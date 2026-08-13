המסמכים שחושפים את המצב בעזה: "חמאס מבצע תרמית"

עדכונים שוטפים

06:42 - שגריר ארה"ב בישראל על המצור שהטילו פורעים יהודים על בתי פלסטינים: "מעשה טרור מזעזע"

שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי על המצור שהטילו פורעים יהודים על בתי פלסטינים בקוסרה: "צה"ל ומשטרת ישראל הגיעו לבקשתנו למקום כדי לפנות את הטרוריסטים הישראלים שביצעו את המעשים האלו".

"הפעולות של מי שפגעו בבית המשפחה הזו הן פליליות. המעשים שביצעו אותם אנשים - מעשה הטרור המזעזע שנועד להפחיד ולהטריד את המשפחה הזו - הם מחרידים. אין שום הצדקה להתנהגות בריונית כזו", הוא הוסיף.

03:29 - בכיר בממשל טראמפ נגד דברי כ"ץ: "ישראל הבהירה באופן חד-משמעי כי אין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון"

אחרי שכ"ץ הצהיר כי "צה"ל כאן כדי להישאר", בכיר במשרד החוץ האמריקאי הבהיר: "נוכחות צבאית ישראלית קבועה בדרום לבנון אינה עולה בקנה אחד עם ההתחייבויות שניתנו בהסכם המסגרת". הבכיר האמריקאי הדגיש כי ארצות הברית תומכת באופן מלא בשלמותה הטריטוריאלית ובריבונותה של לבנון. לכתבה המלאה

03:27 - מערכת הביטחון לדרג המדיני: כך חמאס מתעצם בחסות הפסקת האש

בימים האחרונים התריעה מערכת הביטחון על התעצמותו של ארגון הטרור. הנתונים שנחשפים על אודות השליטה האזרחית של חמאס ברצועה מספרים את כל הסיפור: רוב משרדי הממשלה חזרו לפעילות מלאה - וכך גם כלל העיריות בתוך הקו הצהוב. חמאס אף גובה מסים, שולט בשווקים ומבצע הברחות - מה שמחזק אותו עוד יותר. במערכת הביטחון קראו לשינוי מדיניות - והזהירו: "חמאס מבצע תרמית". לכתבה המלאה

21:46 - דיווח: ישראל ולבנון הסכימו על המדינות שישתתפו במנגנון הפיקוח

ישראל ולבנון הגיעו להסכמה על רשימה של ארבע מדינות שישתתפו במנגנון הפיקוח על פירוק חיזבאללה מנשקו - כך מסרו לרויטרס גורמים המעורים בדיונים שהתנהלו בשבוע שעבר ברומא בתיווך אמריקאי. לפי ההבנות, בריטניה, איטליה, שווייץ ואינדונזיה הן המדינות שיוכלו לשלוח כוחות כדי לאמת את הפירוק, כחלק מהסכם שנחתם בשלהי יוני הקושר בין נסיגת צה"ל לפירוק הארגון.

המדינות יוכלו לסייע בהגדרת סמכויות המנגנון, באספקת כוח אדם ובתרומת חיילים לתצפיות ולסיורים. ארצות הברית תהיה זו שתכריע אילו מהמדינות ישתתפו בפועל במשימת הפיקוח. מנגנון הפיקוח לא יפעל בחסות האו"ם.

מחלוקת המרכזית: דרישת ישראל לחיפושים בבתים פרטיים בדרום לבנון, צבא לבנון מתנגד לחיפושים מחשש לתסיסה ועימות עם הארגון. לכתבה המלאה

19:31 - צה"ל התייחס לפרסום לפיו זוהו כ-50 מחבלים מכוח נוח'בה שתרגלו פשיטה וכיבוש יישוב יהודי

"בליל שלישי התקבל מידע על אימון של מחבלים ברצועת עזה", נכתב בהודעה. "לאחר הערכת מצב, הוחלט על שיפור ההיערכות האיסופית והסיכולית. באמצעי האיסוף לא זוהו מחבלים או התארגנות בשום שלב. אין שינוי בהוראות הפתיחה באש המחייבות כל חייל צה"ל להסיר איום מיידי באשר הוא"

18:44 - צה"ל מאשר: תקפנו ראש חוליה מארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה שתכנן לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל

פורסם לראשונה ב-N12