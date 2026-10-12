מנהיגי אירופה חשבו שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ סוף סוף ניצב לצידם, לפחות לתקופה מסוימת. אחרי התסכול בבית הלבן משורת הפסקות אש שלא התממשו, בשל התנהגות מוסקבה; אחרי שרוסיה הוזהרה בחשאי על ידי ראש ה-CIA שלא להסלים את העימות מול אירופה; אחרי הפגישות המוצלחות-יחסית בין הנשיא האמריקאי לנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי בשלל פורומים בינלאומיים; ובמיוחד אחרי שהם התחייבו לשלם את החשבון על משלוחי הנשק האמריקאיים הגדולים לאוקראינה.

אבל הימים האחרונים הוכיחו שהם טעו.

● טראמפ יעשה הכל כדי להוריד את מחירי הדלק. כולל עסקה עם פוטין

● הבכיר האיראני שאזר אומץ לתקוף את משמרות המהפכה

תקופת החסד שבה ארה"ב ואירופה פעלו בתיאום, והפגינו חזית אחידה מול רוסיה בנוגע למלחמה באוקראינה, הסתיימה בסוף השבוע. הרקע המיידי הוא ההתקפות של אוקראינה על מטרות אנרגיה רוסיות, שרשמו הצלחה הולכת וגוברת. האוקראינים פוגעים בשנה החולפת באופן סדרתי בבתי זיקוק ברחבי רוסיה, כולל באתרים המרוחקים אלפי קילומטרים מהגבול האוקראיני. התקיפות כבר גרמו למשבר דלקים משמעותי ברוסיה ולקריסה ביצוא.

בשורת הצהרות וצעדים בימים האחרונים הבהיר הנשיא האמריקאי לאירופה ולאוקראינה כי הקו מבחינתו נחצה. ראשית הודיע כי הוא מבטל את האמברגו האמריקאי על רכש דיזל רוסי, בשל המחירים הגלובליים הגבוהים של הדלק. הוא אישר יבוא אמריקאי מרוסיה, באמצעות אותן מכליות שעד לאחרונה היו יעד למלחמה כלכלית ופוליטית. אומנם מדובר בכמויות זניחות יחסית, ובהשעיה בלבד של הסנקציות ולא בביטולן, אבל התקדים נרשם והחרם המסחרי נשבר.

"שיפסיק לעזאזל לתקוף"

טראמפ מאשים את המתקפות האוקראיניות על התשתיות הרוסיות בעלייה הגלובלית במחירי הדיזל, כולל בארה"ב, סוגיה שמסיבה לו צרות פוליטיות במדינות רפובליקניות לפני בחירות אמצע הכהונה בחודש הבא. מחיר גלון דיזל בארה"ב עמד בתחילת השבוע על 6.3 דולרים, עלייה של 65% ממחירו לפני כשנה. לפי אנליסטים, המלחמה במפרץ ממלאת תפקיד מפתח בהתייקרות, אבל לנשיא האמריקאי נוח יותר להאשים את אוקראינה. בנוסף, מאשים טראמפ את מדינת קליפורניה הדמוקרטית בצמצום יכולות זיקוק מסיבות סביבתיות. בפועל, מסבירים אנליסטים, מדובר בשילוב של כל הנסיבות יחד.

"זלנסקי צריך לעשות רק דבר אחד - להפסיק לפגוע במתקני ייצור דיזל ברוסיה. הוא גורם למחסור בדיזל וזה פוגע בעולם", אמר טראמפ בשבועות האחרונים. בסוף השבוע, אחרי ההכרזה שלו על ביטול החרם על דיזל רוסי, הוא אף החריף את הטון. "עדיף (שזלנסקי) יפסיק לעזאזל את המתקפות", אמר לתקשורת בשבת, והוסיף: "אוקראינה צריכה נשיא חדש".

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ / צילום: Shutterstock

לאחר מכן, הודיע טראמפ באופן חד-צדדי בפוסט ברשת החברתית בבעלותו כי רוסיה ואוקראינה מחויבות ל"הפסקת אש בתחום האנרגיה" החל מרגע ההכרזה. בשני הצדדים לא אישרו כי התקבלה הסכמה שכזו.

בבסיס הזעם האמריקאי הנוכחי עומדת החלטה אסטרטגית של קייב "לגבות מחיר" מהרוסים באמצעות תקיפת תשתיות אנרגיה. לפי האוקראינים, זו תגובה הולמת ומידתית למה שהם רואים כקמפיין פגיעה בתחנות כוח אוקראיניות מאז תחילת המלחמה. האסטרטגיה האוקראינית השתכללה בשנה האחרונה, והיא כוללת שימוש בכטב"מים מתקדמים, חלקם חמושים בחומרי נפץ וחלקם לשם הטעיה, כדי לפגוע בבתי זיקוק ברחבי רוסיה. ברשתות החברתיות הוצג בסוף השבוע תרגיל חירום שהתרחש בבית זיקוק רוסי יותר מ-3,500 קילומטר מקייב.

רוסיה אינה מצליחה לשקם את כל הפגיעות הללו, בשל אמברגו שהטיל המערב על ציוד וטכנולוגיות לזיקוק נפט, תכיפות התקיפות האוקראיניות, או שניהם. מחיר הדלק ברוסיה זינק בעשרות אחוזים בשנה החולפת, כשהוא תורם לאינפלציה עולה, ותמונות של תורים של קילומטרים בתחנות דלק מתפרסמות בתקשורת. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הפחית בערך הבעיה, אך הודה בה, ואמר כי התקיפות הפחיתו "כאחוז אחד מהתמ"ג הרוסי".

לפחות 24 מתוך 36 בתי הזיקוק הרוסיים הגדולים ביותר היו יעד למתקפה רק בחצי השנה האחרונה, לפי סקירה של חברת הדירוג סטנדרט אנד פורס (S&P). חלקם הותקפו חמש פעמים. "אנחנו מכוונים על החלקים החשובים ביותר בבתי הזיקוק", אמר מפעיל כטב"ם אוקראיני ל"וושינגטון פוסט" בסוף השבוע, "אנחנו לא צריכים להרוס את כל המתקן, אנחנו יודעים איפה לפגוע כדי שהוא לא יחזור לתפקד".

קריסה ביצוא הדלקים

התוצאה: יצוא הדלקים של רוסיה קרס ב-50% באוגוסט האחרון, בהשוואה לאוגוסט אשתקד, לפי דוח S&P. ייצור הדיזל ברוסיה פחת ב-30% בשנה החולפת, לפי דוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה (IEA).

הצעד האחרון של טראמפ, שעליו דיווחו בתחילת השבוע כלי תקשורת אירופיים, הוא לאיים על המשך אספקת הנשק האמריקאי לאוקראינה. הנשיא האמריקאי כבר הפסיק מזמן את מימון הנשק בעשרות מיליארדים שהוביל ממשל ביידן, והטיל את עלויות המימון על מדינות אירופה. "אם הן רוצות לשלם על הנשק לאוקראינה - הן מוזמנות", אמר. האירופים, מצידם, הרימו את הכפפה, והקצו עשרות מיליארדי אירו בחודשים האחרונים לחימוש אוקראינה בנשק אמריקאי מתקדם. כעת, טראמפ מאיים להפסיק את המשלוחים אם אוקראינה לא תפסיק את המתקפות על בתי זיקוק רוסיים.

"הם (האמריקאים) מתקשרים לקייב, הם מתקשרים לכל בירה אירופית", אמר ל"פייננשל טיימס" גורם מעורב. האיומים המושמעים הם להפסיק את אספקת המודיעין השוטפת לצבא אוקראינה וכן להשעות את תוכנית רכש הבזק של נשק אמריקאי על ידי אוקראינה.

כך אירופה שוב מוצאת את עצמה בפוזיציה של מי שמנסה להגן על אוקראינה מפני החלטות הבית הלבן. אין לה הרבה קלפים לעשות זאת, מלבד הצהרות תמיכה בזכותה של אוקראינה להגן על עצמה, כפי שנשמעו גם בסוף השבוע. בבריטניה, ראש הממשלה לשעבר בוריס ג'ונסון הציע שהצי המלכותי יחסום מכליות דיזל שיהיו בדרך להוביל סחורה רוסית לארה"ב, אבל עמדת הממשלה היא להמתין ולראות.

באוקראינה עצמה לא פוסלים את ההצעה להפסקת אש בתחום המתקפות על האנרגיה, רק דורשים שהיא תכובד על ידי רוסיה. בינתיים, המתח בין זלנסקי לטראמפ הולך וגואה, והבית הלבן מציב את עצמו כמעט בצד הרוסי בעימות המתמשך.