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1. באיזו קבוצת כדורגל אנגלית רכש בשבוע שעבר ג'ף בזוס מניות?

2. היכן נמצא נהר הביוביו?

3. לפי הלמ"ס, באיזו עיר גדולה (מעל 100 אלף תושבים) אחוז ממחזרי הפסולת הגבוה ביותר בישראל?

4. באיזו סדרת אימה לומדת הדמות המרכזית באקדמיית נוורמור?

5. איזה בעל חיים הוא הסמל הלאומי של בוטסואנה?

6. לפי המקרא, איך נקרא הקול שמשמיע הדוב?

7. לפי האקדמיה ללשון, מה המילה העברית לאנורקסיה?

8. איזה תו איכות בינלאומי מוענק לחופים העומדים בקריטריונים מחמירים של איכות מים, בטיחות ונגישות?

9. ממה מורכב בעיקרו החול הלבן שנמצא בחופים טרופיים רבים בעולם?

10. איזה תקדים היסטורי קבעה לאחרונה הנסיכה איזבלה מבית המלוכה הדני?

11. היכן נמצא המפעל הראשי של פרארי (והיחידי שהוקם על ידי אנצו פרארי)?

12. מי היה האל היווני היחיד מפנתאון האלים האולימפיים ששמו לא הוחלף בידי הרומאים?

13. כיצד הגיבה הזמרת טיילור סוויפט לשימוש שעשה דונלד טראמפ בשירה בפוסט שפרסם בשבוע שעבר ברשתות החברתיות?

14. מה מקור המשחק סולמות ונחשים?

15. מהם ראשי התיבות של יחידת העילית של חיל ההנדסה הקרבית?