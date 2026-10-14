תעלומת הבוטים האנטישמיים: מתקפת הרחפנים ברוסיה שהציתה סערה

לפני כשבוע שלחה אוקראינה רחפנים אל עבר רוסיה, ובאחת התקיפות נפגע מרכז נתונים של חברת יאנדקס (Yandex) בסאסובו שבמחוז ריאזאן. לפי דיווח של חברת Cloudflare, הפגיעה הובילה לצניחה חדה בתעבורת הרשת (היקף הנתונים והמידע שעוברים ברשת מסוימת בזמן נתון) של ענן יאנדקס.

כך, לפני ארבעה ימים, ניתן היה לראות באתר המעקב של החברה כי לאחר התקיפה צנח היקף פעילות הבוטים המיוחס לשרת זה לאפס, וגם בימים האחרונים נרשמה פעילות נמוכה של כ־10% בודדים. לפי דיווחים בתקשורת הבינלאומית, הפגיעה במרכזי השירותים האלו הובילה להשבתה מוחלטת של אתרים ולשיבושים בשירותי ענן, תחבורה, בנקאות ומדיה ברחבי רוסיה.

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בחברת NetBlocks, העוקבת אחר שיבושי רשת עולמיים, מצביעים על כך שאין סימנים להתאוששות שרתיה של Yandex, הסובלת מאובדן קישוריות מתמשך. לפני כשבוע דווח שם על ירידה של כ־25% בקישוריות של רשת הענן של החברה, וכמה ימים לאחר מכן הגיעה רמת הקישוריות ל־60% בלבד מהרמה הרגילה - ירידה משמעותית ביותר.

הפגיעה בתשתיות של יאנדקס הציתה גל טענות ברשתות החברתיות, ולפיהן המכה לשרתים הרוסיים הובילה לירידה בפעילות בוטים ופרופילים מזויפים בעולם. בין היתר נטען כי נרשמה צניחה בהיקף התכנים התומכים ב־"Free Palestine", לצד ירידה בהדהוד תכנים של דמויות כמו שדרן הרדיו האמריקאי טאקר קרלסון או מפלגת הימין הקיצוני בגרמניה, AfD.

"נעשה קל יותר לנשום"

מי שתרם לליבוי הדיון היה נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, שרמז על הקשר בין השרתים הרוסיים לבין תעשיית הבוטים העולמית. בנאום שנשא בפורום הביטחון בוורשה, ובהודעה שפרסם בפלטפורמת X, אמר זלנסקי: "כשהתחלנו להגיב על המבצע הרוסי נגד מרכזי הנתונים שלנו, וכשהתקיפות שלנו הגיעו למרכזי הנתונים של Yandex, לפתע נעשה קל יותר לנשום בפלטפורמות רבות של מדיה חברתית. אנשים רבים הבחינו בכך".

זלנסקי הוסיף: "היו פחות שנאה, פחות פילוג ופחות פרובוקציות - וזאת משום שהיו פחות בוטים. די ברור מהיכן הגיעו הבוטים, בהתחשב בכך שהם נעלמו ברגע שיאנדקס יצאה מכלל פעולה. הדבר מוכיח, שוב ושוב, שאירופה אינה המקור לבעיות. חשוב מכל - אנו זקוקים לכך שאנשים באמריקה יראו באמת את המתרחש. שיראו את האמת".

ולדימיר זלנסקי / צילום: Reuters, Maxym Marusenko

תסריט לא סביר

מומחים העוקבים מקרוב אחר פעילות בוטים ברשת מבהירים כי לא הוכח קשר מובהק בין התקיפה על יאנדקס לירידה בבוטים.

"אני לא יכול לשלול את הטענה על הסף, אך אצלנו לא רואים שינוי בנתונים - וזאת בזמן שאנו מנטרים מיליוני אתרים ומילארדי אינטראקציות מדי יום", מסביר גיא טיטונוביץ', מייסד ומנכ"ל CHEQ, המספקת הגנה לארגונים מפני פעילות לא אנושית ברשת. "אפילו הנתונים של Cloudflare, שעליהם מתבססות הטענות, מראים שהירידה נוגעת רק לתעבורה האוטומטית מהרשת של יאנדקס - ובעיקר לזחלן של מנוע החיפוש שלה, שמפסיק לפעול כשחוות השרתים מושבתת. היקף פעילות הבוטים הכולל שמקורו מרוסיה נותר כשהיה".

טיטונוביץ' מוסיף כי "גם מבחינה טכנית, התרחיש אינו סביר. גורמים שמובילים מבצעי השפעה מתוחכמים אינם פועלים משרתים מזוהים של חברה רוסית גדולה, שכן זה הציוד שהכי קל לחסום. הם משתמשים בכתובות IP ביתיות וברשתות פרוקסי במדינות היעד, כדי להיראות כמו משתמשים בשר ודם. מעבר לכך, הגרפים שמסתובבים ברשת - כמו זה המציג כביכול ירידה של 56% בתמיכה ב־AfD - אינם מציינים מקור נתונים או מדגם מוגדר".

גם במיזם "פייק ריפורטר" התייחסו לטענות, ומבדיקה שערכו נמסר כי לא נמצאו אינדיקציות לירידה חריגה בהיקף הפעילות. "בין הטענות נטען כי חלה ירידה משמעותית בהיקף הציוצים שכללו את הביטויים 'Free Palestine' ו־'Genocide'. מבדיקה שלנו של היקפי השיח ב־X, לא מצאנו ירידה משמעותית", ציינו במיזם. לצד גרפים שפרסמו להמחשת הנתונים, הוסיפו כי "היקפי השיח אחרי המתקפה אינם חריגים, ובעבר כבר נצפו היקפים דומים עבור הביטויים הללו".

במיזם התייחסו גם לגרפים הוויראליים שהציגו צניחה חדה בשיח, והבהירו כי מדובר במידע מטעה: "ב־7 באוקטובר הייתה עלייה חדה, רובה אורגנית, בעקבות ציון שלוש שנים לפרוץ המלחמה. השיח דעך למחרת".

במיזם סיכמו כי "ההשערה לפיה פגיעה באינטרנט במדינה מסוימת יכולה להשפיע על פעילות לא אותנטית ברשת איננה מופרכת - בעבר אף נחשף כי רשת משתמשים שתמכה בעצמאות סקוטלנד הפסיקה לפעול בעקבות חסימת האינטרנט באיראן. אך כאמור, במקרה של יאנדקס אין הוכחה דומה".