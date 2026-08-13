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הטריוויה השבועית

לפי המקרא, איך נקרא הקול שמשמיע הדוב?

היכן נמצא נהר הביוביו, מה מקור המשחק סולמות ונחשים ובאיזו סדרת אימה לומדת הדמות המרכזית באקדמיית נוורמור? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 16:52
לפי המקרא, איך נקרא הקול שמשמיע הדוב? / צילום: Shutterstock
לפי המקרא, איך נקרא הקול שמשמיע הדוב? / צילום: Shutterstock

לחשיפת התשובות גללו למטה

1. באיזו קבוצת כדורגל אנגלית רכש בשבוע שעבר ג'ף בזוס מניות?
2. היכן נמצא נהר הביוביו?
3. לפי הלמ"ס, באיזו עיר גדולה (מעל 100 אלף תושבים) אחוז ממחזרי הפסולת הגבוה ביותר בישראל?
4. באיזו סדרת אימה לומדת הדמות המרכזית באקדמיית נוורמור?
5. איזה בעל חיים הוא הסמל הלאומי של בוטסואנה?
6. לפי המקרא, איך נקרא הקול שמשמיע הדוב?
7. לפי האקדמיה ללשון, מה המילה העברית לאנורקסיה?
8. איזה תו איכות בינלאומי מוענק לחופים העומדים בקריטריונים מחמירים של איכות מים, בטיחות ונגישות?
9. ממה מורכב בעיקרו החול הלבן שנמצא בחופים טרופיים רבים בעולם?
10. איזה תקדים היסטורי קבעה לאחרונה הנסיכה איזבלה מבית המלוכה הדני?
11. היכן נמצא המפעל הראשי של פרארי (והיחידי שהוקם על ידי אנצו פרארי)?
12. מי היה האל היווני היחיד מפנתאון האלים האולימפיים ששמו לא הוחלף בידי הרומאים?
13. כיצד הגיבה הזמרת טיילור סוויפט לשימוש שעשה דונלד טראמפ בשירה בפוסט שפרסם בשבוע שעבר ברשתות החברתיות?
14. מה מקור המשחק סולמות ונחשים?
15. מהם ראשי התיבות של יחידת העילית של חיל ההנדסה הקרבית?

תשובה 1

ליברפול

תשובה 2

בצ'ילה, הנהר השני באורכו במדינה

תשובה 3

כפר סבא

תשובה 4

וונסדיי

תשובה 5

זברה

תשובה 6

שיקוק

תשובה 7

צַיְמָנוּת

תשובה 8

הדגל הכחול

תשובה 9

אבקת אלמוגים ושאריות של דגי תוכי (הם אוכלים אצות מעל אלמוגים, מעכלים את שלד הגיר של האלמוג ומפרישים אותו כחול לבן ודק. דג אחד יכול לייצר מאות ק"ג של חול לבן בשנה)

תשובה 10

האישה הראשונה מבית המלוכה ששירתה שירות צבאי סדיר (שהתאפשר בעבר לגברים בלבד) 

תשובה 11

במרנלו, איטליה

תשובה 12

אפולו

תשובה 13

היא בחרה בתגובה שקטה והורתה להשתיק את המוזיקה בסרטון

תשובה 14

בהודו העתיקה, כהמחשה לדרך לשחרור רוחני (מוקשה) לפי הפילוסופיה ההינדית. הסולמות הם מעלות ומעשים טובים שמקדמים את האדם ואילו הנחשים הם פיתוים וחטאים שמעכבים אותו

תשובה 15

יהל"ם (יחידה הנדסית למשימות מיוחדות)