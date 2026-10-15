במסגרת תוכניות התקיפה שבנה נגד איראן, צבא ארה"ב שוקל שימוש ראשון בפצצה מדגם GBU-43, שמכונה "אם כל הפצצות" מעצם היותה החימוש הקונבציונלי העוצמתי ביותר שקיים. כך מדווח היום (ה') ברשת CNN. אם כך, מה הייעוד של GBU-43? באילו פצצות ארה"ב כבר השתמשה מול איראן? ומה הביא את וושינגטון לשינוי התפיסה לגבי הסלמה מחודשת עם הרפובליקה האסלאמית? גלובס עושה סדר.

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מה הייעוד של GBU -43?

GBU-43 שמכונה MOAB (Mother Of All Bombs) היא פצצה במשקל כולל של כ־10.3 טונות, כשמתוכו כ־8.5 טונות חומר נפץ (כ־85%). הייעוד של הפצצה שנוצרה בעקבות מלחמת עיראק הוא השמדת שטח נרחב מעל פני הקרקע, בהם כוחות חי"ר, תשתיות עיליות ומערכים שנמצאים מעל פני השטח.

את הפצצה שפיתחו במפעל התחמושת של צבא ארצות הברית במקאלסטר, אוקלהומה, מטיל מטוס תובלה כבד כדוגמת MC 130, שמשליך אותה מפתח המטען האחורי של המטוס. משם, מנחים את הפצצה עם GPS וסנפירים, כדי להובילה למרחב המטרה. התהייה המהותית לגבי השימוש ב־GBU-43 נובעת מעצם עומק התשתיות האסטרטגיות האיראניות בלב האדמה, מתחת לסלעי גרניט מסיביים, ועל כן לא בטוח עד כמה MOAB תהיה מועילה מעבר לתודעה.

באילו חימושים ארה"ב השתמשה עד עכשיו עם איראן?

ארה"ב עשתה שימוש חסר תקדים נגד איראן, בחימושים אחרים. הבולט שבהם הוא חודר הבונקרים העוצמתי ביותר, GBU-57. הפצצה שמטילים מטוסי B-2 היא במשקל כ־13.6 טונות וכולל חומר נפץ במשקל 2.4 טונות. הפצצה גדולה במיוחד, באורך 6 מטרים, כשכושר הנשיאה של B-2 מאפשר לקחת שתי יחידות ממנה.

אותן שתי פצצות מסוגלות לחדור ראשית לעומק מתקני הגרעין האיראניים המבוצרים היטב באדמה, ורק אז להתפוצץ. אותם יעדים היווה עילה מרכזית לאמריקאים לפתח את הפצצה החריגה בתחילת שנות ה־2000, מתוך ההבנה כי תוכנית הגרעין האיראנית תיבנה עמוק מתחת לאדמה, במיוחד המתקן בפורדו.

הייעוד של ה-GBU 57 הוא כה קטלני שגם לא היה לאמריקאים צורך בכמויות גדולות ממנו, ועל כן היצרנית בואינג סיפקה ממנו, לפי הערכות, כ־20 יחידות בלבד בעשור החולף. בדומה לכל התחומים, מוצר ייחודי ללא ייצור סדרתי נרחב מביא למחיר גבוה במיוחד: כ־20 מיליון דולר. לצורך ההשוואה, מחיר MOAB מוערך בכ־16 מיליון דולר.

מה גרם לנשיא טראמפ לשנות את תפיסתו לגבי הסלמה מחודשת עם איראן?

בחירות האמצע נמצאות מעבר לפינה, בעוד כשבועיים וחצי, ונשיא ארה"ב מבין היטב שהימשכות המלחמה עם איראן מזיקה לו. מעבר לתדמית, היא פוגשת כל אזרח אמריקאי בתחנות הדלק - עם מחירי שיא. מעבר לכך, המצור החות'י המחמיר על ערב הסעודית מציב אותו במבוכה, שהרי במידה ויתעלם מצרכי שותפתו האסטרטגית, ההפסד עבור וושינגטון עשוי להיות חמור בהרבה.