נערכים גם להסלמה מהירה: צה"ל בכוננות שיא לשבוע הקרוב

עדכונים שוטפים

04:41 - ראש הממשלה נתניהו ופמלייתו המריאו לפני זמן קצר לעצרת האו"ם בניו יורק

04:28 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: גורמים בסין ביצעו אלפי משלוחים של רכיבים המשמשים לכטב"מים ולטילים לאיראן

01:40 - נשיא ארה"ב טראמפ קיבל את פניו של נשיא סין שי שנחת במדינה לקראת הפגישה בין השניים בוושינגטון

00:53 - על הכוונת של אירופה: הלחץ על ממשל טראמפ להחריף את הצעדים נגד ישראל

מדינות באירופה, בהובלת בריטניה, צרפת ושוודיה, מנהלות קמפיין שמטרתו ללחוץ על ממשל טראמפ להחריף את יחסו לישראל בנושאי הבנייה ביו"ש והפשיעה הלאומנית. המהלך מגיע על רקע אזהרות מערכת הביטחון מהתלקחות בשטח ובהמשך להכרזת 12 מדינות על סנקציות כלכליות נרחבות ביהודה ושומרון, המהוות עליית מדרגה מסנקציות אישיות. בדיונים בישראל גובר החשש כי הסנקציות הכלכליות יתרחבו ויובילו לפגיעה ישירה גם בחברות ובעסקים הפועלים בתוך הקו הירוק. דיפלומטים ישראלים מציינים כי גם בוושינגטון גובר הקשב לנושא, ואירופה פועלת לדחוף את הממשל האמריקני לעבור מגינויים לצעדים. לכתבה המלאה

00:23 - מאבק על חייו של נריה לייטר: "עבר ניתוח מוח ממושך"

נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית ד"ר יחיאל לייטר, נפצע אתמול (רביעי) קשה בפיגוע דריסה באזור מחסום בל שסמוך למכבים, על כביש 443 לכיוון מערב. כוחות צה"ל שפעלו במקום הגיבו במהירות, ירו לעבר המחבל וחיסלו אותו בזירה.

מבית החולים שערי צדק נמסר כי מצבו של נריה לייטר מוסיף להיות קשה מאוד ונשקפת סכנה ממשית לחייו. לאחר שהובהל למרכז הרפואי ועבר פעולות דחופות ביחידת הטראומה, הוכנס לייטר לניתוח מוח מורכב שנמשך מספר שעות, לצד מתן שורה של טיפולים נוספים. "מדובר בחבלה רב-מערכתית. לצערנו הפגיעה הקשה ביותר היא פגיעת ראש עם דימום תוך-גולגולתי, והיא זו שמסכנת את החיים", מסר ד"ר אלון שוורץ, מנהל יחידת הטראומה בבית החולים.

עוד נמסר כי צוותים כירורגיים וצוותי טיפול נמרץ נרחבים ממשיכים להיאבק על חייו סביב השעון ולהעניק לו טיפול מציל חיים, בעוד מצבו מוסיף להיות קריטי. "אנחנו כרגע לא יכולים להגיד מה יהיה מחר או מוחרתיים", הסביר סמנכ"ל רפואה פרופ' אלכסנדר יוסקוביץ. "עם פגיעת ראש כל כך קשה, אנחנו עושים הערכה בכל שעה-שעתיים". לכתבה המלאה

00:12 - בצל הפיגוע בבנימין: יהודה ושומרון על סף רתיחה, דריכות במערכת הביטחון לקראת החגים

פיגוע הדריסה שאירע אתמול (רביעי) במחסום בל דחף את מערכת הביטחון לקבל החלטה חשובה: מפקדת אוגדה 98 תופעל במרחב יהודה ושומרון, שם תקבל לידיה את הפיקוד על חטיבות יהודה ועציון. בלב ההחלטה ניצב החשש הגובר כי האירוע הקשה עלול להיות "סנונית ראשונה" שתבשר על הסלמה מהירה - רגע לפני חג הסוכות ושמחת תורה.

עד להנחיה החדשה של הרמטכ"ל, שהתקבלה בהערכת המצב בעקבות הפיגוע בו נפצע קשה נריה לייטר, אוגדה סדירה אחת חלשה על ששת החטיבות המרחביות במקביל. כעת, עם כניסתה לתמונה, אוגדה 98 תופקד על החלק הדרומי של יהודה ושומרון (מרחב יהודה) - מה שיאפשר למפקד איו"ש לפנות קשב ולמקד מאמצים בייעול ובחיזוק מערך הכוחות בחלק הצפוני של הגזרה.

הצבא נערך ביתר שאת לחג הסוכות ולשמחת תורה שיחולו בשבוע הבא, במטרה לאפשר את קיום כלל האירועים והמסורות כסדרם. מדובר בימים שצפויים להיות מורכבים ומאתגרים במיוחד, שכן אלפים רבים של אזרחים צפויים לפקוד את מרכזי המורשת והאתרים השונים ברחבי יהודה ושומרון. רק בימים האחרונים צה"ל הוציא לפועל סדרת מעצרים נרחבת שכללה פגיעה בתשתיות טרור ומעצר מחבלים ומסיתים ברשתות שקראו לצאת ולפגע. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12