הארווי ויינשטיין נידון ל-15 שנות מאסר במשפט החוזר בניו יורק

אחרי המשפט החוזר, מפיק הסרטים ההוליוודי הארווי ויינשטיין נידון היום (רביעי) ל-15 שנות מאסר בגין תקיפה מינית של עוזרת ההפקה לשעבר מרים היילי בדירתו במנהטן בשנת 2006.

לאחר שהרשעתו הקודמת בוטלה ושני משפטים נוספים הסתיימו ללא הכרעה, גזר הדין מסמן סוף לסאגה המשפטית שנמשכת כבר תשע שנים והציתה את תנועת #MeToo העולמית. אם ערעור נוסף לא יתקבל, ויינשטיין יישאר מאחורי סורג ובריח מכוח גזר הדין החדש שניתן לו בניו יורק.

● למי קראת "בוגד": תביעה חדשה נגד האיש שהציף את הארץ בשלטים

● רע"מ, בל"ד והרשימה המשותפת נפסלו: מה יקרה עכשיו?

כעת צפוי ויינשטיין לעמוד בפני גזר דין מחודש במדינת קליפורניה, בגין אונס ותקיפה מינית של הדוגמנית והשחקנית האיטלקייה יבגניה צ'רנישובה במלון בלוס אנג'לס בשנת 2013. השופט קרטיס פרבר אמר כי על הרשויות בקליפורניה להחליט אם העונש שייגזר שם ירוצה במקביל לעונש בניו יורק או במצטבר לו. בשלב זה לא נקבע מועד.

"ויינשטיין לא הפגין אפילו שמץ של חרטה"

בהצהרה שמסרה בבית המשפט אמרה היילי כי "בהחלט לא חשבתי שאעמוד כאן שוב שש שנים אחרי ההרשעה הראשונה" והוסיפה כי היא "מקווה שזו תהיה הפעם האחרונה". היא תיארה את "התהליך המתיש והלא נעים" של מתן עדות בבית המשפט, שהתלווה אליו "חקירה נגדית משפילה" וכן "הטרדות ואיומים ברשת". לדבריה, "לא פעם הרגשתי כאילו אני זו שעומדת למשפט. התהליך הזה היה, מבחינתי האישית, ההחלטה הגרועה ביותר שקיבלתי בחיי. חשבתי לפרוש ממנו כל כך הרבה פעמים".

היילי בת ה-49 כבר העידה נגד ויינשטיין בשני משפטים. בפעם הראשונה סייעה להביא להרשעתו ב-2020, לפני שזו בוטלה ארבע שנים לאחר מכן. היא שבה לדוכן העדים במשפט החוזר שלו ב-2025, ושוב תיארה כיצד ויינשטיין כפה עליה מין אוראלי בדירתו בשכונת סוהו במנהטן ב-10 ביולי 2006. בסופו של דבר, חבר המושבעים הרשיע את ויינשטיין בעבירת מין מדרגה ראשונה נגד היילי.

המפיק בן ה-74 התמודד בשנים האחרונות עם שורה של בעיות בריאותיות, ובהן לוקמיה מיאלואידית כרונית, סוכרת ובעיות ניידות משמעותיות. גזר הדין שניתן לו כמעט מבטיח כי יעביר את שארית חייו מאחורי סורג ובריח.

בדברי הסיכום ביקשה התובעת המחוזית העוזרת ניקול בלומברג מהשופט קרטיס פרבר לגזור על ויינשטיין 20 שנות מאסר, לצד חמש שנות פיקוח לאחר שחרורו. בלומברג טענה כי 20 שנה הן "העונש הראוי היחיד" משום שויינשטיין "לא הפגין אפילו שמץ של חרטה" והמשיך "לעסוק בפומבי וללא הפסקה בהשפלת הקורבנות".

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12