו כוונות ייחודיות ורובי שוטגאן היורים קליעים מתפצלים, היעילים מול הרחפנים הקטנים. אומנם היירוט תלוי בראש ובראשונה בגילוי ובזיהוי, אך גיוון היכולות מגביר את שרידות הכוחות.

"רחפנים הם אחד מאמצעי הלחימה המודולריים ביותר בשדה הקרב המודרני", מסביר עידו ניר, מהנדס אלקטרו־אופטיקה וחוקר דיפנס־טק עצמאי. "ארגוני טרור מייצרים רחפנים בסדנאות ולא מסתמכים רק על רכישת כלים מוכנים, בין היתר כדי לבצע התאמות ולשפר את אמצעי הלחימה שוב ושוב. במקרה של חיזבאללה כבר נמצאו לכך עדויות בשטח. ביוני חשף צה"ל בדרום לבנון מתקן תת־קרקעי שבו נמצאו רכיבים וכלים בשלבי הרכבה שונים".

דוגמה בולטת למודולריות הזו מגיעה, לדבריו, מאוקראינה. "חברת 3DTech מייצרת באותו מפעל רחפני FPV המופעלים בתדר רדיו לצד רחפנים המונחים בסיב אופטי", הוא מציין. "ב־2025 תכננה החברה לייצר כ־1,200 רחפנים, מחציתם מכל סוג. פירוש הדבר הוא שברגע שמבצעים פעם אחת את ההתאמה ההנדסית של מערכת התקשורת, אין צורך להקים קו ייצור נפרד לכל דגם".

מהפכת הרשת הסלולרית

בניגוד לרחפני תדר רדיו ולרחפני סיב, ברחפנים מונחי סלולר אמצעי הלוחמה האלקטרונית המוכרים אינם רלוונטיים. הרחפנים מונחים באמצעות כרטיס SIM ומחוברים לרשת סלולרית אזרחית, המאפשרת תקשורת עם המפעיל. כתוצאה מכך, עושים הצדדים באוקראינה וברוסיה שימוש בטכנולוגיה זו לתקיפות במרחקים של אלפי קילומטרים.

הפתרון שצמצם את איום רחפני הסיב בלבנון חיזבאללה הצליח להביך את מערכת הביטחון עם רחפני ה־FPV מונחי הסיב האופטי, אך לתקופה מסוימת בלבד. כעת ניכר כי הטמעת הטכנולוגיות המסיבית שניהל ומנהל מפא"ת (המנהל למחקר, פיתוח אמל"ח ותשתית טכנולוגית) במשרד הביטחון, בראשות ד"ר דני גולד, נחלה הצלחה והובילה להפחתה דרסטית בקטלניות האיום. הרחפנים הללו מאתגרים לא רק בשלב היירוט, אלא עוד קודם לכן - כבר בשלבי הגילוי והזיהוי. עם זאת, הטווח והקטלניות שלהם מוגבלים בשל כושר נשיאה של כ־2.5 קילוגרם חומר נפץ בלבד. משום כך, יצירת התרעה של 10 עד 20 שניות המאפשרת התמגנות היא בעלת משמעות אדירה. הפתרונות שנפרסו מול רחפני הסיב כוללים בראש ובראשונה מכ"מים, אמצעים אופטיים, טכנולוגיית LIDAR (חישה מבוססת לייזר) ומערכות אקוסטיות. עבור שלבי הגילוי, הזיהוי והיירוט יצר מפא"ת מודל בחינה מהיר במיוחד, במטרה לספק פתרונות מיידיים לשטח. כל פתרון שעובר את סף ההיתכנות הפיזיקלית מופנה להדגמות המתקיימות מדי שבוע, וחברה שמצליחה עוברת להערכה מבצעית - ומשם להצטיידות. עם זאת, ריבוי וגיוון יכולות הגילוי מעמידים אתגר גם בתחום השליטה והבקרה (שו"ב), לנוכח הצורך לדלג בין הפיזיקות השונות והרצון לצמצם התרעות שווא ככל הניתן. נושא נוסף הוא ההגנה הפסיבית, כדוגמת רשתות שרכש מנה"ר בהיקפים נרחבים וגדרות חיתוך. גדרות אלה מנצלות את העובדה שהסיב האופטי נגרר על הקרקע, וכאשר הוא נחתך - הקשר בין המפעיל לרחפן נקטע והכלי נופל. רובד חשוב אחר הוא ההגנה האישית, בין שמדובר בכוונות ייחודיות ובין שבשוטגאנים - רובים שיורים קליעי 5.56 מ"מ מתפצלים, היעילים מול הרחפנים מעצם היותם קטנים. די בפגיעת אותן התפצלויות מהקליע כדי כדי ליירט את הכלי. קראו עוד

לא מדובר ברחפנים זעירים בלבד, אלא גם במל"טים מסיביים בעלי ראשי נפץ כבדים, הגובים מחירים קשים ברוסיה ובאוקראינה. באמצעות רשתות דור 4 ודור 5 ניתן להעביר להם הוראות הפעלה, תשדורות וידאו ונתונים בזמן אמת. רוסיה, למשל, משתמשת בכטב"מי "גראן", שמהווים את הגרסה המקומית ל"שאהד" האיראני. בניגוד לאיראן, רוסיה הטמיעה את הנחיית הסלולר כגיבוי.

"בגרסאות שונות של גראן 2, הגרסה הרוסית לשאהד 136 האיראני, נמצאו מודמים סלולריים וכרטיסי SIM אוקראיניים שאפשרו להעביר מידע דרך הרשתות המקומיות", מציין עידו ניר. "בכלים אחרים מהמשפחה נמצאו מערכות שונות, כולל תקשורת באמצעות מסופי סטארלינק. כלומר, אותו כלי טיס הופיע כבר במספר תצורות תקשורת ובקרה".

טכנולוגיה זו מאפשרת לא רק תקיפות קינטיות, אלא גם איסוף מודיעין. אחת הדרכים שבהן ניסה חיזבאללה להשפיע על התודעה בישראל הייתה באמצעות צילומים ששידרו כלי טיס בלתי מאוישים מעומק הארץ. השימוש ברשתות סלולריות אזרחיות, המתאפיינות ברוחב פס גבוה, מאפשר להעביר אפילו שידורים חיים ברציפות. בנוסף, כטב"ם מונחה סלולר יכול לשמש כתחנת ממסר בין מספר כלים במקביל.

יתרון מרכזי נוסף, שאינו קיים ברחפני סיב, טמון בדחיפה המשמעותית שמקבל התחום מהשוק האזרחי־מסחרי, המזהה את הפוטנציאל הכלכלי בזכות זמן הפעילות הממושך. ניתוח שפרסמה חברת Spherical Insights אשתקד מצא כי שוק רחפני הסלולר הסתכם ב־1.16 מיליארד דולר ב־2023. לפי ההערכות, קצב הצמיחה השנתי הממוצע של השוק יעמוד על 22.46% עד ל־2033, אז הוא צפוי להגיע להיקף של 8.8 מיליארד דולר.

מיתרון לנקודת תורפה

בחברה צופים כי המנוע המרכזי מאחורי הצמיחה הזו יהיה זירת אסיה־פסיפיק. הדבר אינו מפתיע, שכן ענקית הרחפנים הסינית DJI חולשת על כ־80% מהשוק האזרחי הבינלאומי. בניתוח של Spherical Insights מצוינת גם "צ'יינה מובייל" כחברה בולטת, אך לצד החברות הסיניות מופיעות ברשימה גם ענקיות טכנולוגיה מערביות כדוגמת אינטל, וודאפון, AT&T, אריקסון ונוקיה.

עידו ניר מסביר כי חלק מהפיתוח ההנדסי מתבצע בקהילות קוד פתוח. למשל ArduPilot, מערכת תוכנה פתוחה לשליטה ובקרה על כלי טיס בלתי מאוישים, מאפשרת לחבר את מחשב הטיסה למגוון רכיבי תקשורת. "המערכת כבר תומכת בחיבור לרשתות 3G ו־4G, ובפלטפורמת GitHub קיימים פרויקטים פתוחים שמממשים שליטה, טלמטריה והעברת וידאו של רחפן דרך רשת 4G", מציין ניר. "המשמעות היא שסדנה המכירה מערכות פתוחות אינה מתחילה מאפס, אלא יכולה להסתמך על תוכנה, תיעוד ויישומים שכבר נוסו בידי אחרים".

עם זאת, לדבריו, החיבור לרשת הסלולרית עשוי להפוך גם לנקודת התורפה של הרחפן. "מערכות מסוג 'סטינגריי', המדמות אנטנה סלולרית, יכולות לסייע בזיהוי ואיכון של מכשירים סלולריים. במקביל, ניתן להשתמש באלגוריתמים כדי להבדיל בין טלפון רגיל לבין מודם המורם באוויר, בין היתר לפי אופן התקשורת עם אנטנות שונות. מחקר של מעבדות בל מבית נוקיה מצא כי בתרחישים מסוימים ניתן להבחין בין רחפן למשתמש קרקעי בדיוק של 95% עד 99%".