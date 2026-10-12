איראן באיום חדש: "ערוכים להכניס לשימוש יכולות חדשות"

עדכונים שוטפים

06:02 - תרגיל צבאי יחל היום במרחב ירכא עד מעלות-תרשיחא, במסגרתו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב, וצפויים להישמע הדי פיצוצים במרחב. התרגיל צפוי להסתיים ביום רביעי בשעות הצהריים

05:45 - גורמים סעודיים רשמיים לוול סטריט ג'ורנל: הולכים ואוזלים טילי היירוט המשמשים לבלום את המתקפות של החות'ים

בשל המחסור בטילי יירוט ובאמצעי הגנה, סעודיה נאלצת להעביר כל העת סוללות הגנה אווירית ממקום למקום ברחבי הממלכה במטרה להגביר את כיסוי ההגנה נגד מתקפות החות'ים

03:01 - הקואליציה בהובלת סעודיה: יירטנו טיל בליסטי ששוגר על ידי החות'ים לעבר חמיס מושייט

00:36 - על רקע המתיחות הרב-זירתית: הדיון הביטחוני שהתקיים בקריה

הדיון, שהתקיים אמש, עסק בכמה זירות: עזה, לבנון, סוריה ואיראן. הצהרותיו האחרונות של טראמפ על איראן והמתקפות החוזרות של החות'ים בסעודיה מגבירות את הדריכות בישראל

00:00 - באיראן ממשיכים לאיים ומבהירים: תשובת ארה"ב "בלתי מספקת"

מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאאי, אמר ל-Press TV, ערוץ הטלוויזיה ששייך לממשלת איראן: "כיום אנחנו ערוכים לחלוטין להכניס לשימוש יכולות חדשות אם המלחמה תתחדש. למעשה, הדופק של הכלכלה האמריקאית באזור הזה עובר בחלק שלנו של העולם. לארה"ב יש נכסים יקרים ביותר באיחוד האמירויות ובסביבת מצר הורמוז".

"ארה"ב הסכימה לחלק משבעת התנאים של איראן, אבל אנחנו סבורים שתגובתה בלתי מספקת. הדיפלומטיה האיראנית השתנתה ולא תהיה חזרה למצב הקודם".

23:20 - דובר צה"ל: תרגיל צבאי ייערך היום (ב') בשעות הבוקר

התרגיל ייערך במרחב מלונות ים המלח שבמועצה האזורית תמר ובמועצה האזורית מגילות ים המלח. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב וכן ישמעו קולות ירי והדי פיצוצים במרחב. התרגיל תוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים לשנת 2026, אין חשש לאירוע ביטחוני

21:43 - שגרירות הודו בסעודיה הודיעה כי אזרח הודי נהרג בתקיפת החות'ים על נמל התעופה בריאד

19:45 - דובר צה"ל: לפני זמן קצר, שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, תוצאות היירוט בבדיקה. לא הופעלו התרעות על פי מדיניות

פורסם לראשונה ב-N12