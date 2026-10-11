נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז במהלך סוף השבוע שרוסיה תייצא דלק "לשוק האמריקאי והעולמי", זאת במטרה להפחית את מחירי הדלק שזינקו בעשרות אחוזים בחודשים האחרונים. אך הכמות שרוסיה מבטיחה לייצא זניחה מאוד, ולא צפויה להשפיע משמעותית על מחיר הדלק. זאת, כמובן, בהנחה שהיא בכלל תצליח לספק את הדלק שהבטיחה, שכן יש מחסור אקוטי ברוסיה עצמה בשל מתקפות אוקראיניות וצריכה אדירה של הצבא הרוסי. אנליסטים צופים שהעסקה תפגע במניות חברות הזיקוק הישראליות.

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"סיימתי כעת דיון מוצלח מאוד עם הנשיא ולדימיר פוטין, שבו הוסכם שרוסיה תספק מעל 300 אלף טונות של דלק דיזל לשוק האמריקאי והגלובלי, 500 אלף נוספים במהלך נובמבר, ומיליון טון מיד לאחר מכן", צייץ הנשיא טראמפ. וולודימיר זלסנקי, נשיא אוקראינה, זעם שמדובר ב"מתנה לפוטין" ו"השקעה במלחמה שצריכה להסתיים, לא להתארך". במקביל, משרד האוצר האמריקאי פרסם הקלה בסנקציות המתירה מכירת דיזל רוסי שהיה אסור עד כה, זאת עד אפריל 2027.

היקף היצוא - טיפה בים

אך בפועל, מדובר בכמות זעירה, שספק אם תשפיע על מחיר הדלק העולמי. בנובמבר 2024, רוסיה ייצאה 2.83 מיליון טונות דיזל. בנובמבר 2025, כמות זו הצטצמה ל־2.37 מיליון טונות בלבד, כך מדווח אתר התעשייה Hydrocarbon Processing. זה, חשוב לציין, יצוא של דיזל בלבד ודרך הים בלבד, בעוד שיצוא הדלק המלא גדול בהרבה. ביולי 2026 הפסיקה רוסיה את היצוא לחלוטין בעקבות מתקפות אוקראיניות. כעת, על פי ההבטחה לטראמפ, היא תייצא 0.5 מיליון טונות דיזל בנובמבר - כחמישית מהכמות שהיא ייצאה לפני כן, עוד כשהייתה תחת סנקציות.

מדובר על טיפה בים: צריכת הדיזל העולמית עומדת על כמעט 120 מיליון טונות בחודש, כך שעוד חצי מיליון לא צפוי להזיז את המחט באופן ניכר. הכמות החודשית שרוסיה הבטיחה לספק בנובמבר תספיק לצריכה עולמית של כשלוש שעות. גם בישראל, סביר להניח, זה לא יביא לשינוי מהותי במחירי הדלק.

מעבר לכך, "לא בטוח שרוסיה בכלל יכולה לספק את הכמות שמדובר עליה", אומר פרופ' יהושע קרסנה, לשעבר בכיר באחד מארגוני המודיעין ומנהל הפורום לשיתוף פעולה אזורי במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. עד היום, רוסיה הטילה אמברגו יצוא מוחלט על דיזל, בשל שילוב בין מתקפות אוקראיניות תכופות ואפקטיביות על מתקני הזיקוק הרוסיים ובין "צריכה פנימית - צבא שצריך הרבה דיזל", אומר פרופ' קרסנה.

השילוב של שני אלה מביא למשבר דלק של ממש ברוסיה, כולל "התייבשות" של תחנות דלק מסוימות ותורים ארוכים לתחנות הדלק שנשארו. לכן, ההבטחות של רוסיה לחזרה לייצוא של 3 מיליון טונות דיזל בחודש ברגע שבתי הזיקוק יחזרו לפעולה בהיקף מלא, נראות כלא מאוד רלוונטיות. גם הכמות הקטנה בהרבה שמובטחת בחודשים הקרובים לא בטוחה כלל.

תחנת דלק של BP בארה''ב / צילום: ap, Nam Y. Huh

"טראמפ לא השיג דבר"

גם ד"ר אילן גילדין, מנהל קרן גידור ושותף בקרני פמילי אופיס, ספקן לגבי ההשפעה של העסקה על שוק הדלק העולמי: מבחינת כמויות מפורסמות, טראמפ "לא השיג דבר מהותי, בעיקר הודעה לעיתונות, וזאת בהנחה ובאמת ייושם. על הדרך הרחיק עוד קצת את אוקראינה, עקץ את זלנסקי, והראה גם שכתוצאה מההחלטה שלו לקטוע את הסיוע לאוקראינה, אוקראינה כבר לא ממש חייבת לו דבר".

אוקראינה עדיין רוכשת כלי נשק אמריקאיים כמו טילים, חימושים משוטטים ופגזי ארטילריה, אך המימון לכך מגיע מאירופה, מה שמניב רווחים ניכרים לתעשיית הנשק האמריקאית. הסיוע הישיר בציוד, שהתגבר בימי ביידן אך נעצר בימי טראמפ, נבלם - ובכך ארה"ב איבדה מנוף לחץ משמעותי על אוקראינה. על פי דיווחים, טראמפ ביקש מאוקראינה מספר פעמים להפסיק את המתקפות האוקראיניות על מתקני הזיקוק ברוסיה - אך סורב. זאת, כנראה, בשל האפקטיביות הגבוהה של מתקפות אלו לעומת המנוף המוגבל שנשאר לארה"ב לאחר ביטול הסיוע הישיר.

המהלך של טראמפ מגיע על רקע זינוק במחיר הדלק העולמי, ובארה"ב בפרט. בתחילת השנה, מחיר הדיזל הממוצע בארה"ב עמד על כ־3.5 דולר לגלון, וזינק לכ־6.3 דולר בחודש ספטמבר. מחיר הדלק בארה"ב נחשב בעל השפעה פוליטית משמעותית, ולקראת בחירות האמצע בהן צפוי "סחף דמוקרטי" דרמטי במיוחד, טראמפ עושה ככל יכולתו כדי להקל על מחירי הדלק. בפועל, לא ברור עד כמה העסקה עם רוסיה תוביל לתוצאות שטראמפ מכוון אליהן.

המניות הישראליות יגיבו

השפעה משמעותית של המתקפות האוקראיניות על יכולת הזיקוק ברוסיה היא עלייה ב"מרווח הזיקוק" - הפער בין מחיר הנפט הגולמי למחיר מוצרי הדלק. פער זה הוא הבסיס לרווחי בתי הזיקוק, מהם יש שניים בישראל: בז"ן הגדולה בחיפה ובז"א הקטנה באשדוד. מרווח הזיקוק של דיזל זינק מ־22 דולר לחבית בתחילת השנה ל־68 דולר כעת, ובתי הזיקוק צפויים להרוויח בהתאם.

גם אם הכמויות שרוסיה תשחרר כעת לא צפויות להיות משמעותיות, המהלך עשה רעש תקשורתי נרחב בשל העובדה שמדובר על עסקה של ארה"ב ורוסיה, מה שעלול להשפיע לרעה על מחירי המניות של בזן ובז"א.

על פי האנליסט ליאור וידר מ"מכפיל רווח", "סולר הוא התזקיק החשוב והרווחי ביותר עבור בתי הזיקוק, ומרווחי הסולר שהרקיעו שחקים בחודשים האחרונים היוו את מנוע הרווח המרכזי של הענף. הצפת השוק בסולר רוסי נועדה במפורש "לשבור" את המרווחים הללו, ועבור בז"ן, שמערך הייצור שלה במפרץ חיפה ממוטב לתפוקת סולר וקרוסין, מדובר באירוע שעשוי ללחוץ כלפי מטה את מרווח הזיקוק המנוטרל ואת ה־EBITDA ברבעונים הבאים".

לדברי וידר, "יש לקחת את השפעת המהלך בפרופורציה. ראשית, מרווחי התזקיקים באופן כללי נמצאים גם היום באזורים גבוהים במיוחד ברמה היסטורית, כך שגם אם לכאורה עשויה להיות ירידה, היא תגיע ממקום גבוה. שנית, קיים ספק ממשי ביכולת הפיזית של רוסיה לעמוד בהיקפי האספקה הללו, ואם יתברר שמדובר בהצהרה פוליטית בלבד המרווחים עשויים לזנק חזרה. שלישית, בז"ן נהנית ממעמד ייחודי כספק עוגן של 60%-70% מתצרוכת הדלקים בישראל".