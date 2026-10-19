מגמה מעורבת באסיה, וול סטריט מתאוששת לקראת שבוע הדוחות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

07:00

השווקים בעולם מתאוששים הבוקר מהירידות של השבוע האחרון ומספקים לשוק מעט אוויר לנשימה לקראת שבוע עמוס בדוחות כספיים שעשויים לקבוע את כיוונו, על רקע הלחץ הגובר על מניות הבינה המלאכותית. החוזים העתידיים בוול סטריט ירוקים ובאסיה מגמה מעורבת.

רגיעה קלה גם במחירי הנפט שנסוגים משיא של חמישה חודשים, למרות שההסלמה במזרח התיכון עדיין על הפרק. מחיר הנפט מסוג ברנט, יורד ב־1.7% לכ־108 דולר לחבית.

אסיה

באסיה, מדד ניקיי 225 היפני יורד ב־0.8%, והקוספי בדרום קוריאה עולה ב-0.6%, בסין מדד שנגחאי ללא שינוי ומדד MSCI אסיה פסיפיק מאבד 0.6%, לאחר שצמצם את הירידות מוקדם יותר, בהודו הניפטי ללא שינוי.

עוד הבוקר, הצמיחה הכלכלית בסין האיצה ברבעון השלישי וצמחה ב-4.5% מעבר לציפיות. הנתון מחזק את הסיכוי שבייג'ינג תעמוד ביעד הצמיחה השנתי, אך גם מפחית את ההסתברות לצעדי הקלה נוספים מצד הממשלה.

וול סטריט

החוזים העתידיים על מדדי המניות בארה"ב מתאוששים מהירידות של יום שישי, לאחר הטלטלה במניות השבבים, ומספקים לשוק מעט אוויר לנשימה לקראת שבוע עמוס בדוחות כספיים שעשויים לקבוע את כיוונו, על רקע הלחץ הגובר על מניות הבינה המלאכותית.

החוזים על מדד S&P 500 עולים ב־0.2%, ואילו החוזים על נאסד"ק מטפסים ב־0.4%. זאת לאחר שבשבוע שעבר רשם מדד השבבים (SOX) את רצף ימי הירידות הארוך ביותר שלו מאז 2006.

וול סטריט חוזרת למסחר לאחר שבוע אדום והיא תעמוד השבוע במבחן משמעותי: דוחות של ענקיות הטכנולוגיה יגיעו על רקע החשש מהתייקרות המימון ומהיכולת של השקעות ה־AI להצדיק את עצמן, בזמן שתשואות האג"ח מטפסות.

בשלישי ידווחו ספייס X ונטפליקס, ברביעי, מטא תעמוד במבחן סביב היקף ההשקעות ב־AI והיכולת לתרגם אותן להכנסות ולרווחים. הן לא היחידות שידווחו, ווסטרן דיגיטל, לם ריסרץ' וטקסס אינסטרומנטס יספקו תמונה רחבה יותר על הביקוש בענף השבבים.

תל אביב

הבורסה בתל אביב פותחת הבוקר שבוע ללא סיבות לאופטימיות - אבל גם בשבוע שעבר לא היו כאלה ולמרות זאת הבורסה עלתה בכ-4%. אחת הסיבות לעליות בת"א בשבוע שעבר היתה הירידה באינפלציה, אם המשקיעים קיוו להורדת ריבית השבוע, רוב הכלכלנים סבורים שזו תישאר ללא שינוי, לאכזבת המשקיעים.

המניות הדואליות חוזרות עם פערי ארביטראז' שליליים, יבלטו לשלילה מניות השבבים טאואר (7%-), נובה (3%-) וקמטק (2%-). פאלו אלטו צפויה ליפול במעל 8%, לאחר שצנחה במסחר בניו יורק יחד עם יתר מניות אבטחת הסייבר.

עוד משהו שכדאי לדעת

פול טיודור ג'ונס, מיליארדר אמריקאי ומנהל קרן גידור, אחד ממשקיעי המאקרו הבולטים בוול סטריט, נערך לאפשרות ששוק המניות האמריקאי יתקשה ב־2027. הסיבה אינה בהכרח האטה ברווחי החברות, אלא שינוי במאזן הכוחות בשוק: גל הנפקות ענק צפוי להגדיל את היצע המניות, בזמן שתשואות האג"ח הגבוהות הופכות את ההשקעה במניות למאתגרת יותר.

ג'ונס, שהתפרסם בין היתר בזכות ההימור שלו לקראת מפולת המניות של 1987, מתכוון להחזיק בפוזיציות שורט על מניות במהלך 2027, עם זאת, הוא אינו שולל המשך עליות בשוק בטווח הקצר, עד השנה.

אגב, היום בדיוק חל "יום ההולדת" ה-39 של "יום שני השחור" (Black Monday). יום שבו מדד הדאו ג'ונס האמריקאי צנח ב-22.6%, הנפילה החד-יומית החדה ביותר בהיסטוריה של וול סטריט.

ג'ונס מודאג בעיקר גל ההנפקות הצפוי, שעשוי לכלול חברות פרטיות גדולות מתחום הבינה המלאכותית, ובהן OpenAI ואנתרופיק, לצד חברות טכנולוגיה נוספות. אלה עשויות להזרים לשוק מניות בהיקפים גדולים ולחייב את המשקיעים להפנות אליהן הון, במקום לרכוש מניות שכבר נסחרות בבורסה.

לפי התחזית המובאת ב-The Stree, גולדמן זאקס צופה כי גיוסי ההון באמצעות הנפקות והנפקות המשך בארה"ב יגיעו ל־675 מיליארד דולר ב־2026 ול־600 מיליארד דולר ב־2027. בנוסף, מכירת מניות בידי בעלי מניות ותיקים ושחרור מניות שהיו חסומות למכירה עשויים להגדיל עוד יותר את ההיצע.

ג'ונס מזהה בכך היפוך של מגמה שתמכה בשוק בשנים האחרונות: רכישות עצמיות של מניות בידי חברות ומיזוגים ורכישות צמצמו את היצע המניות הזמינות למשקיעים. כעת, לדבריו, התמונה עלולה להתהפך, ולהזכיר את התקופה שבין 1998 ל־2002, שבה שוק המניות התמודד עם גל הנפקות ומפולת מניות הטכנולוגיה.

התרחיש של ג'ונס אינו ודאי, אך הוא מעלה שאלה חשובה: האם הביקוש למניות יצליח לספוג את גל ההיצע הצפוי, במיוחד אם עלות המימון תישאר גבוהה?