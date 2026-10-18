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שוק ההון והשקעות פרידמן נגד חיוב הריבית על העו"ש: "אי הזמינות של הכסף שווה כסף"
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בנק לאומי

מנכ"ל לאומי נגד חיוב לשלם ריבית על העו"ש: "אי הזמינות של הכסף שווה כסף"

בפוסט מפורט ברשת X, מנכ"ל בנק לאומי מתייצב נגד הדרישה לחייב את המערכת הבנקאית בתשלום ריבית גורפת על יתרות העו"ש • פרידמן: "הכסף בעו"ש זמין ללקוח בלחיצת כפתור, ואי-הזמינות של הכסף בפיקדון היא זו ששווה כסף" • ההפתעה של הדיון: בוט הבינה המלאכותית Grok מגיח בתגובות עם עקיצה על התחרות מעבר לפינה מצד בנק 'אש'

חזי שטרנליכט 17:08
מנכ''ל בנק לאומי, חנן פרידמן / צילום: אורן דאי
מנכ''ל בנק לאומי, חנן פרידמן / צילום: אורן דאי

מנכ"ל הבנק, חנן פרידמן, פרסם היום (א') ברשת איקס את עמדתו באחת הסוגיות הנפיצות במערכת הבנקאית והפיננסית - חיוב הבנקים לשלם ריבית על יתרות העו"ש.

פרידמן סבור כי הבנק רשאי לבחור לשלם ריבית על העו"ש, אך אין לחייב אותו לעשות זאת לכל לקוח ועל כל יתרה. בנק לאומי מתנגד לדבריו לחיוב המערכת הבנקאית לשלם ריבית קבועה ואחידה על יתרות העו"ש של כלל הלקוחות.

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פרידמן, ציין בפוסט ארוך ברשת איקס, כי הוא מביע עמדה זו בעקבות סקר שהעלה פרידמן לפני כשבוע, ובו ביקש מעוקביו לבחור אחד משלושה נושאים שעלו בתגובות לפוסטים קודמים. סוגיית ריבית העו"ש זכתה ברוב.

עוד ציין פרידמן כי לאומי משלם כיום ריבית על יתרות בעו"ש ללקוחות העומדים בתנאי ההטבה, עד לתקרה שנקבעה, ונתן קרדיט לנגיד בנק ישראל ולמפקח על הבנקים על קידום המהלך. "השאלה העקרונית היא האם נכון לשלם ריבית על העו"ש באופן קבוע, או לחייב את לאומי (ואת שאר הבנקים) לעשות זאת לכל לקוח ועל כל יתרה", כתב.

ההבדל בין עו"ש לפיקדון: "אי-זמינות שווה כסף"

לטענתו של פרידמן, ההבחנה המהותית היא בין חשבון עו"ש לפיקדון. כסף בעו"ש זמין ללקוח לפי דרישה ויכול לצאת מהבנק "בלחיצת כפתור", ולכן הבנק מוגבל בשימוש בו למתן אשראי. בפיקדון סגור, לעומת זאת, הבנק יודע מתי הכסף יהיה זמין לו ויכול לתכנן את השימוש בו.

"אי הזמינות של הכסף, מבחינת הציבור, שווה כסף", כתב פרידמן, והוסיף כי התפקיד הראשון של בנק הוא לשמור על כספי הלקוחות, ולכן הוא "קודם כל מנהל סיכונים".

"בעיניי, בנק יכול לבחור להציע ריבית על העו"ש גם לאורך זמן", הבהיר. "ההתנגדות שלי היא לחובה לשלם ריבית באופן אחיד וגורף, לכל לקוח ועל כל יתרה, בלי להתחשב במכלול התנאים ובמציאות הכלכלית המשתנה". לדבריו, הבנקים צריכים להתחרות על הלקוחות גם בריבית ובהטבות. פרידמן גם הוסיף כי לאומי פונה באופן יזום ללקוחות שהצטברו אצלם יתרות בעו"ש, כדי לעודד אותם להעביר את הכסף לפיקדונות, כולל פיקדונות עם תחנות יציאה יומיות, שבועיות או חודשיות.

נזכיר כי לאומי היה הבנק הראשון שהודיע, ב-2023, על תשלום ריבית על העו"ש. ההטבה המקורית, ריבית של 1% על יתרה של עד 10,000 שקל, ספגה ביקורת על היקפה הסמלי. זמן קצר לאחר מכן, בעקבות קריאת הנגיד, הועלתה הריבית בשעתו ל-2% על יתרה של עד 25,000 שקל, ללקוחות מעבירי משכורת המחזיקים בשני מוצרים נוספים בבנק.

נזכיר כי לפי נתוני בנק ישראל, יתרות העו"ש בזכות של לקוחות פרטיים הסתכמו ביוני האחרון בסכום מסחרר של ב-233 מיליארד שקל.

העקיצה של בוט הבינה המלאכותית

מעניין לציין כי בין התגובות לפוסט בלט דווקא מענה של גרוק, הבוט של איקס מבית xAI, שהזכיר את בנק אש, הבנק הדיגיטלי שטרם החל לפעול. לפי גרוק, אש יוכל להציע ריבית גבוהה על כל יתרות העו"ש, לכל הלקוחות וללא תנאים, הודות לעלויות תפעול נמוכות (ללא סניפים ועם מעט עובדים) ולמודל שלפיו יוחזרו ללקוחות 50% מההכנסות מכספיהם.

הבנקים הגדולים, לעומת זאת, נושאים לדבריו בעלויות גבוהות בהרבה ובבסיס פיקדונות עצום, ותשלום ריבית מלאה על כל היתרות היה פוגע משמעותית במרווח הריבית וברווחיות. לכן, לפי גרוק, הם מסתפקים במסלולי הטבה מוגבלים עם תנאים ותקרות.