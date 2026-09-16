עדכונים שוטפים

6:57 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: הרשויות בארה"ב חוקרות אם איראן ביצעה מתקפות סייבר נגד לפחות שתי מכליות זרות שהיו בדרכן מהים התיכון לארה"ב, וחצו את מצר גיברלטר באוגוסט. החשש בארה"ב הוא כי איראן החלה להרחיב באמצעים לא קינטיים את העימות במזרח התיכון גם לאזורים נוספים

6:46 - שגרירות ארה"ב בריאד העלתה את אזהרת המסע לסעודיה לרמה 3 וקראה לאזרחים אמריקנים לשקול מחדש נסיעות לממלכה. זאת בשל החשש מתקיפות איראניות באמצעות טילים וכטב"מים נגד אינטרסים אמריקניים

5:00 - חוסל מח"ט רפיח וראש מערך המבצעים של חמאס

מח"ט רפיח וראש מערך המבצעים של חמאס חוסל אמש (שלישי) בתקיפה בדרום רצועת עזה. שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר את החיסול ומסר כי המח"ט "קידם מתווי טרור נגד כוחותינו". התקיפה, שביצע צה"ל בהכוונת השב"כ, מצטרפת לרצף חיסולים של מפקדים ובכירים בארגוני הטרור ברצועה בימים האחרונים, ובהם מח"ט ח'אן יונס ומפקד גדוד ג'באליה של חמאס.



לפי צה"ל והשב"כ, נאאל אבו עביד, שימש כמפקד חטיבת רפיח וכראש מערך המבצעים של חמאס. בעבר כיהן כסגן מפקד החטיבה וכמפקד גדוד תל א-סולטאן ויבנא. במהלך המלחמה, כך נמסר, היה אחראי לפעילות מחבלי החטיבה ועל הכוונתם לקידום מתווי טרור, ובתקופה האחרונה פעל לשיקום בניין הכוח של חטיבת רפיח. לקריאת הכתבה.

4:45 - דיווחים בתימן: החות'ים הפילו מטוס סעודי מסוג F1

4:40 - סגן נשיא ארה"ב ואנס אמר בריאיון לניו יורק פוסט כי "העימות עם איראן ייכנס לשלב שונה לחלוטין בעוד כמה חודשים", וחזר על דבריו של טראמפ ולפיהם המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע במדינה



3:11 - ארה"ב קוראת לאזרחיה "לשקול מחדש" נסיעות לסעודיה, מחשש לירי טילים וכטב"מים מאיראן לעבר אינטרסים אמריקניים, לצד סיכונים של עימות מזוין, טרור וחוקים מקומיים. לאזור הגבול עם תימן מזהיר משרד החוץ האמריקני שלא לנסוע כלל בעקבות איום טרור



2:48 - הקואליציה בתימן בראשות סעודיה טוענת כי כטב"ם ששוגר על ידי החות'ים יורט לפני שנכנס למרחב האווירי סביב העיר הקדושה לאיסלאם מכה. "אבטחת שני המסגדים הקדושים היא קו אדום", מסרה הקואליציה שהבהירה כי תנקוט "באמצעים הדרושים נגד החות'ים"

1:25 - דיווחים באיראן על כמה פיצוצים שנשמעו באזור האי קשם, סמוך למצר הורמוז

פורסם לראשונה ב-N12.

