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SpaceX

אילון מאסק מבטיח: בשנה הבאה כל ילד אמריקאי יקבל מניה של SpaceX

בפוסט שפרסם היום ברשת X, מבטיח אילון מאסק, מנכ"ל SpaceX כי בשנה הבאה יעניק מניה אחת מתוך אחזקותיו ב-SpaceX לכל ילד בארה"ב • הצהרתו של מאסק נולדה כתגובה לפוסט של חברת אנת'רופיק שפורסם אתמול, לפיו בכוונתה להקצות 5% ממניותיה לקרן תועלת ציבורית חדשה

שירות גלובס 13:02
צילום: Shutterstock
צילום: Shutterstock

בפוסט שפרסם היום ברשת X, מבטיח אילון מאסק, מנכ"ל SpaceX כי בשנה הבאה יעניק מניה אחת מתוך אחזקותיו ב-SpaceX לכל ילד בארה"ב.

מאסק מחזיק כיום בכ-4.8 מיליארד מניות של SpaceX, על פי דיווח שהוגש לרשות ניירות ערך האמריקאית בחודש אוגוסט. נתון זה עולה ל-6.4 מיליארד מניות כאשר מביאים בחשבון אופציות למניות ומענקים שטרם הבשילו, המייצגים החזקה של 48.4% בחברה.

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על פי נתוני מפקד אוכלוסין רשמיים, נכון ל-1 ביולי 2025 חיו בארה"ב 72 מיליון ילדים מתחת לגיל 18. מהלך זה משקף חלוקת מניות בשווי של כ-10.5 מיליארד דולר מצדו של מאסק, בהתחשב במחיר הסגירה של מניית SpaceX ביום שישי, שעמד על 146.03 דולר.

"זה יהיה הראשון מתוך רבים", סיכם מאסק את הפוסט, מבלי לספק פרטים נוספים על האופן שבו תתבצע חלוקת המניות.

הצהרתו של מאסק נולדה כתגובה לפוסט של חברת אנת'רופיק שפורסם אתמול, לפיו בכוונתה להקצות 5% ממניותיה לקרן תועלת ציבורית חדשה, כאשר היקף ההחזקה עשוי לגדול ככל ששווי החברה יצמח. מאסק הגיב להם תחילה: "אני ממליץ להעניק את המניות ישירות לציבור" - ולאחר מכן פרסם בעצמו את ההבטחה.