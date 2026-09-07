מגמות, השקעות והזדמנויות: ועידת ישראל לנדל"ן יוצאת לדרך

ועידת ישראל לנדל"ן, האירוע השנתי של גלובס ובנק לאומי, מפגיש את מקבלי ההחלטות, היזמים והמשקיעים, למבט עומק על הצד העסקי של הענף.

בוועידה ייקחו חלק בכירי הענף, יזמים ורגולטורים מהשלטון המקומי והארצי.

במהלך האירוע יוצגו נתונים וניתוחים שגובשו במיוחד עבורו: תחזיות, תובנות והזדמנויות לשנים הקרובות.

תוכנית הוועידה

08:30 התכנסות וקפה

09:30 מליאת פתיחה

אלונה בר און, מו"ל גלובס

ליאת שוב, ראשת החטיבה העסקית, בנק לאומי

מיסוי, תכנון, שיווק ומשפט - הרגולטורים הבכירים על במה אחת

שי אהרונוביץ', מנהל רשות המסים

יהודה מורגנשטרן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

רפי אלמליח, מנכ"ל מנהל התכנון

כרמית יוליס, המשנה ליועמ"שית לעניינים אזרחיים

10:15 התחומים הבולטים ומצב השוק

משרדים: ירון רוקמן, מנכ"ל אשטרום נכסים

מגורים: יעקב אטרקצ'י, בעלים ומנכ"ל אאורה

מסחר: חי גאליס, מנכ"ל ביג מרכזי קניות

שדה דב - לאן?

עו"ד גלית רוזובסקי, שותפה, אברהם נאמן ושות'

ינקי קוינט, מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל לשעבר

המספרים הבולטים של הענף

גלית בן נאים, סגנית הכלכלן הראשי באוצר

הצמיחה המהירה והעסקה שבוטלה

צחי אבו, מנכ"ל ארי נדל"ן

12:00 מימון, תשתיות, הזדמנויות



בין מבצעים להנפקות: לאן הולך שוק הדיור?

צחי ארצי, ראש מערך הבנייה והנדל"ן, בנק לאומי

יובל גביש, יו"ר פעיל אמפא קפיטל

שמאי קמה, מנכ"ל אשטרום מגורים להשכרה

צחי דידי, מנכ"ל אביב מליסרון

אפי שקדי, בעלים, מנכ"ל ויו"ר אפי קפיטל

מאחורי הקלעים של העסקאות הגדולות

עו"ד אמיר חן, יו״ר פישר (FBC)

התשתיות הקריטיות

ניסים פרץ, מנכ"ל חברת נתיבי ישראל

המסילות והרכבות שמשנות את גוש דן

יודפת אפק ארזי, יו"ר נת"ע

מהפכת התשתיות מתחילה בירושלים

יהודה סבן, מנכ״ל עדן - החברה לפיתוח כלכלי בירושלים

13:30 השפעת השלטון המקומי

חשיפת תוצאות סקר הערים של גלובס והתאחדות הקבלנים

רוני בריק, נשיא התאחדות הקבלנים בונים הארץ

תכנון ובנייה כמנוע צמיחה: הקייס של ירושלים

אדית בר, מנכ"לית מרכז בלומברג סגול למנהיגות עירונית

יואל אבן, מהנדס העיר ירושלים

ראשי הערים מדברים

רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים

אבי סלמה, ראש עיריית נתניה

איציק דנינו, ראש עיריית אופקים

14:30 ארוחת צהריים ומינגלינג

15:15 מעבר לסדנאות

השקעות נדל"ן לצעירים

15:15 התחדשות עירונית - העתיד מתחיל כאן

פלג דודוביץ, בעל השליטה ומנכ"ל פרופדו

AI 15:35 בשירות משקיעי הנדל"ן

רו"ח, עו"ד רותם זילבר, שמאי מקרקעין, מעריך שווי ומייסד שמ AI

15:50 כלים לבחינת השקעת נדל״ן

עידן שפירא, ראש סקטור בנייה ונדל"ן, בנק לאומי

16:10 מנטליות של ספורטאי, חשיבה של משקיע

שיחה עם גיל מרנץ, יזם זוכה נינג'ה ישראל

דיו-דיליג'נס למקצוענים - משפט, תכנון ופרקטיקה של עסקאות נדל"ן

15:15 סדנה בהובלת עו"ד שגיא המר ועו"ד אפרת שרון, פישר (.FBC & Co)

16:30 סיום

***גילוי מלא: הכנס בשיתוף בנק לאומי, חסות ראשית קבוצת אשטרום. בחסות: אמפא קפיטל, פרופדו, פישר (.FBC & Co), אביב מליסרון. ובהשתתפות: נתיבי ישראל ועדן החברה לפיתוח כלכלי ירושלים.