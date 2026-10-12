הבכיר האיראני שאזר אומץ לתקוף את משמרות המהפכה

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1החיזוק הישראלי לטנקים של צבא מרוקו

ישראל סיימה הופעה היסטורית ומוצלחת במיוחד בסלון האווירי במרקש, בגיבוי הממשל המרוקאי שמעוניין לרכוש מוצרים נוספים כמו מערכת ההגנה האווירית קלע דוד והטילים הבליסטיים לורה. עתה, מתגלה כי המגמה החיובית לא מסתכמת במערכות של רפאל והתעשייה האווירית, כי אם גם באלו של אלביט, שמאז כינון הסכמי אברהם סגרה עסקאות אסטרטגיות רבות עם רבאט.

● החברה של טורקיה העלתה כתבה על הסחר עם ישראל, ואז מחקה

● כך הפכה מרוקו לרוכשת מרכזית של נשק ישראלי

באתר מורוקו־מייל דווח כי החברה הבת המרוקאית של אלביט, MMI (Moroccan Military Industry), צפויה לספק צריחים לטנקים של צבא מרוקו כבר החל ממרץ הקרוב. הצדדים, על פי הדיווח, הכריזו על כך בשולי הסלון האווירי של מרקש, ונובעים מהשאיפה המרוקאית להגביר את העצמאות הביטחונית שלהם. כפי שדווח בגלובס, בחמש השנים האחרונות, ישראל ניצבה במקום השני בטבלת מקורות היבוא הביטחוני המרוקאי, עם כ־24% מהרכישות.

את הצריחים המבוקשים של אלביט יתקינו על משוריינים 8X8 של צבא מרוקו שמרכיבה באופן מקומי במדינה, החברה ההודית טאטא. בה בעת, MMI מתכוונת, בהתאם לרצון משרד ההגנה ברבאט, לפתח מערכות הגנה מפני כטב"מים, שיכללו הן את מערכות המכ"ם והן את חימושי היירוט בעלויות נמוכות.

איפה במרוקו החברה הבת של אלביט מקימה מפעל חדש? על כך בידיעה המלאה.

מתוך מורוקו־מייל. לקריאת הכתבה המלאה.

2הבכיר האיראני שנמאס לו מהתוקפנות הצבאית של משטר האייתוללות

שר החוץ האיראני לשעבר מוחמד ג'וואד זריף נחשב לדמות יוצאת דופן ברפובליקה האסלאמית: מחד, הוא אנטי־ישראלי כמו כל אנשי משטר האייתוללות, ומאידך - תומך בתהליכים דיפלומטיים כנים, כפי שמשתקף מהסכם הגרעין עם ממשל אובמה ב־2015. בצל זאת, כעת הוא יצר סערה נוספת בטהרן, לאחר שהתפרסם השבוע ציטוט שלו ממאי האחרון, שבו הצהיר כי מדינתו נדרשת להפחית את שימושה בתוקפנות צבאית, ולהעדיף פעילויות דיפלומטיות שיקרבו אותה אל מדינות המערב.

בנשיונל האמירותי מצטטים את זריף, באומרו כי "מאזן הכוחות השתנה". לדבריו, "נשק גרעיני אינו יוצר הרתעה, בדיוק כפי שלא הגן על ישראל או על ברית המועצות". סוגיה מעניינת, היא שזריף לא חסך ביקורת ישירה ממשמרות המהפכה ככלל ומכוח קודס בפרט, שאחראי על הפעילות התוקפנית מחוץ למדינה. "אם אנו רואים באזור כאיום, שגרירינו חייבים להיות נציגי כוח קודס, (אך) אם רואים בו הזדמנות, שגרירינו חייבים להיות אנשי עסקים ודיפלומטים", הסביר שר החוץ האיראני לשעבר.

כצפוי, דבריו עוררו סערה גדולה בטהרן, כשבעיתון השמרני קייהאן אף האשימו את זריף בפגיעה בביטחון הלאומי ובסיוע לארה"ב. "מדוע, דווקא ברגעים שבהם ארה"ב מוצאת את עצמה במבוי סתום וחסרת אונים מול כוחה של איראן, אתם נותנים לאויב מרווח נשימה על ידי שיגור מתקפה התאבדותית על זרועות הביטחון הלאומי?", נכתב בעיתון.

ומה פורסם בסוכנות הידיעות של הממשל האיראני? על כך בידיעה המלאה.

מאת דוד וויאנוביץ', מתוך נשיונל. לקריאת הכתבה המלאה.

3הנפט המפרצי חוזר אל הלקוחות בארה"ב

חילופי המתקפות הממושכים בחודשים האחרונים בין איראן לבין ארה"ב במפרץ הפרסי ובמיצר הורמוז גרמו להשפעות קשות על משק האנרגיה העולמי, ובמיוחד בתחום הנפט. אולם, נתונים שמפורסמים לגבי הסחר בנפט באוגוסט, מעידים כי די היה בהפסקת המתקפות הזמנית דאז - כדי להזרים נפט מפרצי במהרה בחזרה למשק האמריקאי. באותו החודש, רכישות הדלקים של ארה"ב מכווית, ערב הסעודית, ואיחוד האמירויות, זינקו ברגע אחד ולזמן קצר. כך, ב־AGBI פורסם כי ההסכם מ־17 ביוני הביא לכך שבתוך שישה ימים בלבד, כ־172 ספינות חצו את הורמוז. כך לפי נתוני חברת קפלר.

בינתיים, בסוכנות הידיעות הממשלתית הטורקית אנאדולו מדווחים כי באיראן, באופן אירוני למדי, מאשימים את ארה"ב בהברחות נפט. בראיון לערוץ הטלוויזיה האיראני הממלכתי באנגלית פרס TV, מזכיר המועצה לביטחון לאומי של איראן האשים את פיקוד מרכז האמריקאי בהובלת רשת הברחות נפט דרך מיצר הורמוז, בסיוע צבאי אמירותי.

לפירוט המלא על המצב בשוק האנרגיה, קראו את הכתבות המלאות.

מאת ולנטינה פסקוואלי, מתוך AGBI. לקריאת הכתבה המלאה.

מאת טארק שוארף, מתוך אנאדולו. לקריאת הכתבה המלאה.