חברת התרופות הישראלית-אמריקאית יורוג'ן , המפתחת ומשווקת תרופות לסרטנים בדרכי השתן ונסחרת היום בנאסד"ק לפי שווי של כ-2.5 מיליארד דולר, הודיעה על הסכם שיתוף פעולה עם חברת אינטראג'ל הישראלית, שפיתחה ג'ל מתכלה ביולוגית לשחרור מושהה של תרופות.

יורוג'ן תשקיע באינטראג'ל 7 מיליון דולר, מהם 4 מיליון דולר מיידית ו-3 מיליון באבן דרך קרובה, כחלק מסבב הגיוס שהחברה עורכת בימים אלה. אם המוצר יעבור בהצלחה ניסוי שלב II שיחל בקרוב, יורוג'ן תוכל לממש אופציה להמשיך את הפיתוח שלו ולשווק אותו במקרה של הצלחה, תמורת תשלומי אבני דרך נוספים ותמלוגים בסכומים שלא נחשפו.

גם המוצרים הקיימים של יורוג'ן מבוססים על ג'ל המאפשר שחרור מושהה של תרופות במערכת השתן, אולם היתרון של המוצר של אינראג'ל הינו שהוא ניתן להזרקה ומתכלה בתוך הגוף, לעומת הג'ל של יורג'ן, שאחרי שחרור התרופה נשטף החוצה על־ידי השתן. לכן, הג'ל של יורוג'ן מתאים לגידולים במקומות פתוחים, כמו דרכי השתן ומערכת העיכול, ואילו זה של אינטראג'ל מתאים גם לטיפול בסוגי סרטן מוצק מגוונים, ויכול לאפשר ליורוג'ן להרחיב את השוק שלה. החברה רושמת הכנסות של כ-100 מיליון דולר בשנה מהמוצר הראשון שלה, Jelmyto וברבעון האחרון לבדו רשמה הכנסות של 50 מיליון דולר מהמוצר Zusduri, שהושק השנה. היא מעסיקה כ-250-300 עובדים, מהם 45 בישראל.

לדברי מנכ"ל החברה ליז בארט: "אנחנו מחפשים כבר כמה זמן ג'ל מתכלה שישלים את המוצרים שלנו ויאפשר לנו להציע טיפול דומה לזה שאנחנו מציעים לדרכי השתן, גם בסוגי סרטן נוספים".

לחברה יש צנרת מוצרים גם מחוץ לתחום הסרטן

ההתוויה הראשונה עבורה נבדק המוצר היא סרטן ראש-צוואר. הכוונה היא להזריק את הג'ל כשהוא מכיל תרופה ישירות לתוך הגידול, וכך לקבל את האפקטיביות של התרופה ללא תופעות לוואי סיסטמיות (של כלל הגוף). למעט המוצר של יורוג'ן, אין היום בשוק הרבה תרופות נגד סרטן המוזרקות ישירות לגידול. "זו תמיד הייתה הבטחה לא ממומשת", אומר טים סיימון, סמנכ"ל הפיתוח העסקי של יורוג'ן שניהל את העסקה מטעמה.

ד"ר פיטר סימעאן, מנכ"ל ומייסד-שותף של אינטראג’ל תרפויטיקס, מומחה לתחום הפולימרים, מספר כי ייסד את החברה לאחר שאמו נפטרה מסרטן ריאות, שלא היה ניתן לניתוח. באוגוסט 2020, קיבלה החברה השקעה מרשות החדשנות וחממת NGT, היא הוקמה רשמית ב-2021 ועד היום גייסה כ-5 מיליון דולר מהקרנות מקבוצת NGT וממשקיעים פרטיים.

את הטכנולוגיה פיתח ד"ר אבי דומב, ובין המייסדים גם אבנר גבע. לדברי סימעאן: "הטכנולוגיה כבר הגיעה לחברה עם הוכחה פרה-קלינית. תוך שנתיים, היינו בניסוי הראשון בבני אדם, במוצר הראשון שלנו שמשלב את התרופה ציספלטין בתוך הג'ל. ציספלסטין היא טיפול מאודד רעיל, ואנשים מסוימים, בעיקר מבוגרים, אינם יכולים לקבל את התרופה באופן סיסטמי. אנחנו מאפשרים להם לקבל את הטיפול המקובל בלי תופעות הלוואי".

החברה מעריכה כי המוצר מתאים כאמור לסוגי סרטן נוספים, ויש לה גם צנרת מוצרים מחוץ לתחום הסרטן. "אנחנו יכולים להזריק את המוצר שלנו מתחת לעור, ואז לאפשר שחרור מושהה לאורך זמן רב של תרופות מורכבות", אמר סימעאן. "למשל פפטידים, כמו תרופות ה-GLP1, הם תחום מאוד חם ויש לנו כבר הוכחת היתכנון בהחלפה של זריקה שבועית בזריקה הרבה יותר מרווחת. כל החברות מתעניינות במוצרים שיכולים לעשות את זה. ואם ב-GLP1 מדובר בעניין של נוחות קלה, הרי שיש עוד תרופות פפטידיות שחייבים היום לקחת פעם ביום והזריקה מאוד כואבת, וגם אותן נוכל כנראה להחליף בשחרור מושהה.

סימעאן הוסיף כי "עוד רגל של הפעילות שלנו היא התרופות ביולוגיות הניתנות בעירוי, ואנחנו מאמינים שנוכל להחליף אותן בהזרקה תת־עורית בשחרור מושהה. כבר עשינו ניסוי הוכחת היתכנות עם חברת פארמה גדולה".