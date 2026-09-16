לקראת החלטת הריבית בארה"ב: יציבות בשווקים וירידה במחיר הנפט

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

07:00

השווקים בעולם דרוכים לקראת שלוש החלטות ריבית שיפורסמו בשלושה הימים הקרובים, במוקד הריבית בארה"ב הלילה שצפוייה לעלות ברבע אחוז לראשונה לאחר שלוש שנים.

תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יציבה הבוקר, 4.996%. העלייה במחירי האנרגיה כשמחיר הברנט, המשמש אמת מידה עולמית, זינק בכ־20% החודש וההתחזקות בהימורים על העלאת ריבית הובילו למכירת אג"ח, ודחפו אתמול את תשואת אג"ח ארה"ב ל־10 שנים לשיא של 19 שנה.

הקלה מסוימת בשווקים הגיעה לאחר שמחיר הברנט ירד ב־1% לכ־107 דולר לחבית, לאחר שהעלייה שנבעה משיבושים באספקה נתפסה כמוגזמת, בעוד דוח של תעשיית האנרגיה האמריקאית הצביע על עלייה במלאי הנפט.

אסיה

המסחר הבוקר מתנהל במגמה מעורבת וללא שינויים גדולים. ביפן, מדד ניקיי 225 יורד ב־0.2%, בדרום קוריאה, מדד קוספי עולה ב־0.7%, בהונג קונג, מדד הנג סנג יורד מעט, ב־0.18%, בעוד מדד CSI 300 הסיני ירד ב־0.4%. בהודו, מדד ניפטי בולט בירידה של כ-1%.



וול סטריט

החוזים בוול סטריט יציבים הבוקר ואף נסחרים בעליות קלות של כ-0.1%.

אתמול ננעל המסחר בירידות ודומה שהמשקיעים נמנעו מלקחת סיכונים לקראת החלטת הריבית. המדדים ירדו בעוד מחירי הנפט הגבוהים דחפו את תשואות האג"ח לשיאים של שנים. מדד הנאסד"ק בולט לשלילה והשיל כ-0.9% מערכו. מדד הדאו ג'ונס רשם ירידה דומה, ומדד ה-S&P 500 איבד 0.4%.

בלט היום סקטור האנרגיה (XLE ) בעקבות עליית מחירי הנפט, מנגד, סקטור הצריכה המחזורית בלט לשלילה (XLY ) לנוכח הצפי לעליית הריבית מחר.

בסקטור הטכנולוגיה מדד השבבים (SOX) עלה ב־0.4%, לאחר שירד ב־6% שלשום. לעומתו, קרן הסל על חברות התוכנה (IGV) ירדה אתמול ב־1.0%, לאחר שעלתה ב־5.0% שלשום. פער תשואה יומי כזה בין שתי הקבוצות לא היה מעולם.

תל אביב

המניות הדואליות חוזרות לת"א במגמה מעורבת - פאלו אלטו, טבע ואלביט בפער חיובי של 1%, מנגד מניות השבבים טאואר, נובה וקמטק ישילו כ-1%.

השוק המקומי עשוי להגיב בחיוב לנתוני האינפלציה שפורסמו אתמול לאחר הנעילה: העלייה של 0.7% במדד אוגוסט התיישבה עם התחזיות המוקדמות בשוק ההון , שהעריכו מראש כי המדד ירשום עלייה חדה של 0.7% עד 0.9%, והתמקמה ברף התחתון של הטווח, 1.5%.

אתמול ננעלה בירידות שערים חדות שהתעמקו לקראת תום הפעילות, בהובלת מניות האנרגיה והקלינטק. מדד הדגל ת"א 35 איבד כ-0.9% מערכו ומדד ת"א 125 השיל כ-1.5%.

סקטור האנרגיה הוביל את המגמה השלילית וצלל בכ-3.8%, כאשר אחריו בלט מדד הקלינטק עם התרסקות של כ-3.2%. לחץ מכירות הורגש גם במדד הביטחוניות שאיבד כ-2.4% ובמדד הטכנולוגיה שנחלש בכ-2.1%. מנגד, מדד נדל"ן מניב חו"ל היה היחיד שעלה, 0.8%.

עוד משהו שכדאי לדעת

וולס פארגו חותכת את תחזית סוף השנה שלה ל־S&P 500, על רקע ההערכה שמחזור צמיחת הרווחים שנמשך עשור צפוי בסופו של דבר להאט, ובמקביל הסיכונים למגזר הטכנולוגיה הולכים ומתגברים.

אושונג קוון, אסטרטג המניות הראשי של הבנק, הוריד את יעדו למדד לסוף השנה ל־7,700 נקודות, לעומת יעד קודם של 7,950. בכך הוא הפך לאחד מאסטרטגי המניות הבודדים בוול סטריט שהורידו לאחרונה את התחזית שלהם, בזמן שאסטרטגים אחרים דווקא ממשיכים להעלות את היעדים. היעד החדש של קוון משקף עלייה 1% לעומת רמת הסגירה של המדד אתמול.

קוון גם הפך זהיר יותר ביחס למניות הטכנולוגיה, והוריד את המלצתו על הסקטור ממשקל יתר למשקל שוק. לדבריו, הבחירות לקונגרס האמריקאי במחצית הקדנציה, שייערכו בנובמבר 2026, הופכות בהדרגה לסיכון עבור חברות הטכנולוגיה, במיוחד על רקע ההתנגדות הגוברת להקמת מרכזי נתונים הנדרשים להפעלת מערכות AI.

הזהירות של וולס פארגו בולטת במיוחד לנוכח המגמה האחרונה בוול סטריט.

קוון הפך זהיר ביחס למניות האמריקאיות כבר בתחילת החודש, כאשר הזהיר כי מחזור ההשקעות האדיר בתשתיות AI עשוי להיכנס לשלביו המאוחרים כבר ב־2027. במסגרת זו הוא מעדיף מניות תוכנה על פני מניות שבבים, שלהערכתו עשויות לבחון מחדש את השפל שנרשם ביולי.

מנגד, קוון אופטימי יותר לגבי מגזר הבריאות, שאותו העלה למשקל יתר לעומת משקל שוק. ניצחון של הדמוקרטים בבחירות האמצע עשוי להוביל להחזרת הסבסוד המוגדל של ביטוחי הבריאות במסגרת חוק ה־ACA, מה שעשוי להיטיב עם בתי חולים ועם חברות ביטוח בריאות החשופות לשוק הביטוח הפרטי.

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