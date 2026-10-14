בתקציב מיוחד: משרד הביטחון רכש 12 מסוקי אפאצ'י מארה"ב

העסקה נחתמה: משרד הביטחון רוכש 12 מסוקי אפאצ'י מארה"ב. זאת לאחר שהבוקר הממשלה אישרה מיליארד שקל לכך, שמרביתם יוקצו מתוכנית החומש של החברה הערבית.

במסגרת העסקה, תצטייד מערכת הביטחון ב-12 מסוקי קרב מסוג אפאצ'י מתוצרת חברת בואינג האמריקאית. המסוקים, אשר יסופקו בתחילת העשור הבא, הם מדגם אקו (Echo) - הדגם החדיש והמתקדם ביותר של המסוק. את גיבוש העסקה והמתווה התקציבי למימושה הובילו משלחת משרד הביטחון בארה"ב ואגף התקציבים במשרד.

העסקה כמעט ובוטלה

בשבוע שעבר נחשף בגלובס כי העסקה הייתה בסכנה, בעקבות סירוב חריף של משרד האוצר לפתרונות מימון להסכם. המקור התקציבי כאמור נפתר הבוקר, עם אישור מיוחד של הממשלה.

תחילת השתלשלות האירועים שכמעט והביאו לנפילת העסקה האסטרטגית בחודש אפריל, עת משרד הביטחון העלה לדיון את עסקאות הרכש של מטוסי קרב מדגמים F-15, F-35, שני מטוסי תדלוק מדגם KC-46 ומסוקי "פרא" (סיקורסקי CH-53K). כל אחת מהעסקאות הללו הייתה יעילה ברמת התמחור משום שכללה אופציה, שבמסגרתה ניתן לרכוש יחידות נוספות באופן עתידי - באותו מחיר. במהרה, עסקאות F-35 ו־F-15 נסגרו, אבל סוגיית האפאצ'י התגלגלה למבוכה של ממש מול האמריקאים, בגלל שהתוקף שלה היה אמור לפוג במאי.

לא פחות משלוש פעמים שונות ישראל ביקשה מהאמריקאים לדחות את הדד־ליין, אף שהעסקה הישראלית שולבה יחד עם עסקה של צבא ארה"ב - במה שעיכב גם את כוחות הביטחון האמריקאים.

גורמים במשרד האוצר ציינו בשיחה עם גלובס כי ועדת השרים להצטיידות אישרה את עסקת הרכישה על־פי המתווה שהציעה מערכת הביטחון. לדבריהם, בהתאם לכך משרד האוצר נערך למימון העסקה. אלא שזמן קצר לאחר מכן שינתה מערכת הביטחון את המתווה, בניגוד לעמדה אליה התחייבה ובניגוד לאישור ועדת השרים. בנוסף, "פריצת המתווה שסוכם עומדת בניגוד למגבלות התקציב הקבועות בחוק - דבר שאינו אפשרי חוקית. משרד האוצר מממן את עסקאות הרכש וההצטיידות הבעטחונית במיליארדי שקלים מדי שנה וימשיך לעשות זאת בהתאם לחוק ולהחלטות הדרג המדיני".