ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ ביה"ח קפלן: חשד כי נלקחו תרומות דם ממטופלים למחקר ללא הסכמתם
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בית חולים קפלן

בית החולים קפלן: חשד כי נלקחו תרומות דם ממטופלים למחקר ללא הסכמתם

ראש המערך הקרדיולוגי במרכז הרפואי הושעה מתפקידו עד לבירור החשדות למעורבותו ולמעורבות רופאים נוספים • לפי החשד, נלקחו ממטופלים דגימות דם למחקר ללא הסכמתם, והם טרם עודכנו על כך • בית החולים פנה למשטרה ועדכן את משרד הבריאות

גלי וינרב 15:02
בדיקת דם / צילום: Shutterstock
בדיקת דם / צילום: Shutterstock

בית החולים קפלן דיווח היום (א') למשרד הבריאות כי פנה למשטרה בעקבות חשד כי במחלקה הקרדיולוגית של בית החולים ניטלו בדיקות דם ממטופלים למחקר, ללא הסכמה מדעת. בעקבות מידע שהגיע מאחד הרופאים במערך, פנה בית החולים למשטרה וביקש כי תחקור את הנושא. בינתיים הושעה מתפקידו ראש המערך הקרדיולוגי בבית החולים, פרופ' קובי ג'ורג', עד שיתברר אם הוא אחראי לנושא, והאם מעורבים בו רופאים נוספים.

על-פי ההערכות הראשונות, המטופלים עברו בדיקות דם לא נחוצות עבור המחקר. המטופלים שהדם שלהם ניטל מסיבה זו עדיין לא יודעו בכך שהאירוע קשור אליהם.

משרד הבריאות פרסם תוכנית לתכנון כוח-אדם ברפואה שתיושם עד 2035
4.6 מיליארד שקל מהמדינה: מה חושף הדוח של קופות החולים?

מבית החולים קפלן נמסר כי "הנהלת המרכז הרפואי קפלן הגישה תלונה במשטרה בעקבות חשד לשיבוש בביצוע מחקר במערך הקרדיולוגי, בו נטלו דם ממטופלים ללא הסכמה מדעת. ההנהלה פנתה בשבוע שעבר למשטרת ישראל והגישה תלונה לבדיקת חשד שעלה ביחס להתנהלות לא תקינה במערך הקרדיולוגי בעת ביצוע מחקר. הפנייה למשטרה בוצעה בעקבות ממצאים ראשוניים שמהם עולה חשד לנטילת דמים ממטופלים ללא הסכמה מדעת כחוק במסגרת פעילות מחקר מעבדתי במערך הקרדיולוגי.

"במקביל להגשת תלונה למשטרת ישראל, הנהלת בית החולים החליטה על נקיטת צעדים נוספים מיידיים, ועדכנה באופן מיידי את משרד הבריאות באשר לחשד ולפעולות שננקטו. חשוב להבהיר כי הפעילות הרפואית במערך הקרדיולוגי נמשכת תוך הבטחת רציפות הטיפול ובטיחות המטופלים".

ממשרד הבריאות נמסר כי "משרד הבריאות קיבל ממנהל בית החולים דיווח על מאפייני התלונה ועל הליך בדיקתה, לרבות ההחלטה להגיש תלונה במשטרה. המשרד יפעל למיצוי הליך התלונה החמורה בתיאום עם המשטרה באמצעים העומדים לרשותו בכפוף לחוק".