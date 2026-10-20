75 מציעים על 12 מגרשים: היזמים הסתערו על מכרז הזה

ביקוש גבוה ומפתיע למכרז בייעוד תעשייה ביישוב צוקים שבערבה: המכרז של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), שנסגר לפני ימים אחדים, שווק בהצלחה באופן מלא, על 12 המגרשים ששווקו בו, החולשים על פני כ־33.5 דונם.

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לא בכל יום משווק מכרז מסוג זה בערבה, ודאי שלא בהיקפים כאלו שנחשבים חריגים למדי בחבל ארץ זה. למעשה, מאז אוגוסט 2022, אז שווק מכרז לקרקעות עבור מלונות חדשים בים המלח, לא שווק כל מכרז קרקע עבור בנייה חדשה בערבה.

המכרזים האחרונים ששווקו בהצלחה באזור זה היו שני מכרזי כרייה וחציבה - במחצבה בסמוך לנאות סמדר ובמחצבת שחורת שנמצאת צפונית לאילת. ברשימה לעיל לא נכללת העיר אילת, שבה שווקו כמה וכמה מכרזים בשנים האחרונות.

המכרז בצוקים הוא מכרז לקרקעות בייעוד תעשייה קלה, במסגרת תוכנית צוקים 2010, תוכנית מפורטת ליישוב. בשטחים אשר שווקו על ידי רמ"י ניתן להקים מבני מלאכה ותעשייה נקייה קלה, משרדים המיועדים לעסקים הללו ומתקנים נלווים שישמשו אותם.

220 אלף שקל לדונם

החברות הזוכות בקרקעות הן קליימטיקס סולארקו (שזכתה בשלושה מגרשים), פילו ובניו בנייה והשקעות (שזכתה בשני מגרשים), נכסי אילת ואילן לוי (שזכתה בשני מגרשים), שילת רימון, אור ניסים מור, רילנר מסחרי ארצי, ש.ט. מלכה נגרי השקעות וח.י.א.ל שילובים עבודות מתכת.

בסך הכול הוגשו 75 הצעות לכל 12 המגרשים במכרז - ביקוש גבוה למדי ודאי לאזור זה. הסכום שישלמו הזוכים אינו גבוה, כצפוי: כ־7.3 מיליון שקל בסך הכול, בכל המגרשים גם יחד, כולל הוצאות פיתוח. מדובר על "תג מחיר" של כ־220 אלף שקל לדונם בממוצע.

צוקים הוא יישוב קהילתי הממוקם מעט יותר מ־100 קילומטר צפונית לאילת, מרחק כשעה ורבע נסיעה מדימונה. מדובר ביישוב קטן, עם כ־390 תושבים, אשר מוכר לציבור הרחב בעיקר הודות לאפשרויות הלינה והאירוח שהוא מציע.

היישוב גדל ומתרחב מעט בשנים האחרונות, ועל פי התכנון הוא צפוי להכיל כ־500 תושבים. המכרז ששווק כעת הוא חלק מתוכנית ההתפִתחות של היישוב.

הערבה התיכונה, כחבל ארץ מרוחק למדי, לא נהנית מביקוש גבוה במיוחד לקרקעות ובהתאם לכך, לא שווקו בה בשנים האחרונות מכרזי קרקעות רבים. עם זאת, המכרז שנסגר כעת מעיד כי הביקוש קיים, ונראה כי האזור היה "צמא" לקרקעות חדשות שיאפשרו בנייה חדשה, ולאו דווקא למגורים.

ביקוש גבוה בעבר

התבוננות במכרזים האחרונים ששווקו ביישוב צוקים מראה כי גם בעבר הביקוש לקרקעות היה גבוה למדי, וכל המכרזים האחרונים במקום שווקו בהצלחה, במלואם: בפברואר 2020 שווק בהצלחה שטח של 3.5 דונם בייעוד מסחר ומשרדים; באוקטובר 2018 שווקו בהצלחה ארבעה מגרשים בייעוד דומה, ובשטח כולל של כ־11 דונם; בספטמבר 2017 שווקו בהצלחה שני מגרשים ביישוב בייעוד תעשייה, בשטח כולל של כחמישה דונם; ובמרץ אותה שנה שווק בהצלחה מגרש נוסף, בשטח כ־3.5 דונם, בייעוד מסחר ומשרדים.

ייתכן כי קצב השיווקים הזה מתאים לאזור וכך שומר על ביקוש קיים ואף גבוה. מעניין יהיה לראות כיצד ישפיע המכרז האחרון ששווק בצוקים בימים האחרונים על גובה הביקושים, ומתי ישווקו קרקעות נוספות ביישוב - שכן שטח הקרקעות במכרז הזה גדול כמעט פי שניים משטח כל המגרשים לעיל, ששווקו ביישוב בשנים האחרונות.

מבדיקת גלובס עולה כי נכון למועד כתיבת שורות אלו, אין מכרזים חדשים לשיווק קרקעות בצוקים.