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גלובלי ושוקי עולם טראמפ הודיע על תמיכה בנתניהו: "כל מנהיג אחר - טעות"
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דונלד טראמפ

טראמפ מביע תמיכה בנתניהו: "אם לישראל יהיה מנהיג אחר אמריקה תצטרך לבצע את העבודה בעצמה"

אחרי שבמשך שבועות ארוכים נמנע הנשיא מלהביע תמיכה באחד המועמדים - פרסם הנשיא פוסט תמיכה ברה"מ • הוא מציין את הפעולות של נתניהו נגד איראן: "אם לישראל יהיה מנהיג אחר - אמריקה תצטרך לעשות את העבודה בעצמה" • הוא מכנה אותו "אמיץ" ו"מבריק": "זה השותף שארה"ב דורשת" • נתניהו הודה לו "על התמיכה והעבודה המשותפת"

ברק רביד, N12 17:59
ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארה״ב דונלד טראמפ בבית הלבן, ארכיון / צילום: מעיין טואף / לע״מ
ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארה״ב דונלד טראמפ בבית הלבן, ארכיון / צילום: מעיין טואף / לע״מ

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע היום (א') על תמיכה בראש הממשלה בנימין נתניהו בבחירות הקרובות: "אם לישראל יהיה מנהיג לא נכון, כלומר כל אדם שאינו ביבי, אמריקה תצטרך לבצע את העבודה בעצמה, ואני אינני נוטה לעשות זאת".

בהצהרת התמיכה שלו מכנה טראמפ את נתניהו "חזק" ו"אמיץ": "היה ראש ממשלה לוחם דגול, ושותף גדול אף יותר לשלום במאבק נגד הרפובליקה האיסלאמית של איראן. זהו סוג השותף שארצות הברית של אמריקה דורשת מישראל". נתניהו הודה לו: "תודה לך הנשיא טראמפ על התמיכה האדירה והעבודה המשותפת, יחד נשלים את המשימה".

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הנשיא במשך תקופה ארוכה נמנע מלהביע תמיכה באחד המועמדים בישרא ל. בשבוע שעבר הוא נשאל אם יתמוך בנתניהו והשיב כי "בפוליטיקה אני לא סומך על אף אדם". בפוסט שפרסם היום הוא הבהיר כי התמיכה שלו בנתניהו מוחלטת: "ביבי נתניהו היה חזק, אמיץ ומבריק לנוכח התנגדות עצומה, לרבות התנגדות שהגיעה אפילו מתוך ישראל עצמה. למרות כל זאת, הוא החזיק מעמד, ולמעשה אף שגשג".

ההודעה המלאה של טראמפ

לאנשי ישראל הדגולים: ביבי נתניהו היה ראש ממשלה לוחם דגול, ושותף גדול אף יותר לשלום במאבק נגד הרפובליקה האיסלאמית של איראן, עם הסיסמה שלה בת 51 השנים: „מוות לישראל, מוות לאמריקה! נשמיד את השטן הקטן ואת השטן הגדול". איזו מדינה יכולה לשרוד כאשר מאפשרים להשמיע דברים כאלה, משום שבסופו של דבר, הם תמיד מתגשמים? זו הייתה רק שאלה של זמן עד שאיראן הייתה מוציאה לפועל את הביטוי המאיים הזה, אך הם הושמדו באופן שיטתי, הן מבחינה צבאית והן מבחינה כלכלית, ואם לא ישנו את דרכיהם במהירות, נשלים בקרוב את המלאכה.

אם לישראל יהיה מנהיג לא נכון, כלומר כל אדם שאינו ביבי, אמריקה תצטרך לבצע את העבודה הזאת בעצמה, ואני אינני נוטה לעשות זאת. ביבי נתניהו היה חזק, אמיץ ומבריק לנוכח התנגדות עצומה, לרבות התנגדות שהגיעה אפילו מתוך ישראל עצמה. למרות כל זאת, הוא החזיק מעמד, ולמעשה אף שגשג!

צפיתי בביבי בתקופות הקשות ביותר. גברים או נשים רגילים במצבים כאלה היו קורסים תחת הלחץ - אבל ביבי לא קרס. למעשה, הוא התחזק עוד יותר, והוא שומר על אותה עוצמה גם היום. זהו סוג השותף שארצות הברית של אמריקה דורשת מישראל, מדינה שהיא עשתה למענה כל כך הרבה.

אנא ראו במכתב זה הבעת תמיכה מלאה ומוחלטת שלי ביבי נתניהו לקראת התמודדותו הקרובה בבחירות לכהונה נוספת כראש ממשלת ישראל. ביבי נתניהו לעולם לא יאכזב אתכם!

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12