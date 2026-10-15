החות'ים מפתחים טיל מתקדם באמצעות רכיבים מסין

דוח חדש חושף כי החות'ים מנסים לייצר בעצמם טילים בליסטיים מתקדמים לטווח בינוני באמצעות רכיבים שסופקו מסין. מדובר בהתקדמות טכנולוגית שתגביר את האיום הנשקף מהארגון הנתמך בידי איראן.

לפי דוח של הארגון לחקר אמצעי לחימה באזורי עימות (CAR) הפועל באזורי סכסוך וחוקר את השימוש בנשק ואת שרשראות האספקה שלו, החות'ים ייבאו מספק סיני מגוון רכיבים הדרושים לייצור גרסה של אחד מכלי הנשק החזקים ביותר של איראן: הטיל המונחה המדויק ח'ייבר שכן. הטיל החות'י צפוי להגיע לטווח של עד 1,930 קילומטרים, שיאפשר לו לפגוע במטרות בכל רחבי ערב הסעודית וישראל.

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כפי שהוול סטריט ג'ורנל דיווח בעבר, איראן השתמשה בטילי ח'ייבר שכן נגד בסיסים אמריקאיים במהלך המלחמה עם ארה"ב באביב האחרון, ואף רשמה הצלחות מסוימות. הטיל, שהוצג לראשונה בטהרן בשנת 2022, הוא נשק זול יחסית, נייד ובעל יכולת פגיעה מדויקת.

בשבועות האחרונים החות'ים הגבירו את התקפותיהם על ערב הסעודית בניסיון לפרוץ את המצור שריאד מובילה. ההתקפות הללו, לצד התקיפות המתמשכות של איראן נגד כלי שיט מסחריים במצר הורמוז, הובילו לעלייה במחירי הנפט ועוררו את זעמו של הנשיא טראמפ. ביום שלישי טראמפ כתב ברשת החברתית שלו, Truth Social, כי החות'ים מתנהגים "בצורה רעה מאוד".

המידע שמסרו הרשויות בתימן

הדוח של CAR, שהגיע לידי הג'ורנל לפני פרסומו מבוסס על מידע שמסרו הרשויות בתימן ביולי, לאחר שבשנה שעברה יירטו שני משלוחים שבהם הוסתר ציוד לייצור טילים בין סחורות אחרות.

"כשמגיעים משלוחים כאלה, ייתכן שהם כבר מייצרים את הטילים, וייתכן שהם עדיין מנסים ולא ממש מצליחים", אמר פביאן הינץ, אנליסט בכיר בארגון. לדבריו, מתקני ייצור הנשק של החות'ים מוסווים היטב, ולכן לא ברור עד כמה התקדמו בייצור הטילים.

טיל הח'ייבר שכן יעיל יותר מטילים אחרים מתוצרת איראן בזכות יכולתו לתמרן במהלך מעופו ולהתחמק ממערכות הגנה אווירית.

בחלק מגרסאות הטיל, החרטום הנושא את ראש הקרב מתנתק בשלב האחרון של המעוף ומשתמש במנוע קטן כדי לשנות כיוון כשהוא מתקרב למטרה במהירות של כ־9,650 קמ"ש, לדברי אנליסטים וגורמים רשמיים.

לדברי מוחמד אל באשה, מייסד חברת הייעוץ לסיכונים Basha Report, שבסיסה בוושינגטון, החות'ים הפכו לעצמאיים יותר ופיתחו יכולת לייצר נשק בעצמם, לאחר שנים בהן היו תלויים באיראן ובבעל בריתה הלבנוני, חיזבאללה. במשך שנים טהרן העבירה לחות'ים טילים כדי שיוכלו להרכיב אותם מחדש ולהשתמש בהם.

"צברו ניסיון מבצעי"

"הם פיתחו יכולות ייצור מקומיות, תוך שימוש בבינה מלאכותית בתוכנות לכטב"מים ולטילים, גיוונו את שרשראות האספקה שלהם, צברו ניסיון מבצעי ויצרו קשרים עם מבריחים אזוריים ורשתות רכש בינלאומיות", אמר אל באשה.

החות'ים, המוגדרים בידי ארה"ב כארגון טרור וכפופים לאמברגו נשק של האו"ם, הרחיבו בשנים האחרונות את קשריהם עם סין ועם ספקים אחרים.

לפי דוחות האו"ם ונתונים שאספו מומחי נשק, חברות סיניות הן כיום המקור הגדול ביותר לסחורות שנתפסו בדרכן לחות'ים. מהנתונים עולה כי רוב ספקי הרכיבים לכטב"מים של החות'ים שעליהם ארה"ב הטילה סנקציות נמצאים בסין.

הנרי תומפסון, לשעבר מומחה בפאנל הסנקציות של האו"ם על תימן, אמר כי קיימות ראיות לכך שהחות'ים מייבאים מסין רכיבים לטילים בליסטיים המונעים בדלק מוצק במשך לפחות שנתיים.

"באמצעות טילים בליסטיים לטווח בינוני, החות'ים יכולים לפגוע במטרות בעומק ערב הסעודית ולשאת מטען גדול יותר מזה של טילי שיוט וכטב"מים", אמר. "הם יהפכו לאיום משמעותי יותר".

לסין "אין רצון ואין יכולת לפקח על היעד הסופי של הטכנולוגיות שלה"

סין טוענת כי היא מצייתת לאיסור שהטיל האו"ם על מכירת נשק לארגון התימני. אף שחלק מהרכיבים שייבאו החות'ים הם מוצרים דו שימושיים, שניתן להשתמש בהם גם למטרות אזרחיות, אחרים תוכננו במיוחד לשימוש בטילים.

מייקל נייטס, ראש מחלקת המחקר בחברת הייעוץ האסטרטגי הורייזון אנגייג', אמר כי השימוש ברכיבים מסין בטילים הבליסטיים של החות'ים מעיד שלבייג'ינג "אין לא רצון ולא אמצעים לפקח על היעד הסופי של הטכנולוגיות הדו שימושיות שלה".

בשנה שעברה ארה"ב האשימה חברה סינית בסיוע לחות'ים בביצוע התקפות על כלי שיט אמריקאיים בים האדום.

הרכיבים שיובאו כוללים חלקי מתכת שיוצרו במיוחד עבור הטילים, ובהם חלקים מהמנוע ומגוף הטיל, המהווה את המבנה הבסיסי שלו. כמו כן נמצאו סנפירים המייצבים את הטיל במהלך מעופו וחלקים ממנוע רקטי המונע בדלק מוצק, המיועד לטיל מסדרת ח'ייבר שכן. הרשויות בתימן החרימו גם כלי עבודה, ציוד בדיקה וחומרי גלם, ובהם חומר מגן מתכלה שנועד להגן על חלקים מהטיל מפני החום העז שנוצר במהלך מעופו של טיל בליסטי.

בדוח של CAR הוצגו תצלומים של הרכיבים המרכזיים. בסוף שנת 2024 מומחי הארגון תיעדו יבוא של חלקים דומים, שיוצרו בהתאמה מיוחדת ובעיבוד שבבי, עבור טיל סאדר קצר הטווח, אם כי לא ידוע מי סיפק את החומרים הללו.

למומחי CAR הוצגו מסמכי המשלוח של הציוד שפורט ביולי, ובהם זוהתה יצרנית סינית של רכיבי מתכת מדויקים, המציגה את עצמה כחברה המתמחה בייצור חלקים מותאמים אישית לתעשיית התעופה והחלל. שם החברה לא צוין בדוח.

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.