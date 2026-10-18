בשעות העומס: חסימות בכביש 4 בעקבות הפגנות חרדים

בעקבות מחאות על מעצר עריק, והפעם ללא התרעה מוקדמת, חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי חוסמים בשעה זו את כביש 4, במחלף יבנה, לשני הכיוונים. זאת, כשרבים מאזרחי ישראל עושים את דרכם לעבודה בשעות העומס.

בחודשים האחרונים הפגנות אלו הפכו לדבר שבשגרה, אך לרוב הן מגיעות בהיערכות ובהודעות מראש. כך למשל, לפני כשבוע וחצי יצא הפלג הירושלמי במחאות ענק בירושלים ובגוש דן. כתוצאה מכך, כביש 4 נחסם לשני הכיוונים, וכן נחסמה הרכבת הקלה בירושלים והכניסה לעיר בגשר המיתרים. ההפגנות הסתיימו, והחסימות נפתחו.

כזכור, לפני כחודשיים עבר במליאת הכנסת חוק לביטול מעצרי עריקים, אך בג"ץ הוציא צו ארעי המקפיא אותו עקב ארבע עתירות שהוגשו נגדו.