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1. באיזה הישג זכו השבוע השייטות תמר שטיינברג ושרון קנטור?
2. איזה שיר ששרה מירי אלוני נפתח במילים מתוך תפילת "כל נדרי"?
3. מה שמה של טייסת מטוסי הקרב הראשונה של חיל האוויר?
4. איזה איבר בגופם של תנינים אינו יכול לנוע כלל?
5. מי גילמה את דמותה של הכוכבת ההוליוודית ג'ין הארלו לצדו של לאונרדו דיקפריו בסרט "הטייס"?
6. איזו חברה גדולה הקימו ויליאם היולט ודייוויד פאקרד?
7. מהי המצאתו המוכרת ביותר של המהנדס הסקוטי ג'ון לוגי ביירד?
8. איזו מדינה היא הראשונה בעולם שהקימה חוות רוח ימית?
9. איך נקראת מערכת הגבולות הפתוחים של מדינות אירופיות שביטלו רשמית את הבקרה בגבולות המשותפים שלהן?
10. אילו גלי מוח הם המהירים ביותר?
11. איזה ריקוד עם יווני מפורסם נוצר במיוחד עבור הסרט "זורבה היווני" בשנת 1964?
12. למה משמש קבוע אבוגדרו?
13. מהי בירת אוסטרליה?
14. באיזו עיר נמצא רחוב מחלקי המים?
15. מה מקור המילה בנק?
תשובה 1
מדליות זהב וכסף באליפות העולם בגלישת רוח (אחרי שסיימו ראשונות בגמר שכלל שלוש ישראליות מתוך ארבע מתחרות)
תשובה 2
תשובה 3
תשובה 4
הלשון, שמחוברת כולה לקרקעית הפה באמצעות קרום חזק
תשובה 5
גוון סטפאני, סולנית להקת No Doubt
תשובה 6
תשובה 7
תשובה 8
דנמרק (כחלק מהמעבר למקורות אנרגיה מתחדשים)
תשובה 9
תשובה 10
תשובה 11
תשובה 12
בכימיה, להמרת המסה האטומית של יסוד למסה בגרמים
תשובה 13
תשובה 14
תשובה 15
המילה האיטלקית banco, שמשמעותה היא ספסל או שולחן עבודה, בימי הביניים חלפני הכספים בצפון איטליה נהגו לשבת בכיכרות השוק על ספסלי עץ, שעליהם ניהלו את עסקיהם
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