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אירועים ומינויים

בשעה טובה: מנכ"ל אלקטרה מוצרי צריכה, צביקה שווימר, התחתן

מנכ”ל אלקטרה מוצרי צריכה ויו”ר קרפור ישראל, צביקה שווימר, נישא לבת זוגו עו"ד ספיר אביר באולמי גבריאל בנס ציונה • אירועים ומינויים

גלית חתן 18:01
צביקה שווימר ועו''ד ספיר אביר / צילום: פיפל פוטוגרפי
צביקה שווימר ועו''ד ספיר אביר / צילום: פיפל פוטוגרפי

שווימר, 48, ואביר, 38, הכירו לפני כשנתיים, ובחודש מאי האחרון הגיעה הצעת הנישואים במהלך אירוע משפחתי בבית הוריה של אביר בסביון (איש העסקים חזי אביר ואשתו רונית).

שווימר הוא אב לשלושה ילדים מנישואים קודמים, ואביר היא אם לשניים מנישואים קודמים, ועורכת דין עצמאית בתחום האזרחי-מסחרי, המתמחה בחדלות פירעון והוצאה לפועל. השניים מתגוררים יחד בנס ציונה מאז אוגוסט 2025.

השבוע חגגו השניים את חתונתם בנוכחות בני משפחה, חברים ובכירים מהעולם העסקי, בהם דני ומייקי זלקינד, איתמר דויטשר, הראל ויזל, לוי הלוי, ריאן צ'וי (מנכ"ל סמסונג ישראל), נטע אלחמיסטר, ברק בכר, יורם אביסרור, אלי עזור, מוטי בן משה ועוד.