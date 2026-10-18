עסקת הענק שמלמדת על השווי האמיתי של אפליקציות השידוכים

אפליקציית ההיכרויות באמבל מאבדת משתמשים והכנסות, אבל השבוע מנייתה זינקה ביותר מ-130% בעקבות עסקת רכישה של 1.3 מיליארד דולר. הרוכשים מדברים על חשיבות הקשר האנושי בעידן הבינה המלאכותית, אבל ייתכן שההזדמנות הגדולה מסתתרת דווקא במידע שהחברה צברה על המשתמשים. מה אפשר ללמוד מהעסקה על החברות שעשויות להרוויח ממהפכת ה-AI?

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כמה שווה לדעת למי אתם נמשכים, על מי אתם מדלגים ואיזו תמונה גורמת לכם לעצור? עבור אפליקציות ההיכרויות, התשובות לשאלות האלה עשויות להיות נכס כלכלי משמעותי. ועכשיו, כשבינה מלאכותית מאפשרת לנתח כמויות עצומות של מידע ולשפר מערכות המלצה המידע שנאסף בדרך למציאת אהבה עשוי להפוך לנכס חשוב עוד יותר.

השבוע הודיעה באמבל (BMBL), אחת מאפליקציות ההיכרויות המוכרות בעולם, על הסכם למכירתה לחברת ההחזקות Ithaca Holdings בעסקה של כ-1.3 מיליארד דולר. הדיווחים על העסקה הציתו זינוק של יותר מ-130% במניה כבר ביום שני, עוד לפני ההכרזה הרשמית. אלא שמאחורי ההתלהבות בוול סטריט מסתתרת חברה שמגיעה לעסקה בתקופה לא פשוטה: מספר המשתמשים המשלמים שלה דווקא ירד ברבעון השני של 2026 ב-16.4%, הכנסותיה התכווצו ב-15.2%, ושוויה רחוק מהימים שבהם נסחרה לפי שווי של מיליארדים רבים לאחר הנפקתה ב-2021.

ה-AI ישיב את הצמיחה

אז מה רואים הרוכשים שכולנו אולי מפספסים? מאחורי העסקה עומדים ראבי גופטה, לשעבר בכיר באינסטקארט ומשקיע בסקויה, וג'ון הגמן, בכיר לשעבר במטא. השניים מציגים תזה שלפיה ככל שהבינה המלאכותית תדע לחקות טוב יותר אינטראקציות אנושיות, כך דווקא קשר אנושי אמיתי יהפוך לבעל ערך רב יותר. מבחינתם, באמבל מחזיקה במותג מוכר ובקהילת משתמשים שאפשר להחזיר לצמיחה באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.

אבל אפשר להסתכל על העסקה גם מזווית אחרת. לאורך השנים, אפליקציות היכרויות צברו מידע על העדפות המשתמשים ועל דפוסי ההתנהגות שלהם. לא מדובר רק בפרטים שהם בחרו לכתוב בפרופיל, אלא גם באותות התנהגותיים: אילו פרופילים מעוררים עניין, מי בוחר ליצור קשר עם מי, ואילו התאמות מתפתחות לשיחה. מידע כזה עשוי לסייע בפיתוח מערכות המלצה מדויקות יותר, במיוחד כאשר משלבים אותו עם יכולות AI מתקדמות.

במובן הזה, רכישת באמבל עשויה להיות גם הימור על הערך הכלכלי של המידע שכבר נמצא בתוך החברה. הרוכשים טרם פירטו כיצד בכוונתם להשתמש במידע שצברה באמבל, אבל הפוטנציאל הכלכלי שלו אינו מחייב מכירה של מידע אישי או העברתו לגורמים חיצוניים. שיפור ההתאמות, הגדלת שיעור המשתמשים המשלמים והפחתת נטישת המשתמשים עשויים להיות בעלי משמעות כלכלית גדולה בפני עצמם.

שימוש אפקטיבי במידע שהצטבר

וזו כבר שאלה שחורגת מתעשיית ההיכרויות. ככל שכלי הבינה המלאכותית הופכים לנגישים יותר, חברות רבות יכולות להשתמש בטכנולוגיות דומות. מה שעשוי להבדיל ביניהן הוא דווקא המידע הייחודי שצברו לאורך השנים, איכות הקשר עם הלקוחות והיכולת להשתמש במידע הזה באופן חוקי ואפקטיבי. במילים אחרות, בעידן שבו חברות רבות משתמשות באותם כלי AI, השאלה היא לא רק מי מחזיק באלגוריתם הטוב ביותר, אלא למי יש מידע ייחודי שהוא רשאי להשתמש בו כדי להפיק ממנו ערך.

אלא שבתחום ההיכרויות מסתתר פרדוקס נוסף. בעוד שרשתות חברתיות כמו אינסטגרם וטיקטוק מרוויחות מכך שאנחנו מבלים בהן זמן רב, אפליקציית היכרויות מוצלחת אמורה דווקא לעזור לנו למצוא בן או בת זוג ולעזוב. לכן, גם אם AI ישפר משמעותית את איכות ההתאמות, הרוכשים יצטרכו להוכיח שאפשר להפוך את ההצלחה הזו למודל עסקי רווחי.

העסקה ממחישה כיצד מהפכת הבינה המלאכותית מאפשרת למשקיעים לבחון מחדש חברות ותיקות ומדשדשות. לא רק ההכנסות והצמיחה הנוכחית שלהן עומדות למבחן, אלא גם האפשרות להפוך מידע, טכנולוגיה וקשרים עם משתמשים למנועי צמיחה חדשים.

ואולי כאן טמון ההימור המעניין ביותר: באמבל ניסתה במשך שנים למצוא התאמות מוצלחות בין אנשים. הרוכשים החדשים מהמרים שבעידן הבינה המלאכותית, דווקא מה שבאמבל למדה על קשרים אנושיים יכול להפוך למפתח לעתידה הכלכלי.