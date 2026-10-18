בית החולים קפלן דיווח היום (א') למשרד הבריאות כי פנה למשטרה בעקבות חשד כי במחלקה הקרדיולוגית של בית החולים ניטלו בדיקות דם ממטופלים למחקר, ללא הסכמה מדעת. בעקבות מידע שהגיע מאחד הרופאים במערך, פנה בית החולים למשטרה וביקש כי תחקור את הנושא. בינתיים הושעה מתפקידו ראש המערך הקרדיולוגי בבית החולים, פרופ' קובי ג'ורג', עד שיתברר אם הוא אחראי לנושא, והאם מעורבים בו רופאים נוספים.

על-פי ההערכות הראשונות, המטופלים עברו בדיקות דם לא נחוצות עבור המחקר. המטופלים שהדם שלהם ניטל מסיבה זו עדיין לא יודעו בכך שהאירוע קשור אליהם.

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מבית החולים קפלן נמסר כי "הנהלת המרכז הרפואי קפלן הגישה תלונה במשטרה בעקבות חשד לשיבוש בביצוע מחקר במערך הקרדיולוגי, בו נטלו דם ממטופלים ללא הסכמה מדעת. ההנהלה פנתה בשבוע שעבר למשטרת ישראל והגישה תלונה לבדיקת חשד שעלה ביחס להתנהלות לא תקינה במערך הקרדיולוגי בעת ביצוע מחקר. הפנייה למשטרה בוצעה בעקבות ממצאים ראשוניים שמהם עולה חשד לנטילת דמים ממטופלים ללא הסכמה מדעת כחוק במסגרת פעילות מחקר מעבדתי במערך הקרדיולוגי.

"במקביל להגשת תלונה למשטרת ישראל, הנהלת בית החולים החליטה על נקיטת צעדים נוספים מיידיים, ועדכנה באופן מיידי את משרד הבריאות באשר לחשד ולפעולות שננקטו. חשוב להבהיר כי הפעילות הרפואית במערך הקרדיולוגי נמשכת תוך הבטחת רציפות הטיפול ובטיחות המטופלים".

ממשרד הבריאות נמסר כי "משרד הבריאות קיבל ממנהל בית החולים דיווח על מאפייני התלונה ועל הליך בדיקתה, לרבות ההחלטה להגיש תלונה במשטרה. המשרד יפעל למיצוי הליך התלונה החמורה בתיאום עם המשטרה באמצעים העומדים לרשותו בכפוף לחוק".