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רכב ותחבורה בשעות העומס: חסימות בכביש 4 בעקבות הפגנות חרדים
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הפגנות

בשעות העומס: חסימות בכביש 4 בעקבות הפגנות חרדים

חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי חוסמים בשעה זו את כביש 4, במחלף יבנה, לשני הכיוונים

אלון פרל 09:51
כבישים פקוקים / אילוסטרציה: Shutterstock, bibiphoto
כבישים פקוקים / אילוסטרציה: Shutterstock, bibiphoto

בעקבות מחאות על מעצר עריק, והפעם ללא התרעה מוקדמת, חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי חוסמים בשעה זו את כביש 4, במחלף יבנה, לשני הכיוונים. זאת, כשרבים מאזרחי ישראל עושים את דרכם לעבודה בשעות העומס.

בחודשים האחרונים הפגנות אלו הפכו לדבר שבשגרה, אך לרוב הן מגיעות בהיערכות ובהודעות מראש. כך למשל, לפני כשבוע וחצי יצא הפלג הירושלמי במחאות ענק בירושלים ובגוש דן. כתוצאה מכך, כביש 4 נחסם לשני הכיוונים, וכן נחסמה הרכבת הקלה בירושלים והכניסה לעיר בגשר המיתרים. ההפגנות הסתיימו, והחסימות נפתחו.

כזכור, לפני כחודשיים עבר במליאת הכנסת חוק לביטול מעצרי עריקים, אך בג"ץ הוציא צו ארעי המקפיא אותו עקב ארבע עתירות שהוגשו נגדו.