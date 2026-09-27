המאבטח של הנייה קיבל מקלט ואזרחות בריטית - ותכנן פיגוע

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04:00 - דיווח: המאבטח של איסמאעיל הנייה קיבל אזרחות בבריטניה - וכעת מואשם בתכנון פיגועים באירופה

בנו של בכיר חמאס באסם נעים, שקיבל בעבר אזרחות בריטית, מואשם במעורבות בתוכנית של ארגון הטרור לבצע פיגועים נגד יעדים יהודיים וישראליים באירופה - כך לפי תחקיר שפורסם הלילה (בין שבת לראשון) ב"סאנדיי טיימס" הבריטי. האיש, ששימש בעבר גם כמאבטחו האישי של מנהיג חמאס איסמאעיל הנייה קיבל מעמד של פליט בבריטניה ובהמשך גם אזרחות בריטית - וכיום עומד בפני הליך הסגרה לגרמניה.

בתחקיר הוא מכונה "מר X" בשל מגבלות משפטיות בבריטניה, אך בעבר כבר דווח בגרמניה כי מדובר בבנו של בכיר חמאס באסם נעים. האיש בשנות ה-40 לחייו, נשוי ואב לילדים, ומתגורר עם משפחתו בפרוורי עיר גדולה באנגליה. בשנים האחרונות עבד בתחום ה-IT ושינה את שמו החוקי יותר מפעם אחת.

לפי כתב האישום, הוא העביר אקדחים ותחמושת מברלין לווינה, ובסרטון שהקליט מראש הופיע רעול פנים וחמוש מול דגל חמאס ותיאר את המתקפה המתוכננת כפעולת נקם בשם גדודי עז א-דין אל-קסאם. הוא נעצר בלונדון בנובמבר 2025 לאחר שהמוסד ושירותי הביטחון הגרמניים חשפו את התוכנית. מקורות ביטחוניים אמרו שבכירים בחמאס פיקחו על ההתארגנות ואותו אדם היה גורם מרכזי בה. לכתבה המלאה

02:17 - הקונסוליה הישראלית בניו יורק בקמפיין לקראת ההקרנה הראשונה של הסרט נז"א בעיר. אקוניס: "יוצרי הסרט הם אנשים מבישים. לא נעמוד מנגד ולא נעבור בשתיקה על ההסתה של יוצרי הסרט נגד חיילנו הגיבורים ונגד מדינת ישראל"

00:52 - באיראן מדווחים על פיצוצים באזור האי קשם במצר הורמוז

00:44 - לאחר שטראמפ דחה את ההצעה האיראנית - שר החוץ עראקצ'י מגיב: "ראינו את התגובה הראשונית של הנשיא אך טרם קיבלנו את תגובתו באמצעות המתווכות. התנאים שלנו ברורים וכל צעד לעבר פתיחת מצר הורמוז מותנה בעמידה בתנאים אלו. רק פתרון במו"מ יכול להוציא אותם מהמבוי הסתום".

23:53 - התקשורת באיראן מדווחת על שיגור טילים נגד ספינות לעבר מצר הורמוז

22:39 - לשכת רה"מ מגיבה לדיווח במגזין האטלנטיק על ההתרעה המצרית שקדמה ל-7 באוקטובר

"מדובר בטענה שקרית. היא הוכחשה כבר אז, וכעת ממחזרים אותה כדי להוליך שולל את הציבור הישראלי. ב־11 באוקטובר 2023 מצרים הכחישה באופן רשמי שהזהירה את ישראל מפני מתקפת 7 באוקטובר".

"בחודשים שקדמו ל־7 באוקטובר, ראש הממשלה נתניהו לא נפגש ולא שוחח עם עבאס כאמל, שעמד אז בראש שירות המודיעין הכללי של מצרים, ואף גורם מודיעין ישראלי לא העביר לראש הממשלה אזהרה כזאת. השקרים הממוחזרים לא יהפכו לאמת גם אם יחזרו עליהם שוב ושוב" מסרה לשכת ראש הממשלה.

22:27 - בלבנון מדווחים: צה"ל תוקף בכפר אל-מנצורי בדרום המדינה

פורסם לראשונה ב-N12