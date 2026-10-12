ערב הסעודית נמצאת במבוכה חסרת תקדים כתוצאה מהמתקפות החות'יות החוזרות ונשנות, בין השאר על נמל התעופה המלך חאלדי. בצל זאת, מי שנראה כי תופסת מומנטום מהאירוע היא טורקיה, שעל בסיס ברית מכה - הצהירה שבכוונתה להזרים כוחות אל הממלכה.

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שר החוץ הטורקי הקאן פידאן הדגיש שאופי הברית הוא הגנתי, אולם בתקשורת הטורקית כבר התגאו כיצד מל"טים טורקיים חגים בשמי מכה. "זה מתבצע עבור צרכי יחסי ציבור במדינה", מסביר ד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק, מומחה לטורקיה במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב ובמכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. "הטורקים מדגישים שברית מכה תשמש כגרעין למשיכת מדינות מוסלמיות נוספות, ורק אז מייחסים לזה חשיבות אסטרטגית. מנקודת מבטם, זה תינוק שמנסה ללכת. מוקדם מאוד לראות את התוצאה סופית, אך מנקודת מבט טורקית - הארגון הזה אמור לפעול לאחר שיצברו עוד מדינות וזה יהיה גדול יותר".

סוגיה אסטרטגית

עבור ישראל שפוגשת את טורקיה במזרח הים התיכון, בסוריה ובזירות נוספות כמו סומליה, ההתפתחות הזו בעייתית. להוציא את הנדבך הדתי המוסלמי של שמירה על מכה, זה מביא לזירה אסטרטגית נוספת שבה טורקיה פעילה פיזית. עד כינון הברית באוגוסט, לטורקים היה בסיס קבע במפרץ, בקטאר, אך הוא נועד לתגבר את ביטחון חברו הטוב של נשיא טורקיה רג'פ טאייפ ארדואן, אמיר קטאר תמים א־ת'אני. כעת, מדובר בסוגיה אסטרטגית הרבה יותר.

היא נובעת, בראש ובראשונה, מחוסר האונים שמציגה ערב הסעודית מול המורדים החות'ים. שליחיה של איראן בתימן הגיבו למתקפות הסעודית בצנעא ונגד המיליציות הפרו־איראניות בעיראק בהטלת מצור ימי על הממלכה. כשהחות'ים זיהו שיכולת הפגיעה הסעודית בהם זניחה, הוסיפה לכך את המצור האווירי, שמהמתקפות על נמל התעופה המלך חאלד - ניכר שעובדות.

ניתוח שביצע אתר "גולף ביזנס" על בסיס נתוני "פלייט רדאר" ביום שני, מצא ש־436 טיסות בוטלו בנמל התעופה המלך חאלד בריאד נכון לשעה 5 וחצי בבוקר, שמהוות כ־64% מהפעילות. זאת בהמשך ל־655 טיסות שבוטלו ביום ראשון, כ־98% מהפעילות המתוכננת. בג'דה בוטלו ביום שני 115 טיסות, שמהוות כ־15% מהפעילות בנמל התעופה המלך עבד אל־עזיז. בה בעת, 63 טיסות (27% מהפעילות) בוטלו בנמל התעופה המלך פהד בדמאם.

ד"ר יואל גוז'נסקי, ראש תחום המפרץ במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) ובעבר מרכז הטיפול באיראן ובמפרץ במל"ל, מציין שעצם הפנייה הסעודית למדינות לעזרה, פוגע בתדמית הממלכה. "בניגוד לנושא הכלכלי, הביטחון חדש עבורם", לדבריו. האתגרים הביטחוניים החדשים הביאו לכך שעוד בטרם ברית מכה, פקיסטן הזרימה כוחות אל הממלכה במהלך מבצע שאגת הארי, במטרה לסייע בהגנה מול איראן. עתה, ברור כי לא פקיסטן ולא טורקיה מועילות במיוחד לסעודים.

הממלכה השקיעה ממון רב בשנים האחרונות בהתעצמות הצבאית שלה. מנתוני מכון שטוקהולם למחקרי שלום עולה שתקציב הביטחון הסעודי אשתקד הסתכם בכ־83.2 מיליארד דולר (כ־6.5% מהתוצר), צמיחה של כ־3.5% ביחס לשנה קודמת ושל כ־23% ביחס ל־2021.

"ערב הסעודית היא המדינה השביעית בעולם בהוצאה ביטחונית, אבל זה לא מתורגם לתועלת אפקטיבית", אומר ד"ר גוז'נסקי. "ברית מכה, כולל הכוחות הפקיסטנים, נמצאת בתפקידים הגנתיים. הם לא קרובים לתימן, אלא לאיראן. הם במזרח הממלכה, במרחב המפרץ. לא ברור כל־כך אילו כוחות הגיעו נוסף על אלו הפקיסטנים מאפריל, השמועות מדברות על הגנה מפני טילים. המצב הנוכחי מהווה כישלון גדול של הסעודים, שלא מצליחים להגן, ליירט, או אפילו להתריע מפני טילים".

לחץ על טראמפ

במזרח התיכון אין ואקום ואליו, כאמור, שואפים הטורקים. עם זאת, הם לא מעוניינים להקים נגדם את החות'ים ובוודאי לא את הפטרון שלהם, איראן, שגובלת בטורקיה. על כן, הם שבים ומדגישים כאמור את אופיה ההגנתי של ברית מכה. זאת, על אף שניכר כי טורקיה שואפת להרחיב את נוכחותה הצבאית מחוץ למדינה. לא פחות מ־133 בסיסים טורקיים נמצאים מחוץ למדינה, מה שמציב את טורקיה במקום השני בעולם לאחר ארה"ב (887).

"לא נראה שהטורקים מתכוונים לתקוף את החות'ים בקרוב", מדגיש ד"ר כהן ינרוג'ק. "באנקרה מעוניינים לראות את האמריקאים מתערבים, כי יש ביקורת גם בתוך טורקיה על המתקפות נגד המקומות הקדושים. ד"ר גוז'נסקי מציין כי הלחץ הגדול שרוי כרגע בעיקר על טראמפ שלא יכול להותיר בת ברית באופן כזה, אבל מוסיף כי המצב הנוכחי טומן בחובו גם הזדמנות.

פגיעת טיל בשדה התעופה המלך חאלד בריאד, בחודש שעבר / צילום: Reuters, Stringer

בשנים האחרונות חלה התרחקות והתגברה היריבות בין נסיך הכתר הסעודי מוחמד בן סלמאן לבין נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד. עם זאת, בתימן המפוררת יש להם תמימות אינטרסים בנוגע לצורך בהחלשת החות'ים. הסעודים תומכים בתימן בתנועת אסלאח שמזוהה עם האחים המוסלמים, בעוד האמירותים מסייעים למועצת המעבר הדרומית. למורת רוחה של ריאד, הכוחות הצבאיים העיקריים שנלחמים בצורה רצינית בחות'ים הם אנשי מועצת המעבר הדרומית, ולכן בן סלמאן נדרש להתקרבות הזו לבן זאיד.

"זה לא טוב עבור ישראל שטורקיה שולחת כוחות לאזור, אף שטרם ראיתי חיילים טורקים על אדמת סעודיה - ואני חושב שזה נובע מהעובדה שעדיין שוררת חשדנות ומתח", מסכם ד"ר גוז'נסקי. "פורסמו הצהרות גינוי של ברית מכה בצוותא עם מצרים, אבל זה לא עוזר לסעודים ביירוט הטילים. הסעודים פתחו תיבת פנדורה עם החות'ים, והכניסו עצמם לצרה צרורה. המצב הנוכחי מאחה את הקשרים הסעודיים עם האמירותים, בתקווה שהם יעשו את העבודה בתוך תימן".