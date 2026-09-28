ראש הממשלה המריא לאבו דאבי - ונפגש עם נשיא האמירויות

עדכונים שוטפים

05:16 - דיווחים פלסטיניים: פורעים יהודים הציתו רכב וריססו כתובות נקמה על בית בכפר דיר אבו משעל, מצפון לרמאללה

03:02 - סוכנות הידיעות "תסנים" מדווחת כי סעודיה ביצעה גל תקיפות לעבר מטרות של החות'ים במחוז צעדה שבצפון תימן, כולל באזורים הנמצאים ממזרח לעיר וכפרים באזור הגבול עם סעודיה

01:11 - טראמפ בראיון: המלחמה תסתיים בקרוב, ומחירי הנפט ירדו

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז כי הוא מעריך שהמלחמה "תסתיים בניצחון מאוד בקרוב", וכי עם סיומה ירדו מחירי הנפט. עוד אמר טראמפ שארה"ב מנצחת במערכה באמצעות שילוב של לחץ כלכלי ופעילות צבאית.

עוד נשאל טראמפ אם תקיפות נוספות באיראן לפני בחירות האמצע זה משהו שעל הפרק, והשיב: "אני לא רוצה לדבר על זה, זה אפשרי, אבל אני לא רוצה לדבר על זה".

00:56 - דיווח: ראש המודיעין המצרי הזהיר את נתניהו ימים לפני 7 באוקטובר

ראש המודיעין המצרי עבאס כאמל התקשר לנתניהו בתחילת אוקטובר 2023 כדי להזהיר מפני מתקפה אפשרית מרצועת עזה, כך דיווח הלילה (בין ראשון לשני) בוול סטריט ג'ורנל מפי גורמים רשמיים בממשלה ערבית. לפי הדיווח, כאמל פנה לנתניהו לאחר ששתי אזהרות קודמות שהעבירה מצרים לישראל לא זכו למענה.

הדיווח מצטרף לשורת פרסומים בימים האחרונים על האזהרות שהועברו לישראל לפני הטבח. לשכת רה"מ הכחישה בעבר שנתניהו שוחח עם כאמל. לכתבה המלאה

00:03 - נתניהו נפגש עם נשיא האמירויות באבו דאבי

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש אתמול (ראשון) עם נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד, כך פורסם אתמול בחדשות 12. נתניהו המריא בשעות הצהריים ושהה כ-4 שעות באמירויות. שני מקורות מאשרים כי נתניהו נסע במטוס פרטי לאבו דאבי, שם נפגש עם בן זאיד. אתמול בערב חזר ראש הממשלה לישראל. לשכת ראש הממשלה מסרבת לספק פרטים נוספים על הפגישה.

בנוסף, לחדשות 12 נודע כי נתניהו ופמלייתו יצאו לביקור החשאי בכמה מטוסים, וכי הביקור עצמו נועד לשיחה שברובה התקיימה בארבע עיניים. מדובר בביקור חשאי שמתקיים חודש בלבד למערכת הבחירות, ושנתניהו יוצא אליו יומיים בלבד אחרי שחזר מעצרת האו"ם בניו יורק.

הביקור התקיים בצל סערת הדיווח על שיחת ההתרעה שקדמה ל-7 באוקטובר. לשכת רה"מ מסרבת לספק פרטים על הפגישה. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12