עדכונים שוטפים

00:26 - כלי תקשורת איראניים מדווחים: מכלית נפט סעודית נעצרה כשעברה במסדרון הדרומי של מצר הורמוז. לפי שעה, טרם התקבל אישור מסעודיה לכך

00:17 - איתות למשטר: טראמפ שוקל תוכניות לתקיפות נוספות בהורמוז



הנשיא טראמפ ובכירי ממשלו בחנו במהלך השבוע האחרון תוכניות לתקיפות מוגבלות במצר הורמוז, שמטרתן למנוע מאיראן לשקם את יכולות המכ"ם והטילים שלה ולאיים על כלי שיט ומכליות נפט, כך לפי שלושה בכירים אמריקאים. לקריאת הכתבה

23:09 - טראמפ נשאל אם שלל שימוש בנשק גרעיני נגד איראן והשיב שלעולם לא יגיד זאת אבל אז מאשר שכן

"אני שללתי שימוש. אין לזה סיבה. הם מובסים אז אני עכשיו צריך להשתמש בנשק גרעיני נגדם?", תהה הנשיא האמריקאי



פורסם לראשונה ב-N12