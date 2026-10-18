פורום הכלכלנים: הטרור היהודי יגרום לנזק מאקרו משמעותי

פורום הכלכלנים, הכולל אנשי כלכלה בכירים במגזר הציבורי לשעבר ובאקדמיה, פרסם היום (א') מכתב המתריע מפני נזק משמעותי לכלכלת ישראל במקרה של סנקציות אירופיות, כמו גם עלייה ביוקר המחיה וקושי לעשות עסקים בישראל - זאת בעקבות התרחבות הטרור היהודי והבנייה המתעצמת בהתנחלויות, ובפרט בשטח "E 1" ממזרח לירושלים.

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על-פי המכתב, "בריטניה הודיעה לאחרונה שהיא מתכוונת לאסור יבוא מההתנחלויות ותבחן סנקציות גם על חברות ויחידים המספקים שירותי בנייה, תשתיות, מימון ונדל"ן להרחבתן. בהולנד נכנס לתוקף איסור חדש על הכנסת מוצרים מההתנחלויות גם על נוסעים המגיעים עם מוצרים אלה. צרפת וקנדה הודיעו אף הן על כוונה להנהיג איסור יבוא של מוצרי התנחלויות, ומדינות אירופיות נוספות שוקלות צעדים דומים. בארה"ב יזמו סנטורים דמוקרטיים הצעת חוק המטילה עיצומים על מי שמעורב בבנייה בשטח E 1. האו"ם גם הרחיב את הרשימה השחורה המסמנת חברות הקשורות להתנחלויות", שכוללת למשל את כל הבנקים הישראליים ותנובה. זאת בנוסף ל"לאווירת חרם שכבר פוגעת" באקדמיה, בספורט, ואף בהצטיידות הבטחונית.

במכתב מביעים הכלכלנים חשש כבד מ"הידרדרות משמעותית של היחסים הכלכליים בין ישראל לאירופה, שתגרום לנזק מאקרו-כלכלי משמעותי. הסיכון המסתמן הוא הרחבת הסנקציות הכלכליות לחברות בנייה ותשתית, וגם לבנקים, לחברות ביטוח ולגופים פיננסיים המספקים שירותים לפעילות בהתנחלויות. בניגוד למוצר פיזי, שאת מקורו אפשר לזהות, מערכות אשראי, תשלומים, ביטוח ושרשראות אספקה משולבות במשק הישראלי כולו".

חשש מאפקט צינון

זאת ועוד, בפורום חוששים מ"אפקט צינון" שיגרום לכך ש"בנקים, קמעונאים וחברות רב-לאומיות בחו"ל עלולים לצמצם קשרים עם חברות ישראליות גם כאשר אין ודאות שהן קשורות להתנחלויות, פשוט כדי להימנע מסיכון משפטי ורגולטורי. הנזק למשק הישראלי עלול להחמיר בסדרי גודל אם צעדים כאלה יתרחבו ממספר מדינות אל חלק משמעותי מאירופה, ויגלשו מן ההתנחלויות אל המשק הישראלי בכללותו".

בנוסף לפגיעה ביכולת לעשות עסקים, הכלכלנים החתומים על המכתב מזהירים מ"עלייה משמעותית נוספת ביוקר המחיה. זהו דפוס ידוע מהניסיון הבינלאומי בעקבות הטלת סנקציות. בעיית יוקר המחיה מוכרת היטב לתושבי ישראל, אך ההחמרה שתהיה בעקבות סנקציות תהיה גרועה יותר". הם מזכירים את העלייה בשנים האחרונות במחירי המזון, אך ספק אם הדבר קשור לסנקציות כלשהן.

הסיבה, לדבריהם, ברורה: "הרחבת ההתנחלויות בגדה המערבית ואי-מניעה של אלימות וטרור יהודי נגד פלסטינים גורמים נזק מדיני לישראל, מביאים לבידודה בעולם וכרוכים גם במחיר כלכלי כבד שאותו ישלמו כל תושבי המדינה. את הנזק הזה חייבים למנוע עכשיו כל עוד ניתן".

החותמים: עשרות כלכלנים בכירים

על המכתב חתומים עשרות כלכלנים בכירים, לרבות יאיר אבידן, לשעבר המפקח על הבנקים; פרופ' צביקה אקשטיין מאוניברסיטת רייכמן, לשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל; ירום אריאב, לשעבר מנכ"ל משרד האוצר; דוד בועז, לשעבר הממונה על התקציבים; פרופ' אברהם בן בסט מהאוניברסיטה העברית, לשעבר מנכ"ל משרד האוצר, דוד ברודט, לשעבר מנכ"ל משרד האוצר; פרופ' מנואל טרכטנברג מאוניברסיטת תל אביב, לשעבר יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה; פרופ' ליאו ליידרמן מאוניברסיטת תל אביב, לשעבר ראש חטיבת המחקר בבנק ישראל; פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי מהאוניברסיטה העברית, לשעבר ראש חטיבת המחקר בבנק ישראל; פרופ' אביה ספיבק מאוניברסיטת בן גוריון, לשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל; פרופ' יעקב פרנקל מאוניברסיטת תל אביב, חתן פרס ישראל ולשעבר נגיד בנק ישראל; חיים שני, מייסד ושותף מנהל בקרן IGP, מנכ"ל משרד האוצר לשעבר; ופרופ' עודד שריג מאוניברסיטת רייכמן, לשעבר הממונה על שוק ההון במשרד האוצר.