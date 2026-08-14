ג'ף בזוס וקבוצת משקיעים רוכשים כשליש מקבוצת הכדורגל ליברפול

קבוצת משקיעים הכוללת את מייסד אמזון, ג'ף בזוס, הסכימה לרכוש החזקת מיעוט בקבוצת הכדורגל ליברפול, וצפויה להחזיק בנתח של בין 30% לשליש מהמועדון - כך על פי פרסום ברשת CNBC.

לפי הדיווח ב-CNBC, העסקה מוערכת בשווי של כ-7.1 מיליארד דולר, לפי גורמים המכירים את הפרטים שלא היו מאושרים לדבר בפומבי. העסקה מהווה את ההשקעה הראשונה של מייסד אמזון בנכס ספורט.

עוד דווח כי במסגרת תנאי העסקה, לקבוצת ההשקעות יש אופציה להפוך לבעלת השליטה בליברפול לפי שווי של כ-8 מיליארד דולר במהלך 12 החודשים הקרובים, לפי גורם המקורב לנושא. התרומה הגדולה ביותר להשקעה של ה-7.1 מיליארד דולר - למעלה ממיליארד דולר - מגיעה מקרן K5 Global. בזוס הוא המשקיע המוביל בקרן K5.

הקונסורציום שעומד מאחורי העסקה, 1892 Holdings, מנוהל על ידי איש העסקים עמית בהאטיה, שהוא השותף הראשי בעסקה ובעלים משותפים לשעבר של מועדון הכדורגל האנגלי קווינס פארק ריינג'רס. הקבוצה כוללת גם את K5 Sports ואת EE Capital, הפמילי אופיס של איליין ואדוארדו סברין. אדוארדו הוא מייסד שותף של פייסבוק. ב-CNBC הוסיפו כי בהאטיה יכהן כסגן יו"ר החדש של ליברפול, ויצטרף גם לדירקטוריון המורחב של המועדון, לפי גורם המקורב לנושא. לבזוס לא יוקצה מושב בדירקטוריון.

בדירוג הערכות השווי של קבוצות הכדורגל שפרסמה CNBC השנה, ליברפול דורגה כמועדון בעל השווי הרביעי הגדול בעולם, והוערכה בשווי של 6 מיליארד דולר.

קבוצת ההשקעות סירבה להגיב על הדיווח של CNBC.