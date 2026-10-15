ארה"ב גובה "תג מחיר" מספרד בעקבות החרם על ישראל

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1ארה"ב הודיעו על צעדי תגמול על ספנות ספרדית בעקבות החרם על ישראל

הוועדה הימית הפדרלית האמריקאית הכריזה השבוע על שורת סנקציות על ספינות הנושאות דגל ספרדי, בתגובה לסירוב של נמלים בספרד לאפשר לספינות אמריקאיות שהובילו ציוד ביטחוני לישראל לעגון בשטחם במהלך המלחמה בעזה; כך מדווחת הבוקר (ה') סוכנות הידיעות רויטרס.

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הסנקציות הוכרזו בהודעה רשמית שפירסמה הוועדה, וכעת ישנם 60 ימים לגורמים שונים להביע התנגדות אליהן. לפי הדיווח, הסנקציות כוללות הטלת מס חדש של 200 אלף דולר על ספינות ספרדיות העוגנות בארה"ב, וכן הגבלה אפשרית של יצוא ספרדי לארה"ב, כולל שמן זית ומוצרי קוסמטיקה. החקירה בעניין נפתחה ב-2024, עוד בימי ממשל ביידן, אך הושלמה כעת.

לפי הודעת הוועדה המצוטטת בדיווח, האיסור על עגינה, בין היתר בנמל אלחזירס שמעבר למצרי גיברלטר, "יצר תנאי הובלה מפלים עבור כלי שיט המניפים את דגל ארה"ב", ולכן יש להגיב לכך בצעדים שהוצעו.

איך הגיבה ממשלת ספרד? על כך בכתבה המלאה.

מאת רויטרס. לקריאת הכתבה המלאה.

2העיר האמריקאית שלא תחזור לקנות אג"ח ישראליות

החשב הכללי של עיריית ניו יורק הודיע כי לא ירכוש אג"ח ישראליות כאפיק השקעה של כספי העירייה, למרות שבקמפיין הבחירות שלו הבטיח לעשות זאת; כך מדווח הבוקר (ה') הניו יורק טיימס.

לפי הדיווח, הפוליטיקאי הדמוקרטי מארק לוין, שנבחר לתפקיד על ידי הציבור, חזר בו מהבטחתו בשל הסיכון שמשרדו רואה בהשקעה זו במצב העניינים הנוכחי. בעבר השקיעה עיריית ניו יורק עשרות מיליוני דולרים מכספי הפנסיה שלה באג"ח ישראליות, אך החשב הקודם הפסיק זאת, על רקע המלחמה בעזה. לוין, יהודי דובר עברית שאמר כי הוא חש "קרוב מאוד למדינת ישראל", הבטיח לחדש את הרכישה במהלך הקמפיין, אך חזר בו.

משרדו מסר כי ההחלטה נובעת מתשואות נמוכות יחסית לסיכון. לוין אמר כי כשהבטיח לשוב ולהשקיע באג"ח ישראלי, לפני כשנה וחצי, חזה כי תהיה יציבות באזור, ולא מלחמה נוספת.

מה הנימוקים הטכניים להפסקת ההשקעה? בידיעה המלאה.

מאת סאלי גולדנברג. מתוך הניו יורק טיימס. לקריאת הכתבה המלאה.

3המו"מ על ממשלה מקומית בברלין תקוע - בגלל יחס המפלגות כלפי ישראל

כמעט חודש עבר מאז הבחירות בברלין, והמשא ומתן בין מפלגות המרכז-שמאל על הקמת ממשלה מקומית תקוע - בגלל הסוגייה הישראלית; כך מדווח הבוקר אתר המגזין הגרמני דר שפיגל. מפלגת השמאל די לינקה הפכה בבחירות לסנאט של ברלין למפלגה הפופולרית ביותר, עם כ-24% תמיכה, אך על רקע הניצחון עמדה בפני האשמות שניסתה לקרוץ לקול המוסלמי והאנטי-ישראלי על ידי אימוץ עמדות אנטישמיות.

הסוציאל-דמוקרטים והירוקים שניהלו עמה שיחות ראשוניות אחרי הבחירות הציבו כתנאי אימוץ תוכנית נגד אנטישמיות, הכוללת הבטחה למימון משטרתי להגנה על חיים יהודים, מחויבות לקיומה של מדינת ישראל וגם הסכמה לסלק נציגים אם ועדה של שלוש המפלגות תמצא שפעלו באופן אנטישמי. ההסכמה ספגה ביקורת בתוך די לינקה.

לבסוף, דיווח השפיגל, המשא ומתן התפוצץ אחרי שדי לינקה רק הצביעו על הצהרה התומכת בזכות ישראל להתקיים והותירו ברשימה נציגה אנטי-ישראלית בשם ונסה אמדה.

מה הדרישה החדשה ממפלגת די לינקה? על כך בכתבה המלאה.

מאת סוורין וואילנד, מתוך השפיגל. לקריאת הכתבה המלאה.