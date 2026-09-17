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1. באיזה הישג זכו השבוע השייטות תמר שטיינברג ושרון קנטור?

2. איזה שיר ששרה מירי אלוני נפתח במילים מתוך תפילת "כל נדרי"?

3. מה שמה של טייסת מטוסי הקרב הראשונה של חיל האוויר?

4. איזה איבר בגופם של תנינים אינו יכול לנוע כלל?

5. מי גילמה את דמותה של הכוכבת ההוליוודית ג'ין הארלו לצדו של לאונרדו דיקפריו בסרט "הטייס"?

6. איזו חברה גדולה הקימו ויליאם היולט ודייוויד פאקרד?

7. מהי המצאתו המוכרת ביותר של המהנדס הסקוטי ג'ון לוגי ביירד?

8. איזו מדינה היא הראשונה בעולם שהקימה חוות רוח ימית?

9. איך נקראת מערכת הגבולות הפתוחים של מדינות אירופיות שביטלו רשמית את הבקרה בגבולות המשותפים שלהן?

10. אילו גלי מוח הם המהירים ביותר?

11. איזה ריקוד עם יווני מפורסם נוצר במיוחד עבור הסרט "זורבה היווני" בשנת 1964?

12. למה משמש קבוע אבוגדרו?

13. מהי בירת אוסטרליה?

14. באיזו עיר נמצא רחוב מחלקי המים?

15. מה מקור המילה בנק?