"שקט מתעתע": חיזבאללה שוקל להחריף את פעולותיו נגד צה"ל

עדכונים שוטפים

06:45 - הערכה בישראל: חיזבאללה שוקל להחריף את פעולותיו

במערכת הביטחון מזהים בימים האחרונים שחיזבאללה מקדם ומרחיב את הניסיונות שלו לפגוע בכוחות צה"ל שפועלים בתוך שטח לבנון, בין היתר באמצעות הנחת מטענים, כך דווח אמש (חמישי) ב"מהדורה המרכזית". ההערכה היא שעל רקע המצב הנוכחי בתוך לבנון, חיזבאללה אף ישאף להרחיב את הפעילות ולהפעיל מתווי תקיפה נרחבים יותר נגד הכוחות בשטח.

לפי ההערכות, בארגון הטרור נמנע מלהוציא לפועל את החרפת הצעדים בשל החשש שישראל תגיב באופן משמעותי. גורמי ביטחון אמרו לחדשות 12 שאם זה אכן יקרה, ישראל תגיב באופן נרחב יותר נגד חיזבאללה. גורם ביטחון אמר על המצב בלבנון כי "השקט הזמני בצפון מתעתע", והוסיף כי צה"ל נערך לכך שהשקט "יכול להיות מופר גם בדחיפתם של גורמים חיצוניים". לכתבה המלאה

05:47 - אחרי פתיחת המבצע הכלכלי של טראמפ: תנועת הספינות במצר הורמוז הופחתה אתמול ועומדת על ספינות בודדות בלבד, כך דווח ברויטרס

03:22 - מחבל ניסה לדקור לוחם צה"ל במרחב ג'נין - וחוסל, אין נפגעים לכוחותינו

לפי הודעת צה"ל, ניסיון הדקירה אירע במהלך פעילות התקפית של הכוחות במרחב. כוחותינו הגיבו בירי לעבר המחבל, שהיה חמוש בסכין

23:19 - שר הביטחון לשעבר יואב גלנט בריאיון לתוכנית "דוח מצב": "החלפת המשטר באיראן - מדע בדיוני"

שר הביטחון לשעבר גלנט ל"דוח מצב": "החלפת המשטר באיראן - מדע בדיוני, מכרו רעיון ולא תוכנית. הייתה הזדמנות של פעם בדור בהקשר הגרעין - ואת ההזדמנות הזו פספסנו"

עוד תקף גלנט את ישראל כ"ץ: "שר ביטחון שמבקש שריון זה מעיד על מה שהוא חושב על ההישגים שלו. אם הוא היה חושב שיש לו הישגים טובים הוא היה מתמודד ויוצא מקום ראשון. הוא שר ביטחון".

23:00 - אישה תכננה לתקוף את בניין הקפיטול באלבני שבניו יורק

תצהיר של ה-FBI חושף: אישה תכננה לתקוף את בניין הקפיטול באלבני שבניו יורק. על פי הדיווח, החשודה, ג'סיקה בואי, התאסלמה ונשבעה אמונים לדאעש. בשיחה עם מקור חסוי של ה-FBI חשפה את כוונתה להרוג לפחות 100 בני אדם באמצעות מטען חבלה שתכננה להסוות במשלוח מזון

21:03 - ארה"ב הטילה סנקציות חדשות על חיזבאללה. בכיר אמריקני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס שמטרת המהלך היא "להבהיר שחיזבאללה פועל מטעם השלטון באיראן ולעדכן את הרישום הרשמי הפומבי", כך שההכרזה תקשור בין חיזבאללה לבין פעילותו מטעם כוח קודס של משמרות המהפכה. בנוסף, ארה"ב הטילה סנקציות על 10 בני אדם, שלטענתה עסקו בהברחת כספים עבור חיזבאללה

פורסם לראשונה ב-N12