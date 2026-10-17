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המשבר באיראן: ארגוני הטרור מעבירים כסף בחזרה למשמרות המהפכה

מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב העריך כי כתוצאה מהמצור הימי האמריקאי איראן איבדה הכנסות מנפט בהיקף של 25 מיליארד דולר • משמרות המהפכה של איראן: מכלית נפט התפוצצה הלילה לאחר שפגעה במוקש ימי בזמן שחצתה את מצר הורמוז

N12שירות גלובס 07:53
המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי ונשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: AP
המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי ונשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: AP

עדכונים שוטפים

06:01 - משמרות המהפכה של איראן מסרו כי מכלית נפט התפוצצה ועלתה באש הלילה, לאחר שפגעה במוקש ימי בעת שחצתה את מצר הורמוז, כך דיווחו כלי תקשורת איראניים

04:02 - נשיא ארה"ב טראמפ אמר על איראן במהלך עצרת בחירות: "אנחנו שומעים את כל מה שהם עושים, אנחנו שומעים את כל מה שהם אומרים. זה מסווג, הרגע הסרתי מזה את הסיווג".

00:15 - המשבר באיראן: ארגוני הטרור מעבירים כסף בחזרה למשמרות המהפכה

מיליציות וארגוני טרור ברחבי המזרח התיכון שנתמכים ע"י איראן, החלו להעביר כספים בחזרה למשמרות המהפכה, בשל הלחץ הכלכלי הכבד שבו המשטר האיראני נתון לאחר תשעה חודשי מלחמה, כך לפי מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM), האדמירל בראד קופר.

בסרטון וידאו שפרסם אתמול (שישי) קופר העריך כי כתוצאה מהמצור הימי האמריקני, איראן איבדה הכנסות מנפט בהיקף של 25 מיליארד דולר. בנוסף, פיקוד המרכז של צבא ארה"ב ומשרד האוצר האמריקני הצליחו בשבועות האחרונים להקפיא נכסים איראניים במטבעות קריפטוגרפיים בשווי 350 מיליון דולר.

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הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12