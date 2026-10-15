עדכונים שוטפים

07:17 - דיווח: ארה"ב שוקלת להשתמש ב"אם כל הפצצות" נגד איראן

צבא ארצות הברית פיתח תוכניות תקיפה חדשות הכוללות שימוש אפשרי ב"אם כל הפצצות" (MOAB) נגד תשתיות אנרגיה ואתרי גרעין באיראן - כך מסרו הבוקר (חמישי) גורמים אמריקאים המעורבים בנושא ל-CNN.

התוכניות הוכנו למקרה שהנשיא טראמפ יורה על חידוש הפעולות המלחמתיות לפני בחירות האמצע או אחריהן. שימוש בפצצה מסוג GBU-43/B, הנשק הלא-גרעיני הגדול ביותר בארסנל האמריקאי, יסמן הסלמה משמעותית בעימות.

מומחים צבאיים העלו תהיות לגבי יעילות הפצצה נגד מתקני הגרעין, אחרים סברו כי היא עשויה לשמש כאמצעי פסיכולוגי בלבד. לכתבה המלאה

07:12 - מנתוני תצלומי לוויין: תשתיות ייצור הטילים באיראן עדיין מושבתות ברובן

על פי ניתוח תצלומי לוויין של מכון המחקר FPRI, תשתיות ייצור הטילים המרכזיות של איראן עדיין מושבתות ברובן, אך ניכרת פעילות לשיקום מתקנים ולהרחבת תשתיות תת-קרקעיות בכמה אתרים. החוקרים מעריכים כי איראן עשויה לחדש ייצור טילים באחד האתרים בתוך כשנה, בתנאי שתצליח להשיג את הציוד הדרוש ותמקד בו את מאמצי השיקום. ניכר שאיראן פועלת להעברת חלק מתעשיית הטילים למתקנים תת-קרקעיים מוגנים

05:03 - דובר צה"ל: תרגיל צבאי ייערך היום החל משעות הבוקר ועד שעות הצוהריים בחטיבת שומרון. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון במרחב, אין חשש לאירוע ביטחוני

04:13 - פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית פרסם תיעוד של השמדת כלי שיט מסוג דאו, שהיה קשור לאיראן ועסק במעקב אחר אוניות אמריקניות במפרץ עומאן

03:15 - דיווח: ישראל בולמת את הקמת בסיס הכוח הבינלאומי של "מועצת השלום" בעזה

ישראל מסרבת לאפשר את התקדמותו של פרויקט צבאי מרכזי של "מועצת השלום" של הנשיא טראמפ ברצועת עזה, כך לפי דיווח אתמול (רביעי) בגארדיאן.

"מועצת השלום", שהוקמה בשנה שעברה ובראשה עומד נשיא ארצות הברית, העניקה כבר בתחילת אוגוסט חוזה בנייה ראשון לחברת ארקל אינטרנשיונל מלואיזיאנה. החברה אמורה להקים מוצב צבאי עבור 150 חיילים בינלאומיים, שיהוו את הכוח החלוץ של כוח הייצוב הבינלאומי הרחב יותר ברצועה.

חודשיים לאחר חתימת החוזה, ישראל טרם אישרה לקבלנים לחצות את הגבול. לכתבה המלאה

02:44 - ראשי מערכת הביטחון לפני 7.10: לא מכירים ביקור של ראש המודיעין המצרי בארץ

ראשי מערכת הביטחון במהלך התקופה שלפני טבח 7 באוקטובר אמרו שאינם מכירים ביקור של ראש המודיעין המצרי עבאס כאמל בארץ. זאת, בניגוד לדיווחים השונים ובניגוד לדברי נתניהו שאמר ביום שלישי האחרון כי כאמל נחת בישראל כמה ימים לפני הטבח.

נתניהו אמר שבאותו זמן הוא היה בטקס אזכרה לחללי צה"ל, ותהה עם מי ראש המודיעין המצרי נפגש. בכך, רמז ראש הממשלה שבכיר ישראלי אחר הוא זה שנועד עם כאמל. כעת, בכירי מערכת הביטחון סותרים את טענתו בכך שאומרים שאינם יודעים על כך שהבכיר המצרי ביקר בארץ.

על פי הדיווחים השונים, הבכיר המצרי ערך ביקור חשאי וקצר מאוד בנתב"ג ב-26 בספטמבר, ימים ספורים לפני הטבח - והעביר אזהרה לגורמים ישראלים. לכתבה המלאה

22:09 - הטקס בוושינגטון לזכר אזרחי ארה"ב שנרצחו על ידי חמאס

משפחות של אזרחים אמריקאים שנרצחו, נחטפו ונפגעו במתקפות הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר התכנסו אתמול (רביעי) במשרד החוץ ארה"ב בוושינגטון. קרובי הקורבנות הגיעו לבירה כדי לחלוק כבוד ליקיריהם בטקס זיכרון מיוחד, שבו קראו למצות את הדין עם האחראים לטבח. המשתתפים הדגישו כי האחריות לפשעים אלו צריכה להתעלות מעל לשיקולים פוליטיים. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12