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תקציב הביטחון

הממשלה תאשר היום: קיצוץ רוחבי של 2.6 מיליארד לרכש ביטחוני

הסכום מיועד לרכש ביטחוני שלא פורט, ויעשה בעיקר מתקציבי משרד התחבורה, המשרד לביטחון לאומי ומשרד החינוך • בשבוע שעבר אושר קיצוץ של מיליארד שקל מתקציבי החברה הערבית למען רכישת 12 מסוקי אפאצ'י

עידן ארץ 10:26
מליאת הכנסת, 1.7 / צילום: ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ''ץ
מליאת הכנסת, 1.7 / צילום: ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ''ץ

הממשלה צפויה להצביע היום (א') על קיצוץ רוחבי של 2.6 מיליארד שקל בכלל תקציבי הממשלה עבור רכש ביטחוני, שלא פורט. זאת לאחר שביום חמישי, האחרון הממשלה הצביעה על קיצוץ של מיליארד שקל בתקציב פיתוח החברה הערבית לשנים 2027-2029 כדי לממן רכש של 12 מסוקי אפאצ'י עבור מערכת הביטחון. מסוקי תקיפה אלו נחשבים יקרים במיוחד ביחס ליכולות שהם מביאים, אך מערכת הביטחון התעקשה על הרכישה שלהם.

על פי הצעת המחליטים, שתעלה היום (א') לאישור הממשלה, יתבצע קיצוץ רוחבי (פלאט) של 4.9% מתקציב הממשלה הנותר לשנת 2026, מה שיניב 2.6 מיליארד שקל שאיתן יתבצע הרכש הבטחוני הנוסף. הגופים הממשלתיים שצפויים לסבול מהקיצוץ החמור ביותר הם משרד התחבורה, רשויות הפיקוח (כמו רשות החשמל ורשות ניירות ערך), המשרד לביטחון לאומי ומשרד החינוך. משרד האוצר התריע בעבר ש"תוספות תקציב למערכת הביטחון יבואו על חשבון האזרחים".

תקציב הביטחון עומד, נכון להיום, על 112 מיליארד שקל, ובכך הוא התקציב הגדול ביותר בפער גדול. זאת למרות שמאז מערכת שאגת הארי מול איראן בשיתוף ארה"ב, אין מלחמה עצימה. אלא צה"ל עוסק כעת בבניין כוח וברכש נרחב. הרכש הנוכחי הוא סודי, למרות הסכומים הגדולים הנדרשים לו, כך שהציבור הרחב לא יוכל לדון בנחיצות של הרכש ביחס למחיר שהוא גובה. הדיון בחשיבות הרכש יעלה רק בוועדת השרים להצטיידות.