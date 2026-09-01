ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ איתות למשטר: טראמפ שוקל תוכניות לתקיפות נוספות בהורמוז
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
איראן

איתות למשטר: טראמפ שוקל תוכניות לתקיפות נוספות בהורמוז

מטרת התקיפות הללו היא למנוע מאיראן לשקם את יכולות המכ"ם והטילים שלה במצר - זאת כדי שלא תוכל לשוב ולאיים על ספינות, כך לפי בכירים אמריקאים • התוכנית זכתה לתמיכתו של שר ההגנה פיט הגסת', אך היא לא אושרה עדיין על ידי הנשיא טראמפ • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 05:28 עודכן: 06:06
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ על רקע מצר הורמוז / צילום: ap, Alex Brandon
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ על רקע מצר הורמוז / צילום: ap, Alex Brandon

עדכונים שוטפים

00:26 - כלי תקשורת איראניים מדווחים: מכלית נפט סעודית נעצרה כשעברה במסדרון הדרומי של מצר הורמוז. לפי שעה, טרם התקבל אישור מסעודיה לכך

00:17 - איתות למשטר: טראמפ שוקל תוכניות לתקיפות נוספות בהורמוז

הנשיא טראמפ ובכירי ממשלו בחנו במהלך השבוע האחרון תוכניות לתקיפות מוגבלות במצר הורמוז, שמטרתן למנוע מאיראן לשקם את יכולות המכ"ם והטילים שלה ולאיים על כלי שיט ומכליות נפט, כך לפי שלושה בכירים אמריקאים. לקריאת הכתבה

23:09 - טראמפ נשאל אם שלל שימוש בנשק גרעיני נגד איראן והשיב שלעולם לא יגיד זאת אבל אז מאשר שכן

"אני שללתי שימוש. אין לזה סיבה. הם מובסים אז אני עכשיו צריך להשתמש בנשק גרעיני נגדם?", תהה הנשיא האמריקאי

פורסם לראשונה ב-N12