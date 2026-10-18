הארגונים החמושים שנלחמים באיראן מבפנים

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1מי הם המורדים שמנסים לערער את השלטון באיראן?

גל מתקפות נגד כוחות הביטחון בדרום־מזרח איראן מעורר מחדש את החשש של השלטון בטהרן מפני התרחבות המאבק המזוין נגדו. כך פורסם באיראן אינטרנשיונל, ערוץ חדשות איראני המבקר את המשטר וממוקם מחוץ לאיראן.

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מאחורי חלק מהמתקפות עומדים ארגונים חמושים של המיעוט הבלוצ'י, שחי בעיקר באזור הגבול עם פקיסטן ואפגניסטן וסובל זה שנים מאפליה וממצוקה כלכלית. לפי נתוני ארגון זכויות האדם HRANA, מסוף מרץ ועד 10 באוקטובר התרחשו באזור 63 תקריות חמושות, שבהן נהרגו לפחות 94 בני אדם ונפצעו 33.

בדצמבר האחרון התאחדו כמה מהארגונים הפועלים באזור והקימו ארגון גג בשם "חזית לוחמי העם" (JMM). מאז איחוד הארגונים גברו המתקפות נגד כוחות הביטחון, ונראה כי המורדים משתמשים באמצעי לחימה מתקדמים יותר. השאיפה שלהם אינה מסתכמת במאבק על זכויות המיעוט הבלוצ'י. כעת הם מנסים לפנות גם לקבוצות אחרות באיראן ולהציג את עצמם כחלק מהמאבק הרחב להפלת המשטר. השלטונות בטהרן מאשימים את ארה"ב וישראל במעורבות באלימות, אך לא הציגו ראיות לביסוס חלק מההאשמות.

האם הם מסוגלים להפיל את השלטון? תשובת המומחים בכתבה המלאה.

מאמר מערכת, מתוך איראן אינטרנשיונל. לקריאת הכתבה המלאה.

2מאות קילוגרמים של חומרי נפץ: חיזבאללה מאתגר את ממשלת לבנון

עשרות רוכבי אופנועים המזוהים עם חיזבאללה יצאו בסוף השבוע לרחובות ביירות וקראו קריאות תמיכה בארגון, במהלך שעורר חשש מחידוש העימות בין חיזבאללה לרשויות המדינה. כך פורסם ב-Arab News הסעודי.

בעקבות ההפגנות פרס צבא לבנון כוחות ברחבי הפרברים הדרומיים של הבירה. האירועים התרחשו על רקע שני עימותים עם כוחות הביטחון: תפיסת כ־800 ק"ג חומרי נפץ מסוג C4 ו־TNT, שלפי הדיווח, חיזבאללה הודה בבעלות עליהם ודרש את החזרתם, והאירוע השני שבו כוחות הביטחון פשטו על דירה בפרברים הדרומיים של ביירות והחרימו תרופות החשודות כמזויפות או ככאלה שאינן עומדות בתקני הבטיחות.

האירועים מתרחשים על רקע ניסיונותיה של ממשלת לבנון לצמצם את כוחו הצבאי של חיזבאללה. באוגוסט החליטה הממשלה כי רק המדינה תהיה רשאית להחזיק בנשק, והכריזה על הזרוע הצבאית של חיזבאללה כבלתי חוקית. אלא שההחלטות עדיין לא יושמו במלואן, ובמערכת הפוליטית גוברת הביקורת על כך שהרשויות נמנעות מעימות ישיר עם הארגון.

מה האינטרס של חיזבאללה מאחורי ההפגנות? על כך בכתבה המלאה.

מאת נג'יה חוסארי, מתוך Arab News. לקריאת הכתבה המלאה.

3המלון בדבלין שביטל הזמנות לכנס נגד אנטישמיות

מלון בדבלין, אירלנד, סירב לארח אירוע במסגרת כנס בינלאומי למאבק באנטישמיות, ובהמשך ביטל גם הזמנות לכ־70 חדרים שיועדו למשתתפים. לפי דיווח בפוקס ניוז, בחודש מאי נפגש מוריס כהן, יו"ר מועצת הנציגים של הקהילה היהודית באירלנד, עם הנהלת מלון הרברט פארק כדי לדון באירוח האירוע. כהן הסביר כי בכנס ישתתפו נציגי קהילות יהודיות, דיפלומטים ובכירי ממשל ממדינות שונות. לדבריו, במהלך הפגישה שאלה מנהלת המלון אם גם צה"ל יהיה מעורב בכנס. כהן סיפר כי הופתע מהשאלה והשיב שאינו מבין מה הקשר בין צה"ל לכנס העוסק במאבק באנטישמיות.

למחרת הודיע המלון למארגנים כי לא יוכל לארח את האירוע. כמה ימים לאחר מכן התברר שגם כ־70 החדרים שהוזמנו עבור המשתתפים אינם זמינים עוד. לדברי כהן, נסיבות הביטול מעוררות חשד שהמלון חזר בו מההסכמות לאחר שהתברר לו כי מדובר בכנס הקשור לקהילה היהודית.

בפוקס ניוז פנו למלון לקבלת תגובה, אך נציג מטעמו סירב להתייחס לטענות.

איך הגיבה ממשלת אירלנד לביטול ההזמנות? על כך בכתבה המלאה.

מאת אריאלה נובק, מתוך פוקס ניוז. לקריאת הכתבה המלאה.