המדינה באירופה שרוצה לרכוש מערכת לייזר מרפאל

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1קפריסין רוצה לרכוש מערכת לייזר מישראל

היצוא הביטחוני הישראלי נמצא בשיא, ובמסגרתו מדינות האזור - בהן קפריסין - משתמשות במוצרים מגוונים. כעת, לאחר שהמשמר הלאומי הקפריסאי צירף סוללה נוספת של מערכת ההגנה האווירית ברק MX מתוצרת התעשייה האווירית, מעוניינים בניקוסיה גם במערכות מדגמים אחרים. כך לפי אתר פילניוז המקומי.

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ההתעניינות בניקוסיה, לפי פילניוז, היא במערכות מתוצרת רפאל: כיפת ברזל, דרון דום ולייט בים. השאיפה לרכוש לייט בים היא המסקרנת, משום שמדובר במערכת הלייזר המוקטנת של רפאל. בניגוד לאור איתן המאסיבי עם 100 קילו־וואט, זו מערכת קטנה עם הספק של 10 קילו־וואט. היא קלה וניידת יותר, ונועדה להתקנה על גבי רכבי 4X4 או נגמ"שים, כדי לספק הגנה טקטית ניידת לכוחות המתמרנים מפני מל"טים ורחפנים.

כיפת ברזל היא אותה מערכת מוכרת, טכנולוגיית דגל של מדינת ישראל, שאף תגברה את איחוד האמירויות במלחמה מול איראן. כיפת ברזל תופסת את השכבה התחתונה במערך ההגנה האווירית הרב־שכבתי של ישראל. דרון דום היא מערכת חכמה ומודולרית המהווה פתרון טכנולוגי המתבסס על שלושה רבדים הנחוצים להתמודדות יעילה נגד איומי רחפנים ומל"טים - איתור, זיהוי ונטרול האיום. המערכת משלבת מכ"ם מתקדם ומאפשרת שילוב של חיישנים מסוגים שונים: מצלמה אלקטרו-אופטית, יכולות איתור מתקדמות ונטרול האיום באמצעי ל"א (לוחמה אלקטרונית) של כל סוגי הרחפנים והמל"טים באזור מוגדר.

מה יעשו בקפריסין עם מערכות הנשק הרוסיות שבידיהם? על כך בכתבה המלאה.

מאת אנדראס פוגיאצי, מתוך פילניוז. לקריאת הכתבה המלאה.

2טורקיה מתחמקת מברית מכה, ופונה לסיוע מאיראן

ברית מכה בין ערב הסעודית, טורקיה ופקיסטן נחתמה לפני כחודשיים בקול תרועה רמה, אבל מאז התרסקה בקול ענות חלושה. המורדים החות'ים ממשיכים לשבש את התנועה הימית והאווירית הסעודית, כשהן מצד טורקיה והן מצד פקיסטן ניכרת התחמקות - במקום מעורבות צבאית. עתה, לפי אל־מוניטור, ניכר שהאופן העיקרי שבו הטורקים החליטו להיות פעילים הוא בכלל דיפלומטית, מול הפטרון של החות'ים - איראן.

למעשה, אנקרה אפילו לא מסתירה את מה שהיא עושה. שר החוץ הקאן פידאן סיפר לפני כשבוע, כי מדינתו פועלת לקידום "הידברות". ברמה הרשמית, בעוד פידאן שוחח עם מקבילו האיראני עבאס אראקצ'י ביום שלישי, באותה עת הנשיא רג'פ טאייפ ארדואן שוחח עם נסיך הכתר הסעודי מוחמד בן סלמאן, והביע "הזדהות" עם הסעודים, על רקע המתקפות החות'יות. כלומר, לא רמז על סיוע טורקי צבאי ממשמש ובא.

זאת, בניגוד להצהרת שלוש המדינות מ־5 באוקטובר, לגבי "פריסה מהירה של כוחות ויכולות צבאיים מוסכמים בממלכה". באל־מוניטור מציינים כי בפני ממשלת טורקיה עומדת מגבלה מהותית, בדמות אישור נדרש של הפרלמנט לברית. מחד, ארדואן הצהיר ביום שני כי ההסכם יוגש בקרוב. מאידך, זה טרם קרה, ולא ממש ברור מתי יועבר לאישור רשמי באנקרה.

להעמקה בהתנהלות הדיפלומטית של טורקיה קראו את הכתבה הבאה.

מאת בארין קאיאולו, מתוך אל־מוניטור. לקריאת הכתבה המלאה.

3בזכות המלחמה: הענף שצובר תאוצה במפרץ

הכלכלה של מדינות המפרץ נפגע קשות כתוצאה מהמלחמה מול איראן ככלל והמצור על מיצר הורמוז בפרט. עם זאת, בדומה לכל דבר, גם במלחמה במפרץ יש מרוויחים גדולים. אנשי נדל"ן סיפרו לסוכנות AGBI כי הביקוש למרכזיים לוגיסטיים (מרלו"ג) בערב הסעודית ובאיחוד האמירויות משמעותי בשבעת החודשים מאז פרוץ שאגת הארי.

מומחים מעריכים שהסיבה לכך היא החלטה של חברות לאגור סחורות, בגלל החשש משיבוש שרשראות האספקה. בה בעת, באופן מרשים למדי, עסקים ממשיכים לצמוח. בערב הסעודית, חברת הנדל"ן בבעלות המדינה רושן חתמה על הסכם בסך 2.5 מיליארד ריאל (כ־667 מיליון דולר) לפיתוח פארק לוגיסטי בג'דה. עוד קודם לכן, ענקית הנמלים האמירותית דובאי פורטס (DP World), חנכה מחסן בריאד כבר בחודש יולי.

בתוך איחוד האמירויות, ניכרת המגמה גם בשוק היוקרה. בית האופנה הצרפתי דיור פתח בספטמבר מרכז הפצה בדרום דובאי. "חברות צוברות מלאי ביטחון במטרה לצמצם את הפגיעות בשרשרת האספקה האזורית", אמר ל־AGBI אבהישק אריא, מנהל ייעוץ תעשייתי ולוגיסטי בסוכנות הנדל"ן JLL.

אלו חברות מובילות את הצמיחה? על כך בכתבה המלאה.

מאת פראמוד קומאר, מתוך AGBI. לקריאת הכתבה המלאה.