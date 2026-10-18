מנכ"ל קבוצת ברן הודיע על כוונתו לסיים את תפקידו

קבוצת התשתיות וההנדסה ברן דיווחה היום (א') לבורסה כי המנכ"ל יצחק פרנק הודיע על כוונתו לסיים את תפקידו. פרנק מילא תפקידים שונים בחברה וכיהן בחמש השנים האחרונות בתפקיד המנכ"ל.

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פרנק ימשיך לכהן בתור מנכ״ל ברן עד למציאת מחליף. יו"ר ברן הוא מאיר דור והחברה עוסקת במתן שירותים הנדסיים לביצוע פרויקטים, כמו כן, ברן היא חברת ניהול הפרויקטים ההנדסיים מהגדולות בארץ והיא נסחרת בשווי שוק של כ-468 מיליון שקל.