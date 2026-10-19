מטוס מישראל לווינה ביצע נחיתת חירום בבולגריה

עדכונים שוטפים

03:36 - אזרח ישראלי הגיע לכניסה לעיר מעלה אדומים עם פצעי ירי, מותו נקבע במקום

אזרח ישראלי בשנות ה-60 לחייו נפגע הלילה (בין ראשון לשני) באירוע אלימות, לאחר שנפצע בכפר אלעיזריה והגיע אל הכניסה לעיר מעלה אדומים כשהוא סובל מפצעי ירי. גורמי הרפואה שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו, ושוטרי תחנת מעלה אדומים פתחו בחקירה.

הדיווח על האירוע התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים בשעה 01:42, על גבר שהובא לחבירה עם צוותי מד"א לאחר שנפצע באלעיזריה, כפר שנמצא בשטחי B. חובשים ופרמדיקים שהגיעו לזירה מצאו אותו ללא דופק וללא נשימה, כשהוא סובל מפציעות חודרות, וקבעו את מותו. לכתבה המלאה

00:17 - דובר משמרות המהפכה חוסין מוחבי: "כל פגיעה בתשתיות האנרגיה של איראן, למרות שתתוקן מיד בידי המדענים הצעירים שלנו, תהפוך את השטחים הכבושים לעד לאדמה חרוכה ותעקור את גוזליהם אל מדבר סיני. העולם יראה מה יקרה"

23:58 - דובר צה"ל: מוקדם יותר היום זוהתה שרפה סמוך למאחז בלתי חוקי סמוך לוואדי א-רח'ים שבחטיבת יהודה

בעקבות זיהוי השרפה, כוחות צה"ל ושוטרי מחוז ש"י קפצו למרחב וביצעו סריקות אחר החשודים. לאחר מכן התברר כי כמה אזרחים ישראלים שנכנסו למרחב הכפר ריססו כתובות גרפיטי והציתו מכולה ששימשה כמחסן. כוחות המשטרה החלו בחקירת המקרה ובוצע תחקור בשטח באבטחת כוחות צה"ל. בנוסף, במהלך היום פעלו כוחות הביטחון לפינוי המאחז הבלתי חוקי

23:52 - שר החוץ של איראן עראקצ'י: "בפעם האחרונה שרציתם 'לסיים את העבודה', איראן יצאה חזקה עוד יותר"

אמר, והמשיך: רוצים לנסות שוב את מזלכם? אתם מוזמנים. אבל היזהרו; גם לנו יש עבודות שטרם סיימנו. נתניהו גורר את אמריקה למלחמה נוספת כדי להישאר מחוץ לכלא, יהיו ההשלכות על ישראל אשר יהיו, ועל אחת כמה וכמה על נשיא ארה"ב"

22:46 - דרמה במטוס לווינה: אנונימי התקשר לדווח על פצצה במטוס שהמריא מישראל, נבדק אם מדובר בהתרעת שווא

בעקבות ההתרעה שהתקבלה בשמיים המטוס ביצע נחיתת חירום בסופיה שבבולגריה. בישראל כרגע מנסים לקבל תמונת מצב, בחברה עודכנו על "חשש לחומר נפץ". עם נחיתתו, המטוס החל לעבור בדיקות על ידי המקומיים. על סיפון המטוס היו 6 אנשי צוות ו-51 נוסעים, שישובצו לטיסות חדשות. בחברת התעופה מאשרים: "המטוס עובר כעת סריקות ביטחוניות". לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12