סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

06:55

סנטימנט שלילי הבוקר בעולם בעקבות ההסלמה המחודשת בין ארה"ב לאיראן והחשש מפגיעה בזרימת הנפט במצר הורמוז. אלה מקפיצים את מחיר הברנט בכ-2% לכ-96 דולר לחבית ומגבירים את החששות מאינפלציה בעוד תשואות האג"ח ממשיכות לעלות. הבוקר ירידות באסיה ויציבות בחוזים על וול סטריט לאחר שלושה ימי ירידות רצופים. עידוד מסויים אפשר למצוא במניית דל שזינקה במסחר המאוחר אתמול בעקבות העלאת התחזיות על רקע הביקוש לשרתי AI.

אסיה

הבורסות באסיה נסחרות בירידות חדות, כאשר מניות הטכנולוגיה והשבבים מובילות את המגמה השלילית. מדד MSCI אסיה־פסיפיק יורד בכ־1.5%, הניקיי ביפן מאבד כ־2.6% והקוספי בדרום קוריאה נופל ביותר מ־3%. הונג קונג ושנגחאי יורדות ב-1%.

ביפן בולטות במיוחד מניות השבבים, בהן אדבנטסט וטוקיו אלקטרון, שנופלות בכ־4%. גם באוסטרליה נרשמות ירידות, בעוד החוזים על ההאנג סנג נסחרים סביב האפס.

וול סטריט

החוזים על וול סטריט יציבים הבוקר, לאחר שאתמול נרשמה ירידה שלישית ברציפות: הדאו ג'ונס איבד 0.8%, ה-S&P 500 ירד ב־0.7% והנאסד"ק נחלש ב־1%. העלייה בתשואות האג"ח הכבידה במיוחד על מניות הטכנולוגיה והצמיחה.

במסחר המאוחר בלטה מניית דל, שזינקה בכ־8% במסחר המאוחר לאחר שפרסמה תוצאות שיא והעלתה משמעותית את התחזית השנתית. החברה העלתה את תחזית ההכנסות לשנת הכספים ל־192 מיליארד דולר, בעיקר בזכות הביקוש הגואה לשרתי AI.

שוק הסחורות

הנפט ממשיך לטפס הבוקר לאחר הזינוק החד אתמול. ברנט עולה בכ־1% לכ־ 95.5 דולר לחבית , לאחר שזינק אתמול ב־4.6% ל־94.65 דולר - שיא של חמישה שבועות. ה־WTI עולה בכ־0.9% לכ־91 דולר, אחרי זינוק של 5.2% אתמול. המהלך מחזק את החשש בשווקים שהנפט יתקרב מחדש לרף 100 דולר לחבית, במיוחד אם השיבושים באספקה דרך מצר הורמוז יימשכו.

הזהב ממשיך להיחלש, כשהעלייה בתשואות הופכת את המתכת שאינה מניבה ריבית לפחות אטרקטיבית. הזהב ירד ב־0.7% לכ־4,300 דולר לאונקיה, לאחר שאיבד כמעט 6% בשלושת ימי המסחר הקודמים.

ת"א

אתמול ננעל המסחר בעליות, לאחר שבנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז ל-3.25%. מדד ת"א 35 טיפס בכ-0.2%, ת"א 90 זינק בכ-2.6%. במקביל, השקל נחלש מול הדולר בכ-1% ושערו נע סביב 3.02 שקלים. מניות הבנייה הרגישות יותר לעלויות מימון זינקו בחדות, מדד הבנייה קפץ בכ-5.3% ומדד הנדל"ן התחזק בכ-3.3%.

הדואליות ללא פערים משמעותיים הבוקר: קמטק בפער חיובי של 1.4%, טאואר ב-1%. מנגד טבע ואלביט ירדו בפחות מ-1%. פאלו אלטו נטוורקס עקפה הלילה את התחזיות וזינקה במסחר המאוחר, אך נסוגה מאוחר יותר ועברה לירידה.

עוד משהו שכדאי לדעת

העלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב משנה את מאזן הכוחות בשווקים ומציבה בפני המניות רף גבוה יותר. לפי בנק פיקטה רק כ-3% ממניות מדד S&P 500 הציעו בסוף יולי תשואת דיבידנד גבוהה מזו של אג"ח ממשלת ארה"ב ל־10 שנים - השיעור הנמוך ביותר מאז מאי 2007.

המשמעות: המניות צריכות להציע פוטנציאל עליית ערך גבוה יותר כדי להצדיק את הסיכון לעומת האג"ח.

תשואת האג"ח ל־10 שנים, שהתקרבה לאחרונה ל־4.8%, הופכת את האפיק הממשלתי לאטרקטיבי יותר עבור משקיעים המחפשים הכנסה שוטפת. כאשר ניתן לקבל קרוב ל־5% באג"ח ממשלת ארה"ב, המשקיע דורש מהמניות פיצוי גבוה יותר תמורת הסיכון שהוא לוקח.

ההשוואה אינה אומרת שהאג"ח צפויות להניב תשואה גבוהה יותר ממניות. מניות מספקות למשקיע גם אפשרות לעליית ערך, ולכן התשואה הכוללת שלהן יכולה להיות גבוהה בהרבה מתשואת הדיבידנד. אלא שהריבית הגבוהה באג"ח מגדילה את העלות האלטרנטיבית של ההשקעה במניות, ומחייבת אותן לספק פוטנציאל תשואה גבוה יותר כדי להצדיק את הסיכון.

הפער לעומת העבר ממחיש עד כמה השתנתה סביבת ההשקעות. לפי נתוני חברת המחקר Ned Davis Research, שפרסמה האסטרטגית הראשית של צ'ארלס שוואב, ליז אן סונדרס, ביולי 2016 הציעו 63% ממניות ה־S&P 500 תשואת דיבידנד גבוהה מזו של האג"ח ל־10 שנים.

בפיקטה לא קוראים לצאת מהמניות, אך שומרים על משקל ניטרלי באפיק. המסר הוא שככל שתשואות האג"ח נשארות גבוהות, במיוחד בסביבה של חששות אינפלציוניים ועלייה במחירי הנפט, כך נדרשת מהמניות תשואה גבוהה יותר כדי להצדיק את הסיכון ואת רמות התמחור הנוכחיות.